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OT FORUM – Λιάκος: Χρειάζεται πλέγμα προτάσεων για την ελληνική οικονομία

Για την πορεία και το μέλλον της ελληνικής οικονομίας μετά το RRF αλλά και για τις αυξανόμενες ανισότητες μίλησε ο οικονομολόγος Δημήτρης Λιάκος στο 7ο OT FORUM

OT FORUM 11.06.2026, 15:56
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OT FORUM – Λιάκος: Χρειάζεται πλέγμα προτάσεων για την ελληνική οικονομία
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Για τα επόμενα βήματα της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές μετά το RRF μίλησε ο οικονομολόγος Δημήτρης Λιάκος, στο OT FORUM με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή», που πραγματοποιείται στο Παλιό Καπνεργοστάσιο.

Αναφερόμενος στην πορεία που έχει διανύσει η ελληνική οικονομία μετά και την έξοδο από τα μνημόνια, ο κ. Λιάκος σημείωσε ότι όντως παρατηρείται ανάκαμψη μακροοικονομικά, καθώς έχουν αυξηθεί οι επενδύσεις και το δημόσιο χρέος έχει πέσει.

«Όλες οι κυβερνήσεις που ανέλαβαν σε δύσκολες εποχές έβαλαν το δικό τους λιθαράκι. Βέβαια, για να μπορέσουμε να κάνουμε συγκρίσεις, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τη μεταπολίτευση, και όχι από το 2008 ή το 2019, όπως γίνεται κατά κόρον στον δημόσιο διάλογο», είπε.

Από την άλλη πλευρά, ο ίδιος επεσήμανε ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας που νιώθει ότι οι ανισότητες αυξάνονται, κάτι που φαίνεται τόσο από την πρόσφατη έρευνα που εκπόνησε το ΙΟΒΕ όσο και από τον πληθωρισμό.

«Αν το δούμε υπό όρους ενέργειας, σούπερ μάρκετ, στέγασης, φαίνεται ότι έχουμε φτάσει στο σημείο όπου κάτι πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να εφεύρουμε μηχανισμούς αναδιανομής, ώστε τα στοιχεία της ανάκαμψης να διαχυθούν στην κοινωνία», πρόσθεσε.

OT FORUM

Σε ερώτηση για τον τρόπο με τον οποίο το κόμμα ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα θα απαντήσει στον «πληθωρισμό της τσέπης», ο Δημήτρης Λιάκος τόνισε ότι τέτοια ζητήματα απαιτούν ένα πλέγμα προτάσεων.

«Στο ζήτημα της στέγης πρέπει να δεις τι έχουν κάνει άλλες χώρες όπως η Ισπανία. Έπειτα, η κερδοσκοπεία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς ελέγχους», ανέφερε, προσθέτωντας ότι πρέπει να δοθεί έμφαση και στη μεγάλη φορολόγηση της μισθωτής εργασίας.

Ερωτηθείς για το αν ένα μέτρο όπως η μείωση φόρων είναι πολιτικό, οικονομικό ή ιδεολογικό, ο κ. Λιάκος ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα διαχωρισμού. «Πρέπει να σταθείς στα δικά σου επιχειρήματα και στην πολιτική σου πρόταση και μετά να τοποθετηθείς βάσει αυτών», είπε.

Η ελληνική οικονομία μετά το RRF

Αναφορικά με την οικονομική πολιτική της Ελλάδας μετά την ολοκλήρωση του Μηχανισμoύ Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο Δημήτρης Λιάκος τόνισε: «Πρέπει να παρουσιάσουμε τη δική μας εθνική αναπτυξιακή στρατηγική, που να διαπερνά όλα τα πεδία άσκησης στρατηγικής».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «αν δεν έχεις λύσει το ζήτημα των θεσμών, της εκπαίδευσης και της δικαιοσύνης, αν δεν έχεις μια οικονομική πολιτική που να δίνει κίνητρα, αν δεν έχεις κοινωνικό κράτος, που είναι επιταχυντής ανάπτυξης, όσα χρήματα και αν σου δώσουν, δεν θα έχεις τα αποτελέσματα που είχες».

Χρειάζεται διαβούλευση με την κοινωνία

Όταν ο κ. Λιάκος ρωτήθηκε ποιο θα ήταν το πρώτο οικονομικό μέτρο που θα έπαιρνε μια κυβέρνηση ΕΛ.Α.Σ., ο ίδιος αποφάνθηκε ότι προτεραιότητα θα δινόταν στην πίεση που ασκείται στα εισοδήματα.

«Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την χειραφέτηση της κοινωνίας αν δεν λύσουμε ζητήματα υπαρξιακά, βιοποριστικά. Αν νοιαστείς για τον κόσμο, τότε θα πας και παρακάτω, ώστε να βρεις πεδία συζήτησης με την κοινωνία», σημείωσε ο ίδιος .

Όπως ανέφερε, «έχουμε να μάθουμε πολλά από την ελληνική κοινωνία, πρέπει να ξέρεις να κατανοείς».

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