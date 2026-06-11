OT FORUM – Σάρδη (Energean): Είμαστε έτοιμοι για την γεώτρηση – ορόσημο στο Block 2

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«Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο για την πρώτη γεώτρηση στην Ελλάδα ύστερα από 40 χρόνια, αλλά για μια γεώτρηση ορόσημο με στόχο την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας», τόνισε η Κατερίνα Σάρδη, Country Manager και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Energean στην Ελλάδα, μιλώντας στο 7ο OT FORUM με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή», που πραγματοποιείται στο Παλιό Καπνεργοστάσιο, και στους δημοσιογράφους Χρήστο Κολώνα, Ελένη Στεργίου και Αναστασία Γιάμαλη.

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Σε βαθιά νερά

«Αποκαλούμε τη συγκεκριμένη γεώτρηση “ορόσημο” γιατί μετά από 45 χρόνια θα πραγματοποιηθεί μία γεώτρηση σε βαθιά νερά. Γεωτρήσεις έχουν γίνει πολλές στην Ελλάδα, για παράδειγμα στον Πρίνο, όχι όμως σε βαθιά νερά», διευκρίνισε η κα. Σάρδη.

«Εχουμε κλείσει το γεωτρύπανο και το αναμένουμε μεταξύ Φεβρουαρίου – Μαρτίου του 2027», πρόσθεσε για τη γεώτρηση στο Block 2 η κα. Σάρδη.

«Έχουμε επενδύσει πολλά σε αυτή τη γεώτρηση, η οποία θα διαρκέσει 60-70 ημέρες. Αρα από τις αρχές Φεβρουαρίου, υπολογίζουμε μέχρι τον Απρίλιο περίπου»

Η σημασία για την ελληνική οικονομία

«Κατά τον χρόνο της προετοιμασίας έχουμε κόσμο που θα εργαστεί. Για κάθε έναν άνθρωπο δικό μας, υπολογίζουμε άλλα τρία άτομα υποστηρικτικά, προσφέροντας συνολικά περίπου 10-12 εκατ. στις τοπικές κοινωνίες», υπογράμμισε η κα. Σάρδη, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο μεγάλο όφελος που θα είναι η ίδια η ανακάλυψη η οποία μπορεί να κξαταστήσει την περιοχή ενεργειακό κέντρο της Ευρώπης.

Σημείωσε πως αυτήν τη στιγμή περίπου το 1/3 των αναγκών της Ελλάδας καλύπτεται από LNG, ένα μεγάλο ποσοστό εξακολουθεί να καλύπτεται από τη Ρωσία και από άλλες πηγές, όπως ο ΤΑP. «Στο πλαίσιο της απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο μένει ένα κενό τροφοδοσίας. Είναι πολύ σημαντικό να καλυφθεί αυτό το κενό από εγχώρια παραγωγή». Σε αυτό έχει συμβάλει η παρουσία στο σχήμα της Energean η Exxon Mobil, αλλά και η είσοδος της Chevron στο upstream.

«Οι κινήσεις αυτές δείχνουν προφανώς την εμπιστοσύνη των γιγάντων στον ελληνικό χώρο για την ανάπτυξη του Block 2. Και μάλιστα η Exxon εμπιστεύτηκε όχι μόνο τους γεωλόγους της Energean, αλλά και την εταιρεία σαν operator. Κι αυτό λέει πάρα πολλά», τόνισε η κα. Σάρδη, η οποία διευκρίνισε πως πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους πως είναι το πρώτο βήμα. «Θα χρειαστούν και επιπλέον γεωτρήσεις για να εξακριβώσουμε την ποσότητα».