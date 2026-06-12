OT FORUM: Αναδεικνύει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της επόμενης ημέρας

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Δεύτερη ημέρα σήμερα για το 7ο OT FORUM με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή», που πραγματοποιείται στο ιστορικό Παλαιό Καπνεργοστάσιο και συνεχίζει τη συζήτηση με τους πρωταγωνιστές της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας για την Ελλάδα της επόμενης ημέρας.

Το 7ο OT FORUM αποτελεί ένα Συνέδριο – ορόσημο καθώς διεξάγεται σε μία ιδιαίτερη χρονική συγκυρία για την οικογένεια του Οικονομικού Ταχυδρόμου – και όχι μόνον: τη φετινή χρονιά ο Οικονομικός Ταχυδρόμος συμπληρώνει εκατό χρόνια συνεχούς παρουσίας στην ελληνική δημοσιογραφία, σηματοδοτώντας με την έγκυρη και παρεμβατική του πένα, έναν ολόκληρο αιώνα καταγραφής των εξελίξεων που διαμόρφωσαν την οικονομία, το επιχειρείν και την ανάπτυξη της χώρας ανά τις δεκαετίες.

Η δημοσιογραφική ομάδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου καλύπτει λεπτό προς λεπτό όλες τις εργασίες του Συνεδρίου, με την σφραγίδα της εγκυρότητας και της αμεσότητας που διακρίνουν την οικονομική ιστοσελίδα της Alter Ego Media.

Οι εργασίες του 7ου OT FORUM μεταδίδονται ζωντανά μέσω live streaming από το ot.gr, προκειμένου να δώσουν τη δυνατότητα στο κοινό να παρακολουθήσει τις συζητήσεις που φιλοδοξούν να χαρτογραφήσουν την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

Η έναρξη των εργασιών της 2ης ημέρας του 7ου OT FORUM

Τις εργασίες της 2ης ημέρας του Συνεδρίου θα ανοίξει ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας, επικεντρώνοντας στην προοπτική για εναλλακτική διακυβέρνηση και στην ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού.

Για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι θεσμοί μέσα στο μεταβαλλόμενο σκηνικό των γεωπολιτικών αναταράξεων θα μιλήσει ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

Για το νέο παραγωγικό μοντέλο που θα θωρακίσει την ελληνική οικονομία θα μιλήσει ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Στις επιπτώσεις των γεωπολιτικών αναταράξεων στο κόστος χρήματος θα αναφερθεί ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας.

Στο πώς πέρασε το Χρηματιστήριο Αθηνών από την εποχή της Σοφοκλέους στη νέα πραγματικότητα των διεθνών αγορών και ποιες είναι οι προκλήσεις της επόμενης ημέρας, θα αναλύσει ο CEO Εuronext Γιάννης Κοντόπουλος.

Φυσικά, και τη δεύτερη ημέρα το 7ο OT FORUM φιλοξενεί κορυφαίες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό στίβο, όπου που θα αναλύσουν εκτενώς την πορεία προς ένα διαφοροποιημένο παραγωγικό μοντέλο, τη βιωσιμότητα και την κοινωνική ευθύνη.

Για τις δοκιμασίες των αιωνόβιων και υπεραιωνόβιων ελληνικών βιομηχανιών και το στοίχημα της αναπτυξιακής τροχιάς για τα επόμενα 100 χρόνια θα μιλήσουν οι κ.κ. Δημήτρης Χάνης CEO Ομιλος Ηρακλής και Γιάννης Μητρόπουλος γεν. διευθυντής Φυσικό Αέριο Ελλάδας.

Η Ελενα Γιαννακοπούλου γενική διευθύντρια στρατηγικής του ομίλου ΔΕΗ θα αναφερθεί στο στρατηγικό σχέδιο των 24 δισ. ευρώ της ΔΕΗ και τις κρυμμένες υπεραξίες του, ενώ ο Σπύρος Κοκκόλης αντιπρόεδρος της ElvalHalcor θα αναφερθεί στο πώς οι οι τεχνολογικές εξελίξεις, η τεχνητή νοημοσύνη και οι παγκόσμιες τάσεις επαναπροσδιορίζουν τον ρόλο της βιομηχανίας στην οικονομία και την κοινωνία.

Στη βιομηχανία με καινοτομία και κοινωνικό αποτύπωμα θα αναφερθεί ο Νίκος Νικηφορίδης πρόεδρος και CEO της Imperial Brands Hellas και ο Μάνος Μανουσάκης πρόεδρος και CEO AΔΜΗΕ θα εστιάσει στη σημασία των δικτύων και των συστημάτων αποθήκευσης για την ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία.

Οι κ.κ Χάρης Θεοχάρης υψυπουργός Εξωτερικών και Σπύρος Γιούργας Executive Director, Digital & Transformation Services της ICAP CRIF θα συζητήσουν για τη σημασία της οικονομικής διπλωματίας για την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων εν καιρώ πολέμου.

Οι επιχειρήσεις με επενδυτικό προσανατολισμό και πολυετή βιώσιμη πορεία, θα απασχολήσουν πάνελ στο οποίο θα συμμετέχουν οι Svetoslav Atanasov CEO Coca Cola HBC, Sebastian Sanchez Managing Director of Athenian Brewery και Αντώνης Αυγερόπουλος CEO Nespresso Hellas.

Παράλληλα, οι φορείς της βιομηχανίας και του τουρισμού παρεμβαίνουν και προτείνουν το νέο παραγωγικό μοντέλο, διά στόματος Γιάννη Μπρατάκου προέδρου ΕΒΕΑ, Λουκίας Σαράντη προέδρου τιυ ΣΒΕ και Αλέξανδρου Θάνου εντεταλμένου σύμβουλου ΣΕΤΕ.

Στις γεωπολιτικές κρίσεις που αφυπνίζουν την Ευρώπη στο πλαίσιο και τα κίνητρα για την αμυντική βιομηχανία, θα αναφερθούν οι κ.κ. Κυριάκος Αναστασιάδης Ανώτερος Στρατηγικός Σύμβουλος της MSC Cruises στην Ελλάδα και Θανάσης Καρλής Marketing Manager ΟΛΠ.

Η Ιωάννα Δρέττα CEO REDS, Μέλος ΔΣ Ελλάκτωρ & πρόεδρος Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου θα μιλήσει για το νέο μεγάλο στοίχημα για την ελληνική οικονομία: την ανάδειξη του πολιτιστικού προϊόντος και τη σύμπλευση με τον τουρισμό.

Ο μεγάλος στόχος του electrification: Ευκαιρίες και προκλήσεις στην αγορά ενέργειας θα απασχολήσουν το πάνελ που συμμετέχουν οι κ.κ. Κατερίνα Καραλή Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ρυθμιστικών Θεμάτων στην ENERWAVE, Γιώργος Στάμτσης Γενικός Διευθυντής ΕΣΑΗ καιΠαναγιώτης Λαδακάκος πρόεδρος ΕΛΕΤΑΕΝ.

Για το νέο παραγωγικό μοντέλο για βιώσιμη ανάπτυξη, τη θέση και τον ρόλο της βιομηχανίας θα μιλήσει ο Νίκος Λούλης πρόεδρος της Loulis Food Ingredients.

Το τρίπτυχο της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας: Καινοτομία, τεχνολογία και πιστοποίηση, θα τεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης των Παναγιώτη Κανελλόπουλου Γενικού Διευθυντή ΟΒΙ και Βασίλη Μπαλούμη CFO Lavipharm.

Στις υποδομές και κατασκευές μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, θα εστιάσει ο Κωνσταντίνος Μακέδος πρόεδρος ΤΜΕΔΕ, ενώ για την ελληνική οικονομία, τις προκλήσεις και τις χαμένες ευκαιρίες θα μιλήσουν οι κ.κ.Θεόδωρος Σκυλακάκης Bουλευτής Επικρατείας ΝΔ, πρώην υπουργός ΠΕΝ & Αν. υπουργός Οικονομικών και Φραγκίσκος Κουτεντάκης Επ. Καθηγητής Παν. Κρήτης, μέλος Επιστ. Συμβουλίου ΙΝΑΤ, πρ. Συντονιστή Γρ. Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.