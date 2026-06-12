OT Forum – Καραλή (Enerwave) – Στάμτσης (ΕΣΑΗ) – Λαδακάκος (ΕΛΕΤΑΕΝ): Πώς θα επιτευχθεί το electrification

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Στις μεγάλες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η αγορά ενέργειας και στον μεγάλο στόχο του electrification αναφέρθηκαν οι Κατερίνα Καραλή, διευθύντρια στρατηγικού σχεδιασμού και ρυθμιστικών θεμάτων στην Enerwave, Γιώργος Στάμτσης, γενικός διευθυντής Συνδέσμου Ανεξάρτητων Ηλεκτροπαραγωγών (ΕΣΑΗ) και Παναγιώτης Λαδακάκος, πρόεδρος ΕΛΕΤΑΕΝ (εταιρείες παραγωγής αιολικής ενέργειας), μιλώντας στο 7ο OT FORUM με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή», και στους δημοσιογράφους Χρήστο Κολώνα, Αθανασία Ακρίβου και Αλέξανδρο Κλώσσα.

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Η Κ. Καραλή εξηγώντας τη σκοπιμότητα του εξηλεκτρισμού εστίασε σε τρία ζητήματα. «Πρώτον, για λόγους περιβαλλοντικής πολιτικής καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει προτεραιότητά της τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050, συνεπώς ο εξηλεκτρισμός είναι ένα βασικό εργαλείο προς την κατεύθυνση αυτή, καθώς η χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα στις διάφορες ενεργειακές χρήσεις της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι το ενεργειακό μείγμα ηλεκτροπαραγωγής θα μεταβεί σε καθαρότερες τεχνολογίες. Δεύτερον, για την ασφάλεια τροφοδοσίας, αφού τα προηγούμενα χρόνια προφανώς η ΕΕ ένιωσε περισσότερο από ποτέ την ανάγκη να εξαρτηθεί από εισαγόμενους ενεργειακούς πόρους ο εξηλεκτρισμός και η αντικατάσταση αυτών των πόρων με εγκαταστάσεις και δυναμικό ηλεκτροπαραγωγής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα συμβάλει σημαντικά στην κατεύθυνση αυτή. Και τρίτον, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και της βιομηχανίας» .

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πώς ανταποκρίνονται οι ηλεκτροπαραγωγοί φυσικού αερίου σε αυτό το mega trend, ο Γ. Στάμτσης σημείωσε ότι «οι εταιρείες οι οποίες έχουν τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού με φυσικό αέριο στην Ελλάδα είναι ταυτόχρονα και οι εταιρείες που είναι οι μεγαλύτεροι επενδυτές σε ανανεώσιμες πηγές και τώρα στις μπαταρίες, στις μονάδες αποθήκευσης που έρχονται, άρα και στο νέο περιβάλλον οι εταιρείες αυτές θα είναι αυτές που θα δώσουν το νέο μείγμα ηλεκτρισμού. Ταυτόχρονα όμως σε όλη αυτή τη διάρκεια της ενεργειακής μετάβασης προκειμένου να μη σβήνουν τα φώτα μας κάθε μέρα και προκειμένου να μπορούμε να έχουμε τα κλιματιστικά να λειτουργούνε στο φουλ όσο χρειάζεται και το καλοκαίρι και τον χειμώνα, χρειάζεται να ξέρουμε ότι είτε φυσάει είτε δεν φυσάει είτε έχει ήλιο είτε περνάνε σύννεφα, το ρεύμα θα περνάει από τα καλώδια. Αυτό το εξασφαλίζουν οι μονάδες φυσικού αερίου οι οποίες έχουν διαθέσιμο συνεχώς το φυσικό αέριο, άρα μπορούν να λειτουργήσουν στο μάξιμουμ της ισχύος τους στις ώρες αιχμής και ταυτόχρονα μπορούν κάθε μέρα μέσω των τεχνικών ιδιοτήτων που έχουν να καλύπτουν όλες εκείνες τις διακυμάνσεις που έχουμε στις ανανεώσιμες πηγές».

Στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των αιολικών αναφέρθηκε διεξοδικά ο Π. Λαδακάκος της ΕΛΕΤΑΕΝ. Οπως είπε, «ο εξηλεκτρισμός δεν έχει κανένα νόημα άμα δεν μετασχηματίσουμε το ηλεκτρικό μας σύστημα να παράξει ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές με την υποστήριξη αποθήκευσης πάντα. Γιατί πλέον από ένα σημείο διείσδυσης ΑΠΕ και παραπάνω χωρίς αποθήκευση αρχίζουν και υπάρχουν διάφορα προβλήματα τα οποία ήδη τα ζούμε στο ηλεκτρικό μας σύστημα. Σίγουρα το φυσικό αέριο χρειάζεται ακόμα για κάποια χρόνια, αλλά είναι ένα καύσιμο το οποίο ο στόχος είναι σιγά-σιγά να κάνει αυτό που λέμε phase out και να φύγει από το ηλεκτρικό σύστημα. Και από κει και πέρα πρέπει να δει κανένας από τις εμπορικά αξιοποιήσιμες ΑΠΕ ποιες είναι αυτές οι οποίες μπορούν να προσφέρουν μαζικά σε ηλεκτροπαραγωγή που να καλύψει τις ανάγκες της χώρας. Εκεί πράγματι είναι κρίσιμος ο ρόλος της ολικής ενέργειας.

Ο Π. Λαδακάκος άσκησε επίσης την κριτική ότι «ενώ έχουμε φτάσει πλέον πάνω από το 55% να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, μέσα στο σύστημα δεν υπάρχουν αρκετά αιολικά και έχουν μπει πολύ περισσότερα φωτοβολταϊκά οπότε πρέπει να κάνουμε αυτό που λέμε εξισορρόπηση του ενεργειακού μείγματος». Υποστήριξε ότι «χρειάζονται πολύ περισσότερα αιολικά πάρκα τα επόμενα χρόνια και σε αυτό βοηθάνε όχι μόνο τα χερσαία αλλά θα βοηθήσουν και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα τα οποία μπορούν να παράξουν μαζικά ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και μάλιστα σε πολύ μεγάλη αξιοπιστία κατά κάποιο τρόπο προσομοιώνοντας τις μονάδες βάσης»

Εστιάζοντας στη στρατηγική της enerwave η Κ. Καραλή τόνισε ότι «η εταιρεία προσφέρει λύσεις εξηλεκτρισμού εκεί που υπάρχει περιβαλλοντικό όφελος και οικονομική αποδοτικότητα.Όπως εξήγησε, «ο εξηλεκτρισμός πρέπει να γίνει ελκυστικός. Πρώτα απ’ όλα πρέπει να γίνει ελκυστικός οικονομικά. Άρα πρέπει το προϊόν, το τελικό προϊόν και οι λύσεις που προσφέρουμε στους πελάτες μας να είναι ανταγωνιστικές και οικονομικές. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία εστιάζει στη βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου με ποικιλία τεχνολογιών παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από σταθμούς αποθήκευσης από συμβατική ενέργεια αλλά και από εργαλεία διαχείρισης απόκρισης της ζήτησης έτσι ώστε να περάσει όφελος στον καταναλωτή και να δημιουργήσει προϊόντα με μεγαλύτερη ευελιξία τα οποία δίνουν και την αξία στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας που μεταφέρεται με τη σειρά του και κάνει νόημα για τον εξηλεκτρισμό».

Αναφερόμενος στην εξέλιξη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και στις νέες προκλήσεις που μπορεί να έχουν οι ηλεκτροπαραγωγοί, ο Γ. Στάμτσης εξήγησε ότι καταγράφηκε 23% αύξηση σε σχέση με πέρσι, αλλά το 18% είναι οι εξαγωγές και το άλλο 5% είναι επειδή έχει διασυνδεθεί η Κρήτη οπότε όλα τα φορτία της Κρήτης πια εξυπηρετούνται από την ηπειρωτική χώρα, άρα η καθαρή αύξηση λόγω εξηλεκτρισμού στη χώρα φέτος σε σχέση με πέρσι είναι 0%!». Η απάντηση στο ερώτημα πώς θα αλλάξει αυτό είναι, κατά τον Γ. Στάμτση, οι περισσότερες αντλίες θερμότητας ως μέσο θέρμανσης, αλλά ο ηλεκτρισμός πρέπει να καταστεί πιο συμφέρουσα επιλογή σε σχέση και με το πετρέλαιο και με το φυσικό αέριο για τη θέρμανση. Στο σημείο αυτό πρότεινε την αποφόρτιση του ηλεκτρισμού από όλες αυτές τις φορολογίες που του έχουν επιβληθεί. Το δεύτερο αφορά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και το τρίτο να έχουμε περισσότερα data center στη χώρα μας.

Στο καθεστώς επενδύσεων στα αιολικά αναφέθηκε τέλος ο πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ, ο οποίος χαρακτήρισε τα αιολικά ως την πιο αδικημένη τεχνολογία ΑΠΕ καθώς για να υλοποιηθεί σήμερα ένα αιολικό πάρκο φτάνει και καμιά φορά ξεπερνάει τα 10 χρόνια από τη μέρα που της πρώτης αίτησης μέχρι τη μέρα που θα ξεκινήσει η κατασκευή του έργου. Αναφέρθηκε επίσης στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ΑΠΕ το οποίο, όπως είπε, εμφανίζει ένα πλέγμα περιορισμών που επί της ουσίας τα επόμενα χρόνια θα περιορίσει συντριπτικά την ανάπτυξη των αιολικών πάρκων αν όχι να την ακυρώσει πλήρως.