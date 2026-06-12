OT FORUM – Χατζημηνάς-Ντόκος: Το SAFE περνάει το μήνυμα της συνεργασίας στην Ευρώπη

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Για τη μορφή του σύγχρονου πολέμου, τα αμυντικά προγράμματα και το SAFE μίλησαν ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, ιδρυτής EFA Group, ιδρυτής και CEO Theon, πρόεδρος ΕΕΝΕ και ο Θάνος Ντόκος, Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας στο 7ο OT FORUM για τα «100 χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος» και στους δημοσιογράφους Αλέξανδρο Κλώσσα, Αλεξάνδρα Φωτάκη και Αθανασία Ακρίβου.

«Περάσαμε μια μακρά περίoδο γεωγραφικής αφέλειας ή ρομαντισμού», σχολίασε ο κ. Ντόκος, μιλώντας για όσα έμαθε η Ευρώπη από τις τελευταίες κρίσεις. «Συνέβησαν πολλά τα τελευταία 15 χρόνια και υπήρξαν πολλά καμπανάκια, η Ευρώπη έλεγε ότι το μήνυμα ελήφθη αλλά δεν έγινε αυτό μέχρι πρότινος που τελικά δημιουργήθηκαν χρηματοδοτικά εργαλεία για τον τομέα της άμυνας».

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«Πράγματι η Ευρώπη αντιδρά συνήθως όταν βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού», συμφώνησε ο κ. Χατζημηνάς. «Ο,τι έγινε με τον Τραμπ ήταν ένα καλό μάθημα αφύπνισης. Αυτά που μάθαμε είναι ότι από αυτούς τους δύο πολέμους, το πιο σημαντικό είναι η αυτονομία. Πρέπει να υπάρχουν κοινές προμήθειες ώστε να είναι βιώσιμο το χτίσιμο. Επίσης ότι χρειάζεται να σταματήσει ο κατακερματισμός της αμυντικής βιομηχανίας και οι εξελίξεις βοηθούν προς τα εκεί».

Η μορφή του σύγχρονου πολέμου

Αυτό που προέκυψε είναι ότι άλλαξε η μορφή του σύγχρονου πολέμου. «Η Ουκρανία που βρέθηκε στη γωνία, έριξε ό,τι είχε και δεν είχε στη βιομηχανία αυτή, όχι μόνο με τ drones αλλά και πυραύλου», τόνισε ο κ. Χατζημηνάς.

«Επειδή ο σύγχρονος πόλεμος έχει πάει προς software και ΑΙ, πρέπει να έχεις ικανότητα να φτιάχνεις έξυπνα drones, να έχεις cloud και ως Ευρώπη intelligence με δορυφόρους. Αυτό που έχει σημασία για την Ελλάδα είναι ότι αυτές οι τεχνολογίες που κάνουν την αλλαγή είναι κάτι που μπορούμε να αναπτύξουμε καθώς δεν χρειάζεται κεφαλαιουχικός εξοπλισμός».

Το SAFE

Όπως τόνισε ο κ. Ντόκος «πράγματι μια μεγάλη πρόκληση είναι πώς θα πετύχει το σωστό μείγμα μεταξύ πλατφορμών και hardware. Η ανάπτυξη οπλικών συστημάτων στην Ευρώπη είναι πολύ αργή, δηλαδή μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξή του έχει, περάσει καιρός οπότε και είναι ξεπερασμένο. Πρέπει όλοι να κινηθούν πιο γρήγορα και με ευελιξία».

Πρόσθεσε, δε, πως «δεν μπορούσαμε να ζητήσουμε περισσότρα χρήματα και έπρεπε να κινηθούμε σε συγκεκριμένα πλαίσια. Οπότε καλό είναι να του δώσουμε λίγο χρόνο να δούμε τι αποτελέσματα θα έχει ως εργαλείο, χωρίς να περιμένω όμως εντυπωσιακά αποτελέσματα, καθώς δεν προλαβαίνει να δημιουργήσει νέες κοινοπραξίες και ευνοεί τις ήδη υφιστάμενες βιομηχανίες».

«Το SAFE θα μεγαλώσει, η Ελλάδα εάν δοθεί κάπόια ευελιξία στον δημοσιονομικό χώρο θα το αξιοποιήσει αυτό και περνάει το μήνυμα σε όλους τους Ευρωπαίους ότι πρέπει να συνεργαστούμε και αυτό δεν είναι θεωρητικό, είναι κάτι που γίνεται», επεσήμανε ο κ. Χατζημηνάς.

«Υπάρχει ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο. Οι εταιρείες που έρχονται να υποβάλουν προγράμματα γνωρίζουν τον όρο που αν δεν τον τηρήσουν δεν θα είναι επιλέξιμες. Πρακτικό πρόβλημα είναι στόχος οι ελληνικές εταιρείες να μην περιοριστούν μόνο στο ελληνικού κομμάτι του προγράμματος αλλά να μπουν στο κάδρο τνω μεγάλων εταιρειών που θα αγοράσουν αμυντικά συστήματα. Το δεύτερο στοιχείο είναι ποιοτικό. Ας μην μένουμε μόνο στο ελάχιστο 25%. Αν μείνουμε στο να κατασκευάζουμε καλώδια ή λαμαρίνες δεν αρκεί για να αναπτύξουμε το δικό μας οικοσύστημα. Αρα 25% ποσοτικά αλλά θέλουμε και ποιοτική συμμετοχή σε αυτά τα προγράμματα, λέει ο κ. Ντόκος.

«Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει κι άλλο SAFE στο οποίο θα δίνεται περισσότερος χώρος σε χώρες όπως εμείς, που έχουμε κάποιους δημιονομικούς περιορισμούς, ενώ θα βοηθάει να έρθουν νωρίτερα σημαντικά προγράμματα. Το SAFE περνάει το μήνυμα της συνεργασίας στην Ευρώπη».