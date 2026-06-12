OT FORUM: Πώς θα αναπτυχθεί το τουριστικό προϊόν – Στο επίκεντρο οι υποδομές

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Για τη σημασία των κατάλληλων υποδομών στην ανάπτυξη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μίλησαν ο Κυριάκος Αναστασιάδης, Ανώτερος Στρατηγικός Σύμβουλος της MSC Cruises στην Ελλάδα και ο Θανάσης Καρλής, Marketing Manager ΟΛΠ στο 7ο ΟΤ FORUM με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή», που πραγματοποιείται στο ιστορικό Παλαιό Καπνεργοστάσιο.

Τη συζήτηση συντόνισαν οι δημοσιογράφοι Γιώργος Μανέττας, Αθανασίου Ακρίβου και Γιάννης Αγουρίδης.

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Αναφερόμενος στη σημασία των υποδομών για την περαιτέρω αξιοποίηση του θαλάσσιου τουρισμού, ο κ. Αναστασιάδης υπογράμμισε ότι σε μια κρουαζιέρα παίζει σημαντικό ρόλο το σύνολο των υποδομών, όπως π.χ. η ύπαρξη μεταφορικών μέσων στο λιμάνι και η διαθεσιμότητα ξεναγών.

Ως προς τις λιμενικές υποδομές, ίδιος ανέφερε ότι απαιτείται συντονισμένη δουλειά από τα υπουργεία και τους τουριστικούς φορείς, προκειμένου να προσδιοριστούν οι νέες επενδυτικές ευκαιρίες ανά την Ελλάδα. «Σήμερα το 55% των επισκέψεων σε κρουαζιέρα γίνεται σε Πειραιά, Σαντορίνη και Μύκονο. Είναι αδιανόητο ότι ένας τέτοιος όγκος κατευθύνεται μόνο εκεί όταν στην Ελλάδα έχουμε 142 θαλάσσιους προορισμούς», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για το αν η ζήτηση σε κρουαζιέρες με προορισμό τον Πειραιά έχει επηρεαστεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο Θανάσης Καρλής απάντησε ότι παρότι η κατάσταση είναι ακόμη ρευστή γεωπολιτικά, τα στοιχεία από τον Μάιο δείχνουν ότι «ο κόσμος έχει αρχίσει να ξεπερνάει τους φόβους του».

Όπως τόνισε με νόημα, «δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε κρίση, γι’ αυτό και είμαι αισιόδοξος ότι το επόμενο έτος θα είμαστε ακόμη καλύτερα, γιατί ο κλάδος έχει πολλά να προσφέρει».

Στρατηγικές επενδύσεις στις κρουαζιέρες

Για τα επόμενα στρατηγικά σχέδια της MSC Cruises μίλησε έπειτα ο Κυριάκος Αναστασιάδης, σημειώνοντας ότι η εταιρεία έχει αποφασίσει να επενδύσει στην Ελλάδα, καθώς συμμετέχει ήδη σε διαγωνισμούς για την απόκτηση δύο λιμανιών. Παράλληλα, σχεδιάζεται το άνοιγμα νέων προορισμών.

Ειδική μνεία έκανε ο ίδιος στον προορισμό της Σύρου, την οποία η εταιρεία πρόσθεσε στα δρομολόγιά της μετά από μια επιτυχημένη σειρά συνομιλιών με τον δήμαρχο και τον πρόεδρο του επιμελητηρίου Κυκλάδων. «Θέλουμε επενδύσεις στην Ελλάδα, σε νέους προορισμούς, αλλά με τρόπο συντονισμένο», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο κ. Καρλής τόνισε ότι ήδη ο ΟΛΠ προετοιμάζει με ορίζοντα τριετίας δύο νέες θέσεις που θα εξυπηρετούν κρουαζιερόπλοια υψηλής αξίας, άνω των 400 μέτρων.

Πέρα από τη σημασία των επενδύσεων, ο ίδιος υπογράμμισε και τον ρόλο του προγραμματισμού στα τιμολόγια αλλά και στις θέσεις των κρουαζιερόπλοιων.

«Για παράδειγμα, στον Πειραιά φροντίζουμε να γνωρίζουμςε ποια θα είναι τα τιμολόγια, κάνουμε προγραμματισμό δύο χρόνια πριν για τις δεσμευμένες θέσεις, ώστε να ξέρουν οι εταιρείες ότι θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν και να πλεύσουν προς τα νησιά. Αυτά λείπουν από τη χώρα μας και μάλιστα θα πρέπει να γίνουν πριν από τις υποδομές», εξήγησε ο κ. Καρλής

Πώς θα αναβαθμιστεί ο τουρισμός

Στο θέμα του τουρισμού εστίασε στη συνέχεια ο Κυριάκος Αναστασιάδης, σημειώνοντας ότι τα επόμενα πέντε χρόνια «θα πρέπει να έχουμε αποφασίσει συνολικά ποιοι θα είναι οι νέοι προορισμοί στην Ελλάδα».

Για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος ο κ. Καρλής δήλωσε από την πλευρά του ότι χρειάζεται αναπροσαρμογή του προϊόντος για διαφορετικά γκρουπ τουριστών, συμφωνώντας ότι πρέπει παράλληλα να διευρύνουμε τον αριθμό τουριστικών προορισμών.