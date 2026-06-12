OT FORUM – Στουρνάρας: Απαιτείται πολιτική συναίνεση

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«Η απόφαση για την αύξηση των επιτοκίων απο την ΕΚΤ ήταν ομόφωνη», τόνισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας στο 7ο OT FORUM για τα «100 χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος» και στους δημοσιογράφους Χρήστο Κολώνα, Ελένη Στεργίου και Δημήτρη Μανιάτη.

«Οι νέες προβλέψεις δείχνουν αρκετά αυξημένο πληθωρισμό. Τον Δεκέμβριο προβλέπαμε 1,6%, τώρα προβλέπουμε 3% και για του χρόνου 2,3% και μετά 2% κι αυτό προς το τέλος του έτους. Βλέπουμε ότι οι συνθήκες έχουν σφίξει για τον πληθωρισμό. Οπότε δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα από το να αυξήσουμε τα επιτόκια», σημείωσε.

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«Ωστόσο, εάν υπάρξει συμφωνία όπως ακούστηκε σήμερα το πρωί στη Μ. Ανατολή, τίποτα δεν μας εμποδίζει για το μέλλον», τόνισε ο κ. Στουρνάρας. «Δεν υπάρχει καμία δέσμευση ούτε για τον Ιούλιο ούτε για τον Σεπτέμβριο. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για το μέλλον, όπως είπε και η πρόεδρος χθες».

«Αυτήν τη στιγμή έχουμε 4 σενάρια: το βασικό, ένα ηπιότερο του βασικού και δύο χειρότερα από την ΕΚΤ. Και η ΤτΕ θα δημοσιεύσει αντίστοιχα σενάρια τις επόμενες μέρες. Πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον όλων μια συμφωνία που θα μειώσει τις τιμές της ενέργειας, θα οδηγήσει σε ανοικοδόμηση της περιοχής, θα ωφεληθούν όλοι. Εχουμε σενάρια για το πετρέλαιο. Πάνω σε αυτό χτίζεται η υπόθεση για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη».

Όπως σημείωσε ο κ. Στουρνάρας, «πιστεύω ότι εάν υπάρξει συμφωνία που θα τηρηθεί από όλα τα μέρη, θα υπάρχει μια περίοδος αισιοδοξίας. Μην ξεχνάμε ότι τα οικονομικά και οι προσδοκίες είναι «πνεύματα των ζώων», όπως είπε ο Κέινς. Βιώνουμε από το 2020 και μετά κλυδωνισμούς από την πλευρά της προσφοράς που έχουν δυσκολέψει πολύ τη δουλειά της νομισματικής πολιτικής».

Η ελληνική οικονομία

«Εχω δει πολύ μεγάλη πρόοδο στην ελληνική οικονομία», υπογράμμισε ο κ. Στουρνάρας. «Δεν απέχουμε πάρα πολύ από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, αλλά υπάρχει σημαντικός δρόμος ακόμη. Για παράδειγμα, η ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης, το σύστημα παιδείας που δεν παράγει τις δεξιότητες που ενδιαφέρουν την αγορά εργασίας, όπως και οι δημόσιες υποδομές.

Αναφερόμενο στο μίνιμουμ της συναίνεσης του πολιτικού συστήματος, ο κ. Στουρνάρας τόνισε πως «θα πρέπει να συνεχίσουμε τη δημοσιονομική πολιτική που είναι η βάση της ανάπτυξης, την πρόοδο στις τράπεζες και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και τις μεταρρυθμίσεις».

Για το δημογραφικό τόνισε ότι είναι σημαντική παράμετρος το στεγαστικό. Υπάρχει δρόμος εδώ να βελτιώσουμε το στεγαστικό και το δημογραφικό. Πρέπει να συνδυάσουμε επίσης τις γυναίκες με την οικογενειακή ζωή και τη στεγαστική ζωή, σημείωσε.

Για τη φορολογική δικαιοσύνη, ο κ. Στουρνάρας ανέφερε πως «το Νο1 είναι να συνεχίσει η ΑΑΔΕ τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η ΤτΕ έχει θέσει το θέμα των πολλών φοροαπαλλαγών -δεν λέμε εμείς να τις καταργήσει, δεν είναι δουλειά μας – αλλά συστήνουμε στην κυβέρνηση να τις ξαναδεί, όπως αρχίζει να συμβαίνει και σε επίπεδο ΔΝΤ, ώστε να έχουν στόχευση καλύτερη εκεί όπου υπάρχει ανάγκη».

Στη σχέση άμεσων – εμμεσων φόρων, «νομίζω ότι ορθά πράττει η κυβέρνηση με τους έμμεσους φόρους γιατί τώρα βγήκαμε από την κρίση. Οσο πατάσσεται η φοροδιαφυγή υπάρχει περιθώριο να το δούμε και αυτό», είπε ο κ. Στουρνάρας.

Προ εκλογών

Επειδή το δημοσιονομικό πρόβλημα παραλίγο να γίνει αιτία καταστροφής της Ελλάδα αρκετές φορές στο παρελθόν, και στο πρόσφατο παρελθόν,«θα έλεγα ότι σωστό θα ήταν να προβλεφθεί στο Σύνταγμα κάτι λογικό για αυτό. Ούτως ή άλλως κανείς δεν διαφωνεί σήμερα με το νέο σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Ας γίνει συνταγματική επιταγή».

«Εάν υπάρξει ενδεχόμενο πολλαπλών εκλογικών αναμετρήσεων ή αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης, φυσικά και θα υπάρξει πρόβλημα στην οικονομία. Γι’ αυτό απαιτείται η συναίνεση στα τρία σημαντικά στοιχεία που η ΤτΕ θεωρεί ως τα μίνιμουμ θέματα για πολιτική συναίνεση των κομμάτων. Έχουμε μάθει με σκληρό τρόπο το αντίθετο αποτέλεσμα, που θα μας οδηγούσε σε παλιές κουλτούρες πληρωμών και εκεί όπου βρισκόμασταν κάποτε», κατέληξε ο κ. Στουρνάρας.