OT FORUM: Το τρίπτυχο που χτίζει ανθεκτικούς οργανισμούς

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Καθοριστικό ρόλο στην διατήρηση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων στη διάρκεια του χρόνου διαδραματίζει το τρίπτυχο καινοτομία, ανθρώπινο δυναμικό και η «επιστροφή κεφαλαίου» στην κοινωνία, όπως τόνισαν μιλώντας στο 7o OT FORUM με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή» οι κ.κ. Δημήτρης Χανής CEO ομίλου Ηρακλής και Γιάννης Μητρόπουλος γενικός διευθυντής της Φυσικό Αέριο Ελλάδος και στους δημοσιογράφους κ.κ. Αθανασία Ακρίβου, Χρήστο Κολώνα και Αλέξανδρο Κλώσσα.

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Δημήτρης Χανής: Το μυστικό της επιτυχίας και της ανθεκτικότητας

Για τον κ. Δημήτρη Χανής, CEO του ομίλου Ηρακλής, που έχει 116 χρόνια παρουσίας στην αγοράς, το μυστικό για να εξασφαλίσει μία επιχείρηση συνεχή και επιτυχημένη πορεία εδράζεται στην καινοτομία και την προσαρμοστικότητα και φυσικά στο ανθρώπινο δυναμικό.

Όπως είπε δύο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μία επιχείρηση στον δρόμο προς την ανθεκτικότητα: Το πρώτο είναι η καινοτομία και προσαρμοστικότητα στις εκάστοτε εξελίξεις και προκλήσεις χωρίς ο οργανισμός να παρεκλίνει από τις αξίες και στρατηγική του.

Και έφερε ως παράδειγμα ότι πριν από δύο χρόνια ο όμιλος αποφάσιε να εξαγοράσει έναν οργανισμό με ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμάτων, μία κίνηση που εν τέλει συνάδει με τη στρατηγική του – αν και δεν σχετίζεται άμεσα με το βασικό παραγωγικό αντικείμενο- καθώς ως κίνηση εμπεριέχει το «καινούργιο, την καιτονομία».

Ένα δεύτερο παράδειγμα όπως είπε «η παραγωγική διαδικασία τσιμέντου σήμερα δεν έχει σχέση ό,τι κάναμε», «παράγουμε με ψηφιακές τεχνολογίες, νέα υλικά, νέες πρώτες ύλες και το τελικό προϊόν δεν έχει σχέση με το παρελθόν».

Μία δεύτερη παράμετρος που συνεισφέρει στην ανθεκτικότητα είναι οι εργαζόμενοι, «η ψυχή του οργανισμού» και έχουμε μία ευθύνη απέναντι στις παλαιότερες γενιές αλλά και στις επόμενες, είπε και συμπλήρωσε ότι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό ενισχύει την εταιρική μνήμη.

Ερωτηθείς για την απόκριση των επιχειρήσεων στις συνθήκες που δημιουργούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, σημείωσε ότι η ανθεκτικότητα χτίζεται σε περιόδου μη κρίσης, τονίζοντας ότι «είναι ευτυχείς», που όμιλος Ηρακλής ανήκει σε πολυεθνικό οργανισμό. Σημείωσε ότι ο όμιλος έχει δρομολογήσει από 2019 ένα πολύ σοβαρό επενδυτικό πλάνο, προχωρά η διεύρυνση του προϊόντικού χαρτοφυλακίου, η γεωγραφική διεύρυνση και προανήγγειλε ότι οι εξαγορές θα συνεχιστούν και στο μέλλον.

Από το 2019 όπως είπε έχουν επενδυθεί 200 εκατ. ευρώ και στόχος μέχρι το 2030 να επενδυθούν συνολικά 600 εκατ. ευρώ. Στο εργοστάσιο του Βόλου επενδύονται 35 εκατ. ευρώ για να περάσει στη νέα εποχή χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, καθώς το περιβαλλοντικό αποτύπωμα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για τον όμιλο. Αντίστοιχες δράσεις όπως είπε γίνονται και στο εργοστάσιο του Αλιβερίου της Εύβοιας.

Ερωτηθείς σχετικά με το Ελληνικό, όπου έχει εγκαταστήσει ο όμιλος μονάδα σκυροδέματος, το χαρακτήρισε εμβληματικό έργο και πλατφόρμα καινοτομίας από όπου η Ηρακλής δεν θα μπορούσε να λείπει.

Γιάννης Μητρόπουλος: Ισορροπία κερδοφορίας και επιστροφής στην κοινωνία

Από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής της Φυσικό Αέριο Ελλάδος, κ. Γιάνης Μητρόπουλος, αναφερόμενος στην πορεία της εταιρείας η διαδρομή της οποίας διαπερνά τρεις αιώνες, καθώς ιδρύθηκε το 1857, σημείωσε ότι η προσπάθεια επικεντρώνεται στην προσφορά μιας μοναδικής εμπειρίας στους πελάτες και τη συνεισφορά στην κοινωνία.

Τόνισε ερωτηθείς για τρέχουσες γεωπολιτικές συνθήκες ότι όταν έχεις ξεκάθαρο όραμα και σκοπό ό,τι κι αν έχεις να αντιμετωπίσεις, έχεις πάντα ένα φάρο, μία πυξίδα.

«Αυτή η στάση ζωής μας βοήθησε να είμαστε προσαρμοστικοί στις αλλαγές και να εξελισσόμαστε μαζί με κοινωνία στην οποία οφείλουμε πολλά και το σημαντικότερο για μας να συμβάλλουμε στην ευημερία της», υπογράμμισε και προσέθεσε πως οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι κερδφοφορίοες διαφορετικά επιβαρύνεται η οικονομία και η κοινωνία, αλλά η ευημερία της επιχείρησης είναι βιώσιμη όταν γίνεται παράλληλα με τυην ευημερία της κοινωνίας.

Αφού σημείωσε ότι η αγορά ενέργειας έχει τα μεγαλύτερα επίπεδα διαχείρισης κινδύνου, η εμπειρία που έχει συσσωρεύσει η επιχείρηση της δίνει τη δυνατότητα αλλά και τη διορατικότητα να ανταπεξέρχεται επιτυχώς.

«Η συμβουλή μας είναι ότι η μακροημέρευση να συνδέεεται με ευημερία της κοινωνίας», τόνισε και υπογράμμισε πως «για να έχει μια εταιρεία μέλλον απαιτεί να έχει νομιμοποίηση και αποδοχή της κοινωνίας».

Αφού ανέφερε ότι οι επιδόσεις εταιρείας είναι ανοδικές από την αρχή της χρονιάς έως τώρα, διατύπωσε την εκτίμηση πως «η φιλοσοφία μας είναι ότι ο σεβασμός για καταναλωτές, μάς βοηθά να είμαστε πάντα ανταγωνιστικοί. Προσπαθούμε να έχουμε πάντα μία ισορροπία κερδοφορίας και επιστροφής στην κοινωνία».