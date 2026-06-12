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OT FORUM: Νίκος Λούλης – Η βιομηχανία πρέπει να γίνει βασικός πυλώνας του νέου παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας

Ο πρόεδρος της Loulis Food Ingredients Νίκος Λούλης αναλύει στο 7ο OT FORUM τον ρόλο της βιομηχανίας, την τεχνητή νοημοσύνη, το έλλειμμα δεξιοτήτων και τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας για την ελληνική οικονομία

OT FORUM 12.06.2026, 18:06
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OT FORUM: Νίκος Λούλης – Η βιομηχανία πρέπει να γίνει βασικός πυλώνας του νέου παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας
Newsroom

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Την ανάγκη η Ελλάδα να προχωρήσει σε ένα πιο ισορροπημένο και πολυδιάστατο παραγωγικό μοντέλο, με ισχυρότερη παρουσία της βιομηχανίας, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Loulis Food Ingredients, Νίκος Λούλης, κατά τη συμμετοχή του στο 7ο OT FORUM, στο πλαίσιο συζήτησης για το νέο παραγωγικό μοντέλο και τον ρόλο της βιομηχανίας στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Όπως ανέφερε, η ελληνική οικονομία έχει διανύσει μια δύσκολη περίοδο, καταγράφοντας ωστόσο σημαντικές βελτιώσεις τα τελευταία χρόνια σε κρίσιμους δείκτες, όπως η ανάπτυξη, η μείωση της ανεργίας και η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Τόνισε, όμως, ότι η χώρα δεν πρέπει να επαναπαυθεί, αλλά να θέσει τις κατάλληλες βάσεις για τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής.

OT FORUM: Η ανάγκη διαφοροποίησης της οικονομίας

Σύμφωνα με τον κ. Λούλη, η Ελλάδα δεν μπορεί να στηρίζεται σε μία «μονοθεματική» οικονομία, αλλά χρειάζεται πολλούς και ισχυρούς πυλώνες ανάπτυξης ώστε να είναι πιο ανθεκτική απέναντι σε κρίσεις και τεχνολογικές ανατροπές.

Όπως σημείωσε, ο τουρισμός έχει συμβάλει καθοριστικά στην οικονομική πορεία της χώρας, ενώ σημαντική ανάπτυξη έχουν παρουσιάσει και άλλοι τομείς, όπως τα logistics και οι επαγγελματικές υπηρεσίες.

Ωστόσο, η βιομηχανία δεν έχει ακολουθήσει την ίδια πορεία.

Ο πρόεδρος της Loulis Food Ingredients επισήμανε ότι η μεταποίηση στην Ελλάδα αντιστοιχεί περίπου στο 9% του ΑΕΠ, έναντι 14% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που αποτυπώνει το σημαντικό έλλειμμα που εξακολουθεί να υπάρχει.

Παράλληλα, έκανε λόγο για φαινόμενα αποβιομηχάνισης, τα οποία, όπως είπε, απαιτούν άμεσες παρεμβάσεις τόσο σε επίπεδο πολιτικών όσο και σε επίπεδο κοινωνικής αντίληψης.

Τόνισε ακόμη ότι η ενίσχυση της βιομηχανίας αποτελεί ζήτημα οικονομικής ανθεκτικότητας, καθώς η απουσία εγχώριας παραγωγής οδηγεί σε αυξημένες εισαγωγές και μεγαλύτερη έκθεση της χώρας σε διεθνείς κρίσεις και διαταραχές των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Η τεχνητή νοημοσύνη ως καταλύτης ανάπτυξης

Αναφερόμενος στον τεχνολογικό μετασχηματισμό της βιομηχανίας, ο κ. Λούλης χαρακτήρισε την τεχνητή νοημοσύνη ως τη μεγαλύτερη επανάσταση που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα, εκτιμώντας ότι η πραγματική έκταση των δυνατοτήτων της δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

Όπως είπε, οι επιχειρήσεις οφείλουν να υιοθετήσουν τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης, επενδύοντας παράλληλα στην εκπαίδευση των εργαζομένων και στη δημιουργία της κατάλληλης εταιρικής κουλτούρας.

Πρόσθεσε ότι η αξιοποίηση του AI δεν αφορά μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς αυξάνει την παραγωγικότητα, διευρύνει την πρόσβαση στη γνώση και ενισχύει τις δυνατότητες ταχύτερης ανάπτυξης.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ύπαρξης κατάλληλων θεσμικών πλαισίων και δικλίδων ασφαλείας ώστε η τεχνολογία να αξιοποιηθεί με θετικό κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα.

Το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο πρόβλημα της έλλειψης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο χαρακτήρισε ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη βιομηχανία και συνολικά για την ελληνική οικονομία.

Ο κ. Λούλης περιέγραψε μάλιστα συζήτηση που είχε πρόσφατα με επιχειρηματία της Βόρειας Ελλάδας, ο οποίος εξετάζει το ενδεχόμενο να αναβάλει επένδυση άνω των 25 εκατ. ευρώ λόγω αβεβαιότητας ως προς τη δυνατότητα στελέχωσης του νέου εργοστασίου.

Όπως τόνισε, η έλλειψη προσωπικού δεν αποτελεί πλέον ένα συγκυριακό πρόβλημα, αλλά αποκτά δομικά χαρακτηριστικά που μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

Η έλλειψη προσωπικού δεν αποτελεί πλέον ένα συγκυριακό πρόβλημα, αλλά αποκτά δομικά χαρακτηριστικά

Αναφέρθηκε επίσης στην υποχώρηση των τεχνικών σχολών και στη διαχρονική υποτίμηση των τεχνικών επαγγελμάτων, παρά το γεγονός ότι προσφέρουν σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές και ανταγωνιστικές αμοιβές.

Κατά την άποψή του, απαιτείται στενότερη συνεργασία μεταξύ πολιτείας και επιχειρηματικής κοινότητας, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες εκπαιδευτικές δομές που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, ενώ οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συμβάλουν μέσα από προγράμματα πρακτικής άσκησης και επαγγελματικής εξέλιξης.

Η συνταγή επιβίωσης μιας επιχείρησης 250 ετών

Αναφερόμενος στη μακρά ιστορία της οικογενειακής επιχείρησης, ο κ. Λούλης σημείωσε ότι σε περίπου έξι χρόνια η εταιρεία θα συμπληρώσει 250 χρόνια συνεχούς δραστηριότητας στον κλάδο του αλευριού και των πρώτων υλών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.

Θυμήθηκε ότι ανέλαβε τη διοίκηση το 2010, σε ηλικία μόλις 24 ετών, εν μέσω της οικονομικής κρίσης, γεγονός που τον υποχρέωσε να αντιμετωπίσει άμεσα συνθήκες διαρκούς διαχείρισης κρίσεων.

Όπως εξήγησε, το βασικό στοιχείο που επέτρεψε στην εταιρεία να παραμείνει ανταγωνιστική ήταν η προσαρμοστικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε στον μετασχηματισμό της εταιρείας από αμιγώς αλευροβιομηχανία σε οργανισμό που παράγει εξειδικευμένες πρώτες ύλες υψηλής προστιθέμενης αξίας για την αρτοποιία και τη ζαχαροπλαστική, ενισχύοντας παράλληλα τις εξαγωγικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, υιοθέτησε σύγχρονες πρακτικές διοίκησης, στρατηγικό σχεδιασμό, σαφείς προτεραιότητες και ισχυρότερες δομές εταιρικής διακυβέρνησης, με στόχο τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Η υποψηφιότητα για το ΔΣ του ΣΕΒ

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο κ. Λούλης αναφέρθηκε στην υποψηφιότητά του για το διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΒ, τονίζοντας ότι ο Σύνδεσμος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εκπροσώπηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, καθώς και στον κοινωνικό διάλογο.

Όπως ανέφερε, επιθυμεί να συμβάλει με την εμπειρία του αλλά και με τη διάθεση της νεότερης γενιάς επιχειρηματιών, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η ανανέωση και η είσοδος νέων στελεχών μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω τον ρόλο του ΣΕΒ στην επόμενη φάση ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

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