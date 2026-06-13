OT FORUM: Η βιομηχανία εκπέμπει SOS – Πώς «πνίγει» τις επενδύσεις το κόστος ενέργειας

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Ως αδήριτη ανάγκη, στην κατεύθυνση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, προβάλλει η ουσιαστική στήριξη της βιομηχανίας, η οποία βρίσκεται εν μέσω συμπληγάδων που ορίζουν οι γεωπολιτικές συνθήκες, το ενεργειακό κόστος και οι αδυναμίες σε επίπεδο υποδομών, την ίδια ώρα που πρέπει να πατήσει «γκάζι» στις επενδύσεις και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της, όπως άλλωστε υπογραμμίστηκε εκ νέου, αυτή τη φορά στο 7o OT FORUM, από κορυφαίους εκπροσώπους του επιχειρείν.

Γιάννης Μπρατάκος: Να δημιουργηθούν ισχυρότερα μεγέθη

Τροχοπέδη για τις επενδύσεις αλλά και ως οριζόντιο φόρο για τις επιχειρήσεις, χαρακτήρισε το ενεργειακό κόστος ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος, ο οποίος εξήγησε ότι εξαιτίας αυτού στερούνται πόρων για άλλες κρίσιμες επενδύσεις με αποτέλεσμα να καθίστανται μη ανταγωνιστικές. Οι ανταγωνιστικές τιμές στην ενέργεια αποτελούν ότι αποτελούσαν στο παρελθόν οι υποδομές, προσέθεσε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε ότι σε σχέση με το νέο παραγωγικό μοντέλο, πρέπει να περάσουμε από την οικονομία της κατανάλωσης στην οικονομία της προστιθέμενης αξίας. Και τούτο κατά τον ίδιο απαιτεί τη μεγέθυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από clusters, συγχωνεύσεις και εξαγορές, αλλά και τη στροφή σε κλάδους όπου η χώρα είναι ακόμα πίσω, όπως η βιομηχανία, η πρωτογενής παραγωγή και η αγροδιατροφή, ενσωματώνοντας σε αυτούς τις νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη.

Για τη βιομηχανία, όπως είπε, είναι αναγκαία η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, συνάμα με την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, όπου ανέφερε πως το ζητούμενο σήμερα δεν είναι να μειωθεί η ανεργία αλλά να βρεθούν εργαζόμενοι με τις κατάλληλες δεξιότητες.

Οφείλουμε να επενδύσουμε ξανά σε επαγγελματικές σχολές και σχολές μαθητείας που θα βγάλουν τους τεχνίτες και τους μηχανικούς της πρώτης γραμμής, επισήμανε χαρακτηριστικά.

Λουκία Σαράντη: Απαιτείται ολιστική προσέγγιση

Η βιομηχανία είναι συνυφασμένη με την ενέργεια, τόνισε από την πλευρά της η πρόεδρος του ΣΒΕ Λουκία Σαράντη, σημειώνοντας ότι διαχρονικά έχει ακριβότερο κόστος ρεύματος.

Επισήμανε, δε, ότι τα μέτρα δεν πρέπει να σχετίζονται μόνον με το κόστος, αλλά απαιτούνται ολιστικά μέτρα όπως η διευκόλυνση εισόδου της βιομηχανίας σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, που το σημερινό περιβάλλον δεν ευνοεί, αλλά και έργα υποδομής.

Αν δεν γίνουν χάνει έδαφος από την ανταγωνιστικότητά της η βιομηχανία, είπε και προσέθεσε πως «αν αποφασίσουμε ότι θέλουμε να έχουμε βιομηχανία και να μην υπολειπόμαστε σε παραγωγικότητα πρέπει να την στηρίξουμε: Να έχει χαμηλό κόστος ρεύματος, καλής ποιότητας ρεύμα».

Αφού έκανε λόγο για «κραυγή αγωνίας από τη βιομηχανία» και αναφερόμενη στο νέο παραγωγικό μοντέλο – το οποίο έχει γίνει καραμέλα, όπως χαρακτηριστικά είπε – υπογράμμισε ότι το νέο παραγωγικό μοντέλο απαιτεί ολιστική προσέγγιση. Χρειάζεται μία κοινωνική συμφωνία και στρατηγική συστράτευση όλων, διότι όπως εξήγησε εάν δεν προγραμματίσεις για τα επόμενα χρόνια ως κράτος τι θέλεις από τη βιομηχανία, του τουρισμό κ.λπ. δεν πας πουθενά. Και τόνισε ότι η βιομηχανία χρειάζεται ένα πλάνο δεκαετίας για να γνωρίζει τι επενδύσεις θα κάνει.

Η κυρία Σαράντη επισήμανε ότι η παραγωγικότητα της χώρας έρχεται από βιομηχανία και επενδύσεις και μη παραλείποντας να αναφερθεί στη συνεχή διεύρυνση της περιφερειακής ανισότητας στη χώρα και σημειώνοντας ότι η ανάπτυξη εξακολουθεί να συγκεντρώνεται στα μεγάλα κέντρα.

Νίκος Λούλης: Η ενίσχυση της βιομηχανίας, ζήτημα οικονομικής ανθεκτικότητας

Την ανάγκη η Ελλάδα να προχωρήσει σε ένα πιο ισορροπημένο και πολυδιάστατο παραγωγικό μοντέλο, με ισχυρότερη παρουσία της βιομηχανίας, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Loulis Food Ingredients, Νίκος Λούλης.

Αφού σημείωσε ότι τομείς όπως ο τουρισμός, τα logostics και οι επαγγελματικές υπηρεσίες έχουν γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη, η βιομηχανία δεν έχει ακολουθήσει την ίδια πορεία.

Ο πρόεδρος της Loulis Food Ingredients επισήμανε ότι η μεταποίηση στην Ελλάδα αντιστοιχεί περίπου στο 9% του ΑΕΠ, έναντι 14% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που αποτυπώνει το σημαντικό έλλειμμα που εξακολουθεί να υπάρχει.

Παράλληλα, έκανε λόγο για φαινόμενα αποβιομηχάνισης, τα οποία, όπως είπε, απαιτούν άμεσες παρεμβάσεις τόσο σε επίπεδο πολιτικών όσο και σε επίπεδο κοινωνικής αντίληψης.

Τόνισε ακόμη ότι η ενίσχυση της βιομηχανίας αποτελεί ζήτημα οικονομικής ανθεκτικότητας, καθώς η απουσία εγχώριας παραγωγής οδηγεί σε αυξημένες εισαγωγές και μεγαλύτερη έκθεση της χώρας σε διεθνείς κρίσεις και διαταραχές των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Αναφερόμενος, δε, στον τεχνολογικό μετασχηματισμό της βιομηχανίας, ο κ. Λούλης χαρακτήρισε την τεχνητή νοημοσύνη ως τη μεγαλύτερη επανάσταση που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα, εκτιμώντας ότι η πραγματική έκταση των δυνατοτήτων της δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

Σπύρος Κοκκόλης: Αναγκαία μια μακροχρόνια, σταθερή βιομηχανική πολιτική

«Η βιομηχανία είναι κάτι απαραίτητο και δίνει μια ανθεκτικότητα, η οποία δεν δίνεται από κάποιον άλλο τομέα, είναι παράγοντας ανθεκτικότητας, ασφάλειας, καθώς και στρατηγικής αυτονομίας», τόνισε ο αντιπρόεδρος της ElvalHalcor Σπύρος Κοκκόλης.

Ο κ. Κοκκόλης ανέφερε πως ανάμεσα στα ζητήματα που δεν έχουν λυθεί είναι το ενεργειακό κόστος καθώς οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες καλούνται να ανταγωνιστούν άλλες εταιρείες από Κίνα και ΗΠΑ με πολύ φθηνότερη ενέργεια. «Άρα γενικώς χρειαζόμαστε άμεσα μέτρα και ισχυρά μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν φυσικά και από τις εθνικές κυβερνήσεις για τον ενεργειακό, χρηματοδοτικά εργαλεία, επενδύσεις», τόνισε.

Σχετικά με τα μέτρα που έχει λάρει η ελληνική κυβέρνηση για τη στήριξη της βιομηχανίας τόνισε ότι δεν είναι πλήρως ικανοποιητικά για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι δεν είναι οριζόντια μέτρα, αφορούν μέρος των βιομηχανιών.

Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι η ένταση των μέτρων δεν είναι τόσο δυνατή, τόσο ισχυρή όσο μέτρα που παίρνουν άλλες χώρες, Βουλγαρία, Γερμανία, και λοιπά.

Ο Σπ. Κοκκόλης πρόσθεσε επίσης πως αν θέλουμε να αλλάξουμε λίγο το παραγωγικό μοντέλο στην Ελλάδα, πρέπει να στηρίξουμε τη βιομηχανία και να έχουμε, εκτός από το ενεργειακό κόστος, επιταχυνόμενες αποσβέσεις και κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις, αδειοδοτήσεις ταχύτερες καθώς και μια μακροχρόνια και σταθερή βιομηχανική πολιτική.

«Δεν μπορεί να αλλάζει κάθε μέρα, γιατί η βιομηχανία δεν έχει βραχυ ορίζοντα, έχει πολύ μακρύ ορίζοντα», είπε χαρακτηριστικά.