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OT FORUM: Μακέδος – Αναπτυξιακός πολλαπλασιαστής ο κλάδος υποδομών και κατασκευών

Για την αναπτυξιακή πορεία του κλάδου υποδομών και κατασκευών μίλησε ο Κωνσταντίνος Μακέδος, πρόεδρος ΤΜΕΔΕ, στο 7ο ΟΤ FORUM

OT FORUM 12.06.2026, 18:43
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OT FORUM: Μακέδος – Αναπτυξιακός πολλαπλασιαστής ο κλάδος υποδομών και κατασκευών
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Για τη δυναμική πορεία του κατασκευαστικού κλάδου και την επόμενη μέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης μίλησε o Κωνσταντίνος Μακέδος, πρόεδρος ΤΜΕΔΕ, στο 7ο ΟΤ FORUM με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή», που πραγματοποιείται στο ιστορικό Παλαιό Καπνεργοστάσιο. Τη συζήτηση συντόνισαν οι δημοσιογράφοι Αλέξανδρος Κλωσσας, Γιάννης Αγουρίδης και Αθανασία Ακρίβου.

Άμεσα συνδεδεμένος με την πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι ο κλάδος των κατασκευών, σύμφωνα με τον ίδιο, καθότι η αξία του διπλασιάστηκε από τα 7 δισ. το 2018 στα 15,5 δισ. το 2025.

«Οι επενδύσεις καταλαμβάνουν το 9% του ΑΕΠ ενώ τα προηγούμενα χρόνια κυμαίνονται στο 3-4%», σημείωσε ο κ. Μακέδος, προσθέτοντας ότι ζητούμενο πλέον είναι η συνέχιση της αναπτυξιακής δυναμικής.

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Μακέδο τα παραπάνω στοιχεία φανερώνουν τη δυναμική του τεχνικού κλάδου, αφού οι υποδομές επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και εξασφαλίζουν την ποιότητα και την ασφάλεια της ζωής των πολιτών.

Ο ρόλος του Ταμείου Ανάκαμψης – Τα επόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία

Όσον αφορά την ενίσχυση που έδωσε το Ταμείο Ανάκαμψης στις κατασκευές, ο Κωνσταντίνος Μακέδος δήλωσε ότι το Ταμείο λειτούργησε ως «χρηματοδοτικός επιταχυντής», επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έδειξε ότι έχει την ικανότητα να απορροφά μεγάλα κεφάλαια και να τα επενδύει σε ουσιαστικά έργα για τη χώρα.

OT FORUM

«Αυτά τα χρήματα μπήκαν με μια απότομη διαδικασία. Σήμερα πρέπει να περάσουμε σε ένα βιώσιμο μοντέλο, στη λογική του συνδυασμού των υποδομών με την ποιότητα ζωής, την ασφάλεια των πολιτών και τις ψηφιακές υποδομές, καθότι μόνο έτσι θα δημιουργήσουμε ένα ανταγωνιστικό μοντέλο» συμπλήρωσε.

Σημαντικό είναι κατά τον κ. Μακέδο και το κομμάτι κονδυλίων που παραμένουν προς αξιοποίηση, όπως το ΕΣΠΑ 2021-2027, τα τρία νέα ευρωπαϊκά ταμεία (το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού και το Ταμείο Απανθαρακοποίησης), το νέο ΠΔΕ ύψους 16,72 δισ. ευρώ. καθώς και το καινούργιο πρόγραμμα ανάπτυξης 2026-2030.

Πώς θα συνεχίσει η αναπτυξιακή τροχιά – Οι κίνδυνοι

Για την στήριξη της αναπτυξιακής πορείας της χώρας ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ υποστήριξε ότι πρέπει αν υπάρξει σχεδιασμός σε ενεργειακές υποδομές και στις μεταφορές, καθώς οι κίνδινοι που ελλοχεύουν είναι σημαντικοί.

Όπως σημείωσε, στους κινδύνους αυτούς περιλαμβάνονται η έλλειψη καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού και εξειδικευμένου τεχνικού δυναμικού, η χρηματοδοτική ανισότητα μεταξύ μεγάλων και μικρών τεχνικών επιχειρήσεων αλλά και ο φόβος της υποτίμησης της ταχύτητας, με την οποία αλλάζει περιβάλλον όσον φορά το κλίμα, την τεχνολογία και τις χρηματοδοτικές ανάγκες.

«Γι’ αυτό και το ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να είναι έτοιμο να αφομοιώσει τη νέα γνώση», είπε ο Κωνσταντίνος Μακέδος, συμπληρώνοντας πως «ό,τι έχει μείνει και είναι παραγωγικό, πρέπει να συνεχιστεί».

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