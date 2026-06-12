OT FORUM – Κανελλόπουλος-Μπαλούμης: Η Ελλάδα είναι ένα hub καινοτομίας

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Για το τρίπτυχο της ανταγωνιστικότητας και της βιομηχανίας και για τη συμβολή του R&D στην κερδοφορία των επιχειρήσεων μίλησαν ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, γενικός διευθυντής ΟΒΙ και ο Βασίλης Μπαλούμης CFO της Lavipharm στο 7ο OT FORUM για τα «100 χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος» και στους δημοσιογράφους Γιώργο Μανέττα, Αλέξανδρο Κλώσσα και Γιάννη Αγουρίδη.

«Η δυνατότητα να κατοχυρώσεις την ιδέα σου, να την προστατεύσεις και μετά να την αξιοποιήσεις εμπορικά είναι μια αλυσίδα αξίας η οποία έχει αρχή, συγκεκριμένη διαδικασία αλλά άγνωστο προορισμό», τονίζει ο κ. Κανελλόπουλος, εξηγώντας τη σημασία του συστήματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας και τις δυνατότητες που ανοίγονται για όσους κατοχυρώνουν την καινοτομία τους.

«Μιλάμε για εμπορικό σήμα, για πατέντα ευρυτεχνίας και για βιομηχανικό design, που παράγει περισσότερο πλούτο. Μιλάμε για άυλα περιουσιακά αγαθά που όταν συλλαμβάνονται ως ιδέα, δεν ξέρουμε μέχρι πού θα φτάσουν».

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Η καινοτομία γεννά καινοτομία

«Προφανώς και ως κλάδος του φαρμάκου είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε την καινοτομία», σχολίασε ο κ. Μπαλούμης για τη βιομηχανία φαρμάκου στη χώρα μας που έχει εντυπωσιακό αποτύπωμα: 12% της παραγωγής φαρμάκου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 27 ερευνητικά κέντρα και τμήματα, έρευνητικλα προγράμματα 1,8 δισ. και 10 νέα εργοστάσια στα σκαριά.

«Η Ελλάδα είναι ένα hub καινοτομίας όχι τόσο σε επίπεδο χρημάτων, αλλά βελτιώσεων σε διαδικασίες και μηχανήματα. Καινοτομία είναι να αλλάζεις την καθημερινότητά σου κι εκεί επενδύει κάθε καινοτομία, νέα ιδέα και πατέντα στο φάρμακο».

«Πράγματι, από την ίδια τη δραστική ουσία μέχρι τον τρόπο δράσης και αξιοποίησης, οι φαρμακοβιομηχανίες είναι ένας από τους τομείς που η κατοχύρωση βρίσκεται στο επίκεντρο. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά με τυπικά στοιχεία και αξιώσεις, βγαίνει η απόφαση και η 20ετής πατέντα με γεωγραφικά όρια και αποκλεισμό εκμετάλλευσής της. Επειδή αργούν τα φάρμακα να αδειοδοτηθούν και θέλουν από όσα χρήματα δαπάνησαν για την ανάπτυξη της εφεύρεσής τους να αποσβέσουν, παρέχεται μια επιπλέον 5ετής προστασία», πρόσθεσε ο κ. Κανελλόπουλος.

Με τον κ. Μπαλούμη να συμπληρώνει πως «για να κάνεις αυτή τη δουλειά πρέπει να υποστείς όλα τα κόστη από το εργοστάσιο μέχρι το τμήμα R&D – αλλά και να δεις τι μπορείς να πάθεις αν δεν κάνεις σωστά τη δουλειά σου. Ενώ όταν έχεις πιστοποιηθεί και πιο αυστηρά από τις προδιαγραφές μπορείς να έχεις μπροστά σου μεγάλες δυνατότητες».

«Από το 2019 μέχρι σήμερα, οι αιτήσεις αυξάνονται εκθετικά. Φέτος είχαμε 1107 αιτήσεις και υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση των χρηστών μας ιδιώτες, επιχειρήσεις αλλά και πανεπιστήμια και ιδρύματα. Έχουμε πάνω από 7 χιλ. εμπορικά σήματα που χορηγούνται αι όλοι αυτοί οι δείτκες καταδεικνύουν ότι υπάρχει αγορά που κινείται και ενδιαφέρεται», κατέληξε ο κ. Κανελλόπουλος.