G7: Ο Τραμπ οδεύει προς Γαλλία, ενώ ο κόσμος αναμένει τη συμφωνία με Ιράν

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Στη Γαλλία πρόκειται να μεταβεί ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την ετήσια σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7), ενώ οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν έχουν ακόμη οριστικοποιήσει την αναμενόμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος έχει προκαλέσει πολιτικές και οικονομικές αναταραχές σε όλο τον κόσμο.

Οι επτά χώρες — Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ — καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να συζητήσουν και για θέματα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη

Η τριήμερη σύνοδος κορυφής της G7, η οποία ξεκινά τη Δευτέρα, θα πραγματοποιηθεί στο Évian-les-Bains, στα ανατολικά σύνορα της Γαλλίας με την Ελβετία, στις όχθες της Λίμνης της Γενεύης.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αναχωρήσει για τη σύνοδο «αμέσως» μετά την παρακολούθηση ενός αγώνα μικτών πολεμικών τεχνών που πρόκειται να πραγματοποιηθεί το βράδυ της Κυριακής στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου. Ο αγώνας του UFC συμπίπτει με τα 80α γενέθλια του Τραμπ.

H ατζέντες Μακρόν και Τραμπ

Καθώς η Γαλλία ανέλαβε την προεδρία της G7 τον Ιανουάριο, ο πρόεδρος της χώρας Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την επιθυμία η G7 να δώσει προτεραιότητα στη μείωση των ανισοτήτων και στην προώθηση του πολυμερισμού, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις έντονες εμπορικές και γεωπολιτικές εντάσεις. Αυτές οι προτεραιότητες ενδέχεται να έρχονται σε αντίθεση με την ατζέντα «America First» του Τραμπ, στο πλαίσιο της οποίας έχει επιβάλει δασμούς, έχει επιτεθεί σε άλλους ηγέτες του κόσμου τόσο απευθείας όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει ξεκινήσει έναν πόλεμο. Επιπλέον, η ανισότητα στις ΗΠΑ είναι χειρότερη από ό,τι σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα εκτός από την Τουρκία και βρίσκεται λίγο κάτω από το υψηλότερο σημείο που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με τον δείκτη Gini της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο, ακόμη περισσότερο από ό,τι κατά την πρώτη, ο Τραμπ απομακρύνθηκε από τους παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ και επανειλημμένα άφησε να εννοηθεί ότι θα αποσύρει τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, τη βασική αμυντική συμμαχία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Ενώ η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας προσοχής, οι ηγέτες της G7 είναι επίσης πιθανό να αφιερώσουν χρόνο στην αντιμετώπιση του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ο οποίος συνεχίζει να μαίνεται στην Ανατολική Ευρώπη.

Οι επτά χώρες — Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ — καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται επίσης να συζητήσουν θέματα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, την προστασία στο διαδίκτυο και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Μπορεί να υπάρξουν «πραγματικά πυροτεχνήματα» όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, δήλωσε ο Βίκτορ Τσα, πρόεδρος του Τμήματος Γεωπολιτικής και Εξωτερικής Πολιτικής στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

Η Ευρώπη είναι πρόθυμη να θέσει υπό έλεγχο τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και να ρυθμίσει τους ηγέτες της τεχνητής νοημοσύνης για λόγους ενέργειας και περιβάλλοντος, ενώ οι ΗΠΑ υπό τον Τραμπ έχουν αντιταχθεί στην επιθετική ρύθμιση του αναδυόμενου κλάδου, δήλωσε ο Τσα.

Κολοσσοί της ΑΙ στη G7

Ωστόσο, ο Μακρόν, ο οποίος επιδιώκει να προσελκύσει ηγέτες του τεχνολογικού κλάδου, προσκάλεσε τον επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, να παραστεί στη σύνοδο της G7 και να συμμετάσχει στις συνομιλίες με τους ηγέτες, όπως ανέφερε η τεχνολογική εταιρεία στο CNBC. Το Bloomberg ανέφερε ότι στελέχη από τις εταιρείες Anthropic και Google αναμένεται επίσης να παραστούν στη σύνοδο.

Ο Τσα προέβλεψε ότι ο Τραμπ πιθανότατα θα υποδεχθεί στη σύνοδο κορυφής μια ομάδα άλλων παγκόσμιων ηγετών που προσπαθούν να συγκρατήσουν τις ίδιες τις ΗΠΑ.

«Ακόμη και υπό καλές συνθήκες, ο Τραμπ μπαίνει σε μια σύνοδο της G7 όπου οι Ευρωπαίοι δεν έχουν εκτιμήσει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ έχει μιλήσει για την Ευρώπη», είπε. «Με όλα αυτά τα άλλα ζητήματα στην ημερήσια διάταξη, είμαι βέβαιος ότι θα είναι μια πολύ ειλικρινής, ανοιχτή και έντονη συζήτηση.»

Ωστόσο, η σύνοδος κορυφής ενδέχεται να επισκιάζεται από τον πόλεμο με το Ιράν, τον οποίο ξεκίνησε ο Τραμπ τον Φεβρουάριο και για τον οποίο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι πλησιάζει στο τέλος του.

Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ότι μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί σε λίγες μόνο ημέρες. Ωστόσο, «δεν είναι 100%» σίγουρο ότι θα επιτευχθεί, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν θα υπογραφεί την Κυριακή, ακολουθούμενη από το άνοιγμα τωνΣτενών του Ορμούζ, αλλά τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν αμφισβήτησαν το χρονοδιάγραμμα.

Οι δύο πλευρές δεν έχουν ακόμη καθορίσει πού θα υπογραφεί η συμφωνία, αν και ο αξιωματούχος σημείωσε ότι έχει προταθεί μια τοποθεσία στην Ευρώπη. Το Bloomberg είχε αναφέρει νωρίτερα την Παρασκευή ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί στην Ελβετία.