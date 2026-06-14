Τραμπ: Σκοπεύει να οριστικοποιήσει τη συμφωνία με το Ιράν σήμερα, λέει Αμερικανός πρέσβης

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Ο πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Γουόλτζ, δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να επιδιώκει την οριστικοποίηση της συμφωνίας με το Ιράν την Κυριακή, παρά τις, όπως τις χαρακτήρισε, δύσκολες διαπραγματεύσεις.

Η επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό έχει περιπλέξει ακόμη περισσότερο τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν

Μιλώντας στην εκπομπή «This Week» του ABC, ο Γουόλτζ είπε ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές δυσκολεύονται να λάβουν οδηγίες από τον ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και «δεν είναι πάντα στο ίδιο μήκος κύματος» εσωτερικά.

Ωστόσο, δήλωσε ότι είναι βέβαιος ότι η συμφωνία μπορεί να ολοκληρωθεί, προσθέτοντας ότι τόσο ο Τραμπ όσο και η διαπραγματευτική ομάδα «έχουν κάθε πρόθεση να το πετύχουν σήμερα».

UN Ambassador Mike Waltz: “No one here is bombing their way to a deal … this president has always put diplomacy first” pic.twitter.com/dQiLmqeIGs — Open Source Intel (@Osint613) June 14, 2026

Το Ιράν είχε αποστείλει μηνύματα στις ΗΠΑ μέσω Κατάρ πριν από την ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό

Το Ιράν είχε διαβιβάσει μηνύματα στις ΗΠΑ μέσω μεσολαβητών του Κατάρ πριν από την ισραηλινή επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού, όπως ανέφερε πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Το Fars επικαλέστηκε επίσης τον ανταποκριτή του, ο οποίος ανέφερε ότι το Ιράν κοινοποιεί επί του παρόντος τους όρους που προτιμά στην Ουάσιγκτον μέσω μιας ομάδας από το Κατάρ που βρίσκεται στην Τεχεράνη και ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Ρεζαΐ ζήτησε να μην επιδιωχθεί συμφωνία με τις ΗΠΑ χωρίς πρώτα να τεθεί υπό έλεγχο το Ισραήλ, μετά την επίθεσή του στη Βηρυτό.

«Δεν πρέπει να πέσουμε σε λάθος υπολογισμό. Ακόμη και αν επιδιώκετε συμφωνία ή συνεννόηση, ο δρόμος προς αυτήν περνά από την τιμωρία του σιωνιστικού καθεστώτος. Αν αυτός ο λυσσασμένος σκύλος δεν τεθεί υπό έλεγχο, το μελάνι μιας συμφωνίας που δεν έχει ακόμη στεγνώσει θα μας γυρίσει μπούμερανγκ», έγραψε ο Εμπραχίμ Ρεζαΐ στο X.