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Πανελλαδικές: Στις 16 Ιουνίου ξεκινούν τα Ειδικά Μαθήματα – Τη Δευτέρα ολοκληρώνονται οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις ειδικών και μουσικών μαθημάτων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αρχίζουν την προσεχή Τρίτη και ολοκληρώνονται την Πέμπτη, 25 Ιουνίου

Κοινωνία 14.06.2026, 09:36
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Πανελλαδικές: Στις 16 Ιουνίου ξεκινούν τα Ειδικά Μαθήματα – Τη Δευτέρα ολοκληρώνονται οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ
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Συνεχίζονται την επόμενη εβδομάδα οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, με τα τελευταία τρία μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ τη Δευτέρα. Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν είναι Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών, και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες μισή ώρα πριν από την εξέταση

Αύριο ολοκληρώνονται και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια. Παράλληλα, η ίδια ημέρα σηματοδοτεί τη λήξη της σχολικής χρονιάς για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Την επόμενη ημέρα, 16 Ιουνίου, αρχίζει ο κύκλος των ειδικών και μουσικών μαθημάτων τόσο για τα ΕΠΑΛ όσο και για τα ΓΕΛ.

Να σημειωθεί ότι οι Υγειονομικές Εξετάσεις και οι Πρακτικές Δοκιμασίες των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για την εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), θα πραγματοποιηθούν από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου 2026.

Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων αφορούν τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα εισαγωγής σε σχολές ή τμήματα για τα οποία απαιτείται η εξέτασή τους σε αυτά.

Πανελλαδικές: Ειδικά και μουσικά μαθήματα σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και μουσικών μαθημάτων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα ξεκινήσουν την προσεχή Τρίτη με το μάθημα των Αγγλικών και θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη, 25 Ιουνίου με το μάθημα των Ισπανικών.

Τα υπόλοιπα μαθήματα στα οποία εξετάζονται είναι Ελεύθερο Σχέδιο (17/6), Γραμμικό Σχέδιο (18/6), Γερμανικά (19/6), Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία (20/6), Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (22/6), Γαλλικά (23/6) και Ιταλικά (24/6).

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης: μέχρι τις 08:00 για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:3ο και μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 (για τα Αγγλικά και τη Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία).

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα των ξένων γλωσσών είναι τρεις ώρες, των Σχεδίων (Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι ώρες, για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4′ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο και για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεισήμισι ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι βαθμολογίες των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού αναμένεται να ανακοινωθούν προς τα τέλη Ιουνίου, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια.

Εκτιμάται ότι θα συνοδευτούν και από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, γεγονός που θα επιτρέψει την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων σχετικά με την πορεία των βάσεων εισαγωγής στα τμήματα και τις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, θα ανοίξει η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου από τους υποψηφίους. Η λειτουργία της αναμένεται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, ώστε έως το τέλος του μήνα να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

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