ΗΠΑ – Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία, ασαφής ο χρόνος υπογραφής της

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Ηγετικά στελέχη των ΗΠΑ και του Πακιστάν προέβλεπαν την υπογραφή, την Κυριακή, της πολυαναμενόμενης συμφωνίας-πλαισίου για τον τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά η Τεχεράνη εξέφρασε αμφιβολίες ως προς το χρονοδιάγραμμα, ενώ σκληροπυρηνικοί διαδηλωτές στο Ιράν διατύπωσαν την αντίθεσή τους.

Ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι μετά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαισίου, τα Στενά του Ορμούζ θα είναι αμέσως «ανοιχτά για όλους»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο ότι η συμφωνία με το Ιράν ήταν προγραμματισμένη να υπογραφεί την επόμενη μέρα, την ημέρα των 80ων γενεθλίων του. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ δήλωσε ότι οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας και ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμαζόταν για ηλεκτρονική υπογραφή την Κυριακή, η οποία θα ακολουθηθεί από συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο την επόμενη εβδομάδα.

Ωστόσο, το Ιράν δεν επιβεβαίωσε την υπογραφή της συμφωνίας την Κυριακή. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, ο οποίος μίλησε πριν από την ανάρτηση του Τραμπ, είχε προειδοποιήσει να μην γίνουν σχόλια σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της υπογραφής, αλλά σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης δήλωσε ότι «δεν θα γίνει αύριο», αλλά θα μπορούσε να συμβεί «τις επόμενες ημέρες».

Ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι μετά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαισίου, τα Στενά του Ορμούζ, μια ζωτική αρτηρία για τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου που έχει αποκλείσει το Ιράν, θα είναι αμέσως «ανοιχτά για όλους».

Αντιδράσεις Ιρανών σκληροπυρηνικών

Ενώ οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ έχουν υποβαθμίσει σε μεγάλο βαθμό τη στρατιωτικο-βιομηχανική βάση του Ιράν και έχουν πλήξει τον στρατό του, οι ειδικοί λένε ότι ο πόλεμος έχει αφήσει την κυριαρχία των σκληροπυρηνικών της πλευράς των Φρουρών της Επανάστασης πιο σταθερά εδραιωμένη από πριν.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ιρανικούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους έδειχναν αντιπάλους της συμφωνίας να συγκεντρώνονται σε πλατείες και μπροστά από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Τεχεράνη, και να κατηγορούν τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ο Τραμπ κάλεσε τους Ιρανούς να ξεσηκωθούν και να καταλάβουν τα κρατικά ιδρύματα.

Ακόμη και καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν φαινόταν να κινούνται προς μια συμφωνία τις τελευταίες δύο ημέρες, οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν, καθώς ο αμερικανικός στρατός επιβάλλει αποκλεισμό στο Ιράν και επιδιώκει να χαλαρώσει τον ασφυκτικό έλεγχο του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ, το οποίο αποτελούσε τη διαδρομή για το 20% των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου πριν από τον πόλεμο.

Νωρίς το Σάββατο, οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν πολλά ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μίας χρήσης που κατευθύνονταν προς το στενό, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό. Το Ισραήλ, το οποίο δηλώνει ότι δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι είχε επιτεθεί σε περισσότερες από 70 τοποθεσίες σε διάστημα 24 ωρών στο Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ, σύμμαχου του Ιράν.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου ήρθε σε σύγκρουση με τον Τραμπ σχετικά με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ να περιορίσει το Ισραήλ τις στρατιωτικές του ενέργειες στο Λίβανο, ώστε να μπορέσει η Ουάσιγκτον να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη.

Την Παρασκευή, ο Αρακί δήλωσε ότι, ενώ αλλαγές στη συμφωνία εξακολουθούν να είναι πιθανές, η προσωρινή συμφωνία έδειξε ότι η χώρα του βγήκε πιο ισχυρή από τη σύγκρουση.

Προτεραιότητα στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Σε συγκεντρώσεις υπέρ της κυβέρνησης που πραγματοποιήθηκαν σε όλο το Ιράν το βράδυ του Σαββάτου, κάτοικοι και πρακτορεία ειδήσεων ανέφεραν ότι οι σκληροπυρηνικοί που αντιτίθενται στη συμφωνία-πλαίσιο εξέφρασαν δυναμικά τη δυσαρέσκειά τους.

Ένας κάτοικος της βορειοανατολικής πόλης Μασχάντ δήλωσε στο Reuters ότι ορισμένοι διαδηλωτές φώναζαν: «Θάνατος στον συμβιβαστή», σε μια προφανή αναφορά στον Αρακί. «Συμβιβαστή, παραιτήσου, παραιτήσου».

Το προτεινόμενο μνημόνιο κατανόησης προβλέπει την επαναλειτουργία του στενού και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγές από όλες τις πλευρές των συνομιλιών. Οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν — ένα βασικό επιχείρημα που έχει προβάλλει ο Τραμπ για τον πόλεμο — θα πραγματοποιηθούν στη συνέχεια.

«Το Ιράν πρόκειται να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Θα μπορούσε να παραμείνει ανοιχτό χωρίς διόδια. Μόλις το πράξουν, θα άρουμε τον αποκλεισμό μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

«Αυτό θα συμβεί ταυτόχρονα, και μέρος του επόμενου βήματος, της φάσης που θα ακολουθήσει, θα είναι η αποναρκοθέτηση του στενού», είπε ο αξιωματούχος, υποδηλώνοντας ότι οι χώρες της Ομάδας των Επτά (G7) θα μπορούσαν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο σε αυτό.

Ο Τραμπ συζήτησε τις προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κίρ Σταρμερ, ανακοίνωσε το Σάββατο η Ντάουνινγκ Στριτ.

Τα προσχέδια των όρων που περιγράφηκαν στο Reuters από πολλαπλές πηγές υποδεικνύουν ότι οι ΗΠΑ θα αρχίσουν να αποδεσμεύουν δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία και θα άρουν τις κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου του, σε αντάλλαγμα για το άνοιγμα του στενού από το Ιράν.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι ο Μπαγκάι δήλωσε ότι η αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας και επίσης ότι το Ιράν θα πρέπει να χρεώνει για τις υπηρεσίες στα Στενά του Ορμούζ. Είπε ότι οι ξένες στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή πρέπει να κλείσουν, ανέφερε το πρακτορείο, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια μιας περιόδου διαπραγματεύσεων 60 ημερών. Ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η συμφωνία θα οδηγήσει τελικά στην κατάργηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, με τα αποθέματα του σε εμπλουτισμένο ουράνιο να καταστρέφονται και να απομακρύνονται.