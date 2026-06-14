Βρετανία – Ιαπωνία: Mega deal 24 δισ. δολαρίων για συνεργασίες στην τεχνολογία

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Η Βρετανία και η Ιαπωνία αναμένεται να συνάψουν συμφωνίες συνεργασίας σε τομείς επενδύσεων και τεχνολογίας αξίας άνω των 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες προβλέπεται να δημιουργήσουν δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, στο πλαίσιο της συνάντησης του πρωθυπουργού Κίρ Στάρμερ με την γιαπωνέζα ομόλογό του Σανάε Τακαΐτσι την Κυριακή.

Σχέδια για την αποδέσμευση έως και 9 δισεκατομμυρίων λιρών για έργα υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με κάποιες από τις λεπτομέρειες, που παρουσιάστηκαν από τη βρετανική κυβέρνηση, οι συμφωνίες περιλαμβάνουν ένα ιαπωνικό επενδυτικό πρόγραμμα πενταετούς διάρκειας ύψους άνω των 9 δισεκατομμυρίων λιρών σε υποδομές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, παράλληλα με σχέδια για την αποδέσμευση έως και 9 δισεκατομμυρίων λιρών για έργα υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το σκέλος της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας αναμένεται να υποστηρίξει 5,9 γιγαβάτ δυναμικότητας σε έργα στη Σκωτία και τη Κελτική Θάλασσα.

Βρετανία και Ιαπωνία θα συνεργαστούν στην ΑΙ

Οι δύο χώρες θα ξεκινήσουν επίσης μια νέα τεχνολογική συνεργασία που θα καλύπτει τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι ημιαγωγοί και η κβαντική πληροφορική.

Παράλληλα, εταιρείες όπως η Hitachi Energy, η Rolls-Royce και η Eisai αναμένεται επίσης να ανακοινώσουν επενδύσεις και συνεργασίες που καλύπτουν την επέκταση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, την πυρηνική τεχνολογία και τις βιοεπιστήμες.

Άλλες επιχειρηματικές και κυβερνητικές συμφωνίες αναμένεται να υπογραφούν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της Τακαΐτσι, η οποία προηγείται της συνόδου κορυφής της G7 που θα πραγματοποιηθεί στις 15-17 Ιουνίου στη Γαλλία.