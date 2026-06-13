Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: «Είναι εφτά άτομα, “παίζει” μοιρασιά»

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Και ακόμα αυτή την Κυριακή με ΤΟ ΒΗΜΑ

«Τα πρόσωπα του Βυζαντίου», νέο τεύχος ΑΡΓΥΡΩ, μαθητική εφημερίδα Σκιάθου & ΒΗΜΑGAZINO

Την Κυριακή 14 Ιουνίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Τον πρώτο τόμο της σειράς ιστορικών μυθιστορημάτων «Τα πρόσωπα του Βυζαντίου» με τον Κωνσταντίνο τον Μέγα, το νέο τεύχος ΑΡΓΥΡΩ «35 συνταγές με ψάρια και θαλασσινά», την μαθητική εφημερίδα της Σκιάθου και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

«Τα πρόσωπα του Βυζαντίου – Κωνσταντίνος ο Μέγας

Ο Κωνσταντίνος υπήρξε ο πρώτος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο ηγέτης που συνέδεσε το όνομά του με την επικράτηση του χριστιανισμού και ο οραματιστής ιδρυτής της Κωνσταντινούπολης, της πόλης που έμελλε να αποτελέσει το κέντρο μιας αυτοκρατορίας για περισσότερο από μία χιλιετία. Η μορφή του δεσπόζει στο μεταίχμιο δύο κόσμων: της ύστερης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και του Βυζαντίου που γεννιόταν.

Με τη γνωστή αφηγηματική του δεινότητα, ο Κώστας Κυριαζής προσεγγίζει τον βίο και την πολιτεία του αυτοκράτορα που η Ιστορία κατέγραψε ως «Μέγα» και η Ορθόδοξη Εκκλησία τίμησε ως άγιο και ισαπόστολο. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου αναδεικνύεται μια προσωπικότητα σύνθετη και βαθιά αντιφατική: ένας ηγεμόνας που διακήρυξε την ανεξιθρησκία, αλλά συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη του χριστιανισμού σε κυρίαρχη δύναμη της αυτοκρατορίας. Ενας μεταρρυθμιστής που αντιτάχθηκε στις μονομαχίες και τις θηριομαχίες, αλλά ταυτόχρονα ένας άνθρωπος που βρέθηκε αντιμέτωπος με σκιές αυταρχισμού, καχυποψίας και σκληρών προσωπικών αποφάσεων.

Το βιβλίο αποτελεί μια συναρπαστική εισαγωγή στη σειρά «Τα πρόσωπα του Βυζαντίου», η οποία φιλοδοξεί να αναδείξει κορυφαίες μορφές της βυζαντινής ιστορίας.

ΑΡΓΥΡΩ – Ψάρια και Θαλασσινά

Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μοιράζεται πολύτιμες γνώσεις και πρακτικές συμβουλές για την επιλογή, τη συντήρηση και το σωστό μαγείρεμα ψαριών και θαλασσινών, προσφέροντας χρήσιμες λύσεις τόσο στους έμπειρους όσο και στους λιγότερο εξοικειωμένους με την πρώτη ύλη.

Η έκδοση περιλαμβάνει 35 συνταγές που συνδυάζουν τη δημιουργική ματιά της σύγχρονης κουζίνας με τη δύναμη της ελληνικής παράδοσης. Από γαρίδες γιουβέτσι, ριζότο με μελάνι σουπιάς και λαβράκι carpaccio έως ψάρι πλακί, ροφό στιφάδο και μπαρμπούνια σαβόρο, οι προτάσεις καλύπτουν κάθε περίσταση, από το καθημερινό οικογενειακό τραπέζι μέχρι τις καλοκαιρινές συγκεντρώσεις.

Παράλληλα, η Αργυρώ αναδεικνύει τη σημασία της σωστής αξιοποίησης των ψαρικών και του σεβασμού προς τη θάλασσα, μέσα από χρήσιμα μυστικά και τεχνικές που διευκολύνουν την προετοιμασία και αναβαθμίζουν το τελικό αποτέλεσμα.

Η Μαθητική εφημερίδα της Σκιάθου

Οι μαθήτριες και οι μαθητές του Ημερήσιου ΕΠΑΛ Σκιάθου με δημοσιογραφική διάθεση, καταγράφουν θέματα που απασχολούν τη νεολαία και την τοπική κοινωνία, αναδεικνύουν πρόσωπα και τόπους του νησιού και μοιράζονται εμπειρίες που εμπνέουν και προβληματίζουν.

ΒΗΜΑGAZINO

Στο εξώφυλλο του ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα το οποίο αναφέρεται στους υπερπλούσιους της Silicon Valley, οι οποίοι επενδύουν σε πολυτελή καταφύγια κάτω από τη γη. Οι δισεκατομμυριούχοι Πήτερ Τηλ, Φρανκ Βάντερσλουτ, Λάρι Έλισσον, Μαρκ Ζάκερμπεργκ αλλά και ο super star Τομ Κρουζ, είναι ανάμεσα σε αυτούς που το θέμα τους γοητεύει ιδιαίτερα, με αποτέλεσμα να ξοδεύουν υπέρογκα ποσά για τη δημιουργία καταφυγίων που ομοιάζουν με υπερπολυτελείς βίλες.

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Τιμή φύλλου με τις προσφορές: €4,25

(Συμπεριλαμβάνεται τιμή βιβλίου: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ »: €1,65)