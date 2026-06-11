Ξετυλίγει το νήμα ενός αιώνα ο ΟΤ, «αυτομόλησε» η Cenergy, το σερί της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το market test της Motor Oil, τα σχέδια της ΔΕΗ, η «ραχοκοκαλιά» του ΑΔΜΗΕ

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Λίγα ελληνικά μέσα ενημέρωσης μπορούν να κοιτάξουν πίσω και να δουν έναν ολόκληρο αιώνα ιστορίας να περνά από τις σελίδες τους.

Ο Οικονομικός Ταχυδρόμος είναι ένα από αυτά.

Φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια παρουσίας, έχοντας καταγράψει σχεδόν κάθε μεγάλο οικονομικό, επιχειρηματικό και πολιτικό κεφάλαιο της σύγχρονης Ελλάδας.

Από τα δύσκολα χρόνια του Μεσοπολέμου μέχρι τις σημερινές προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, ο ΟΤ παρέμεινε σταθερά δίπλα στην παραγωγή, την επιχειρηματικότητα και τις δυνάμεις που κινούν την οικονομία μπροστά.

Και αυτό το αποτύπωμα φέρει τις υπογραφές δημοσιογράφων που άφησαν εποχή, όπως οι Γιάννης Μαρίνος, Αθανάσιος Παπανδρόπουλος, Δημήτρης Στεργίου, Αντώνης Παπαγιαννίδης και Παύλος Κλαυδιανός.

Τιμή

Η επέτειος των 100 χρόνων δεν θα μπορούσε να γιορταστεί διαφορετικά από ένα μεγάλο φόρουμ για το μέλλον.

Έτσι, από σήμερα, 11 και μέχρι αύριο 12 Ιουνίου, το Παλαιό Καπνεργοστάσιο μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης πολιτικών, επιχειρηματιών, τραπεζιτών, ακαδημαϊκών και στελεχών της αγοράς στο 7ο OT Forum.

Στην ατζέντα βρίσκονται όλα τα μεγάλα ζητήματα της επόμενης ημέρας, όπως η οικονομία μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, οι γεωπολιτικές αναταράξεις, η ενέργεια, οι επενδύσεις, η βιομηχανία, οι τράπεζες, η τεχνητή νοημοσύνη και το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Μεταξύ των ομιλητών θα βρεθούν κορυφαία πολιτικά πρόσωπα, υπουργοί, επικεφαλής μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών.

Διόρθωση, αλλά…

Στα της αγοράς τώρα, φυσικά το ενδιαφέρον είναι στραμμένο σήμερα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλλά ιδίως στη ρητορική που θα ακολουθήσει η επικεφαλής Κριστίν Λαγκάρντ αμέσως μετά την ανακοίνωση της αύξησης των επιτοκίων.

Εκεί και το βλέμμα του ελληνικού χρηματιστηρίου που πισωπάτησε για τρίτη φορά λίγο πριν τα υψηλά έτους.

Αναμενόμενη όμως η χθεσινή του κίνηση, καθώς οι αποκοπές μερισμάτων από τις δεικτοβαρείς Εθνική και Eurobank, σε συνδυασμό με την αναζωπύρωση των γεωπολιτικών ανησυχιών, λειτούργησαν ανασταλτικά.

Στο τέλος όμως κατάφερε να θέσει υπό έλεγχο τις πιέσεις, με την Coca-Cola HBC να δίνει πολύτιμες βοήθειες, καταγράφοντας άνοδο 2,16% και φτιάνοντας σε υψηλά δύο μηνών.

Πολύτιμες «ανάσες» και από τον ΟΤΕ, ο οποίος «ξεκόλλησε» από την επί μηνός συσσώρευσή του.

Αυτομόλησε…

Στα αξιοσημείωτα της ημέρας, η Βιοχάλκο συνέχισε την καθοδική της πορεία για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση, χωρίς ωστόσο να αλλοιώνεται η εντυπωσιακή απόδοση της τάξης του 64% από τις αρχές του έτους.

Η πίεση μεταφέρθηκε και στις περισσότερες θυγατρικές του ομίλου, με εξαίρεση τη Cenergy, η οποία πραγματοποίησε θεαματική ανατροπή στα τελευταία λεπτά των συναλλαγών, κλείνοντας με κέρδη 1,69%, παρότι ενδοσυνεδριακά βρισκόταν να υποχωρεί έως και 3,5%.

Βάση στα 43 ευρώ

Ανατροπή έκανε και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία από το -1% έκλεισε θετική κατά 0,7%, δείχνοντας ότι θέλει να κάνει νέα βάση τα 43 ευρώ.

Στο +70% από την αρχή του έτους, έχει πάρει τα ηνία πλέον της αγοράς, με την καλύτερη απόδοση από την αρχή του έτους.

Ουσιαστικά από τότε που μπήκε στον Standard Greece του MSCI, η μετοχή έχει κάνει δύο μόλις πτωτικές συνεδριάσεις και πέντε συνεχόμενες ανοδικές.

Γύρω από την SpaceX

Ο κόσμος της Wall Street, στο μεταξύ, εξακολουθεί να περιστρέφεται γύρω από την επικείμενη δημόσια εγγραφή της SpaceX του Elon Musk.

Η εταιρεία έχει προσελκύσει ενδείξεις επενδυτικού ενδιαφέροντος άνω των 250 δισ. δολαρίων, ποσό που υπερβαίνει κατά πολύ τα 75 δισ. δολάρια που επιδιώκει να αντλήσει.

Να σας πω μόνο ότι το ΑΕΠ της Ελλάδας είναι πέριξ των 307 δισ. δολαρίων.

Σας το θύμισα σε δολάρια για να γίνει κατανοητό το ύψος των προσφορών για την IPO της SpaceX.

Και για να γίνει κατανοητό γιατί υπήρξαν τόσο μεγάλοι τριγμοί στον τεχνολογικό κλάδο της Wall Street τις τελευταίες ημέρες, με τα κέρδη άλλων τίτλων να διατίθενται στο διαστημικό όραμα του Musk.

Άριστα…

Μέσα σε αυτό το κλίμα πάντως, η Motor Oil φαίνεται ότι πέρασε με «άριστα» ένα ακόμη τεστ εμπιστοσύνης στις διεθνείς αγορές.

Το νέο πενταετές ομόλογο ύψους 400 εκατ. ευρώ προσέλκυσε προσφορές που ξεπέρασαν τα 1,9 δισ. ευρώ, οδηγώντας την απόδοση στο 3,875% και επιβεβαιώνοντας ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον όμιλο παραμένει ισχυρό ακόμη και σε μια περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας στις αγορές.

Η έκδοση, που λήγει τον Ιούνιο του 2031, έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά σειρά επιτυχημένων εξόδων της εταιρείας στις αγορές κεφαλαίου, ενισχύοντας το αφήγημα της σταθερής πρόσβασης σε χρηματοδότηση και της υψηλής αξιοπιστίας που απολαμβάνει μεταξύ των διεθνών επενδυτών.

Τα αντληθέντα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και συγκεκριμένα στην αποπληρωμή του ομολόγου των 400 εκατ. ευρώ που λήγει το 2026.

Παίρνει σχήμα…

«Καυτό», καθώς φαίνεται, θα είναι το καλοκαίρι της ΔΕΗ, και όχι μόνο.

Σαφώς η αναφορά είναι στο νέο ισχυρό πόλο στις υποδομές οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) που ετοιμάζονται να δημιουργήσουν η ΔΕΗ και η Vodafone, μέσα από τη συγχώνευση των δραστηριοτήτων FiberGrid και Fiber2All σε μια κοινή εταιρεία με ισότιμη συμμετοχή 50%-50%.

Αν και η συμφωνία βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο και απομένουν οι διαδικασίες ελέγχου, οι δεσμευτικές συμβάσεις και οι ρυθμιστικές εγκρίσεις, το μέγεθος του υπό διαμόρφωση σχήματος είναι ήδη εντυπωσιακό.

Τα δίκτυα των δύο εταιρειών καλύπτουν συνολικά περισσότερα από 2,4 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, δημιουργώντας έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους υποδομών FTTH στη χώρα, με αποκλειστική δραστηριότητα στη χονδρική αγορά.

Επιτάχυνση απόδοσης

Η νέα εταιρεία θα λειτουργεί ως ουδέτερος πάροχος υποδομών, διαθέτοντας το δίκτυό της σε όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, ακολουθώντας ένα μοντέλο που κερδίζει έδαφος σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Για τη ΔΕΗ, η συνεργασία επιταχύνει την απόδοση των σημαντικών επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές, ενώ για τη Vodafone μειώνει τις ανάγκες νέων κεφαλαιουχικών δαπανών και διευρύνει σημαντικά τη γεωγραφική της κάλυψη.

Παράλληλα, οι οικονομίες κλίμακας από τον επιμερισμό επενδυτικών και λειτουργικών δαπανών αναμένεται να βελτιώσουν τις αποδόσεις των δύο ομίλων, ενώ η δημιουργία ενός τόσο μεγάλου παίκτη εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω τον ανταγωνισμό στην αγορά των οπτικών ινών, όπου η ζήτηση συνεχίζει να αυξάνεται.

«Ραχοκοκαλιά» της ενεργειακής μετάβασης

Έφτασε και η ημέρα που η γενική συνέλευση του ΑΔΜΗΕ θα «πατήσει το κουμπί» της αύξησης κεφαλαίου, με τη μετοχή του να έχει σκαρφαλώσει στα 4,18 ευρώ. Σε νέα ιστορικά υψηλά…

Άλλωστε, η Ambrosia Capital εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξη για την εισηγμένη, ξεκινώντας κάλυψη της μετοχής με σύσταση «Buy» και τιμή-στόχο τα 6 ευρώ, που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 48% (ή 52% μαζί με τη μερισματική απόδοση).

Μάλιστα, χαρακτηρίζει τον ΑΔΜΗΕ ως τη «ραχοκοκαλιά» της ενεργειακής μετάβασης της Ελλάδας και εκτιμά ότι διαθέτει μία από τις ισχυρότερες αναπτυξιακές ιστορίες μεταξύ των ευρωπαϊκών διαχειριστών δικτύων μεταφοράς.

Διπλασιασμός μεγεθών

Καθοριστικό ρόλο παίζει το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 7,6 δισ. ευρώ έως το 2034, το οποίο αναμένεται να οδηγήσει σε εκρηκτική αύξηση της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (RAB), με ρυθμό περίπου 20% ετησίως την περίοδο 2025-2029, διπλασιάζοντας ουσιαστικά το μέγεθος των περιουσιακών στοιχείων του Διαχειριστή.

Θυμίζω εδώ ότι τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν στα 49,1 εκατ. ευρώ α’ τρίμηνο, με τα συνολικά έσοδα να αυξάνονται 18,6% και το EBITDA να ενισχύεται 21,5%

Παρά τις προοπτικές αυτές, η Ambrosia θεωρεί ότι η αγορά εξακολουθεί να αποτιμά τον ΑΔΜΗΕ με σημαντική έκπτωση έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών εταιρειών, κάτι που πλέον δύσκολα δικαιολογείται μετά την έγκριση της νέας ρυθμιστικής περιόδου 2026-2029 και την εξασφάλιση ορατότητας στα μελλοντικά έσοδα.

Παράλληλα, η επικείμενη αύξηση κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ, με τη συμμετοχή των βασικών μετόχων, θεωρείται ψήφος εμπιστοσύνης στην εκτέλεση του επενδυτικού σχεδίου.