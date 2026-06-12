«Μαγνήτισαν» τα ιστορικά πρωτοσέλιδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου, τα πηγαδάκια και οι χειραψίες στο ΟΤ Forum, τι φοβούνται οι εισηγμένες, τα περιθώρια του ΑΔΜΗΕ, η κρυμμένη αξία της Bally’s Intralot, στη Eurosatory η Metlen

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Η οικονομική, και όχι μόνο, “καρδιά” της χώρας χτύπησε χτες στο χώρο του παλαιού Καπνεργοστασίου, κατά την πρώτη ημέρα του 7ου OT Forum για τα 100 χρόνια του Οικονομικού Ταχυδρόμου.

Αλλά πέραν των πολύ αξιολόγων απόψεων και θέσεων που διατυπώθηκαν, ο χώρος του παλαιού Καπνεργοστασίου εντυπωσίασε τους προσκεκλημένους και τους ομιλητές των πάνελ.

Η ιδιαίτερη διακόσμηση με αυθεντικά πρωτοσέλιδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου από διαφορετικές δεκαετίες αποτέλεσε ένα από τα σημεία αναφοράς της διοργάνωσης, με αρκετούς συμμετέχοντες να αφιερώνουν χρόνο πριν από τις εργασίες του συνεδρίου για να τα παρατηρήσουν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν τα πρωτοσέλιδα της δεκαετίας του ’60 και του ’70, τα οποία πολλοί χαρακτήριζαν πραγματικά έργα τέχνης, τόσο για την αισθητική τους όσο και για τον τρόπο που αποτύπωναν τις οικονομικές εξελίξεις της εποχής.

Δεν έλειψαν μάλιστα τα σχόλια ότι αρκετά από τα θέματα που κυριαρχούσαν τότε μοιάζουν εντυπωσιακά επίκαιρα, θυμίζοντας σε αρκετούς τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική και η διεθνής οικονομία.

Τα πηγαδάκια και οι χειραψίες

Το Καπνεργοστάσιο αποδείχθηκε όμως ιδανικός χώρος και για networking.

Στα διαλείμματα των εργασιών σχηματίστηκαν αρκετά πηγαδάκια μεταξύ κορυφαίων στελεχών της αγοράς.

Ξεχώρισε η συζήτηση της Μαίρης Χατζάκου της ΜΕΒΓΑΛ με τον Αλέξανδρο Κίκιζα της Melissa Κίκιζας και τον Κυριάκο Ανδρέου της PwC, ενώ στην ίδια παρέα βρέθηκε και ο αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, Ιάκωβος Καργαρώτος.

Αρκετά βλέμματα συγκέντρωσε επίσης η θερμή χειραψία της κ. Χατζάκου με τον Βασίλη Καραμούζη της Εθνικής Τράπεζας, με δεδομένο ότι η τράπεζα στηρίζει χρηματοδοτικά το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα της ΜΕΒΓΑΛ, ύψους περίπου 180 εκατ. ευρώ, για την επέκταση της παραγωγικής της μονάδας.

Η αναφορά στον Οικονομικό Ταχυδρόμο

Λίγο πριν ανέβει στο πάνελ του, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Motor Oil, Πέτρος Τζανετάκης, βρέθηκε επίσης να παρατηρεί τα ιστορικά πρωτοσέλιδα.

Η σύνδεσή του με την ιστορία του Οικονομικού Ταχυδρόμου αποκαλύφθηκε αργότερα κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όταν μνημόνευσε ότι ο θείος του, Παναγιώτης Τζανετάκης, είχε διατελέσει διευθυντής του ιστορικού οικονομικού εντύπου (πρώτος μεταπολεμικός διευθυντής του Οικονομικού Ταχυδρόμου).

Το κλίμα πίσω από τις κλειστές πόρτες

Πέρα όμως από τις δημόσιες τοποθετήσεις, ενδιαφέρον είχαν και οι συζητήσεις που έγιναν εκτός μικροφώνων.

Στελέχη επιχειρήσεων μετέφεραν ένα πιο συγκρατημένο κλίμα από την αγορά, εκφράζοντας προβληματισμό για τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής αβεβαιότητας στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Όπως έλεγαν, αρκετές εταιρείες εμφανίζονται πλέον πιο προσεκτικές ως προς την υλοποίηση νέων επενδυτικών σχεδίων, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στον έλεγχο του κόστους και στη διατήρηση της ευελιξίας τους.

Πολιτικός κίνδυνος

Την ίδια ώρα, ένα ακόμη θέμα που φαίνεται να απασχολεί ολοένα και περισσότερο τους ξένους επενδυτές είναι το πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Να σας μεταφέρω επίσης ότι πλέον στα roadshows που κάνουν ελληνικές επιχειρήσεις, οι αναλυτές και τα επενδυτικά κεφάλαια έχουν αρχίσει να θέτουν συχνότερα ερωτήματα σχετικά με το προεκλογικό κλίμα στην Ελλάδα και κυρίως για το ενδεχόμενο ύπαρξης αυτοδύναμης κυβέρνησης ή κυβερνητικών συνεργασιών μετά τις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Για πολλούς, η πολιτική σταθερότητα παραμένει βασική παράμετρος στις αποφάσεις τοποθέτησης κεφαλαίων στη χώρα.

Το «σήκωσε» ο Τιτάνας

Το ελληνικό χρηματιστήριο κατάφερε να ολοκληρώσει με ιδιαίτερα θετικό πρόσημο τη χθεσινή συνεδρίαση, παρά το απαιτητικό διεθνές περιβάλλον στο οποίο κινήθηκε.

Από τη μία πλευρά, η ΕΚΤ έδωσε ένα πιο συγκρατημένο μήνυμα για τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας, ενώ αύξησε τα επιτόκια της για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια, την ώρα που η Ουάσιγκτον ανέβαζε κατακόρυφα τους τόνους απέναντι στο Ιράν, εντείνοντας την αβεβαιότητα στις αγορές.

Ωστόσο, η Λεωφόρος Αθηνών βρήκε στήριξη σε τίτλους με ειδικό βάρος, με τον Τιτάνα και την Allwyn να λειτουργούν ως βασικοί πυλώνες της ανόδου.

Ειδικά για τον Τιτάνα, καταλυτικά λειτούργησε η αυξημένη ορατότητα που προσέφερε η NBG Securities, η οποία εκτιμά ότι οι προοπτικές του ομίλου θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο από το 2027, όταν θα αρχίσουν να αποδίδουν πλήρως οι εξαγορές σε ΗΠΑ, Γαλλία και Τουρκία και θα ξεδιπλώνονται σταδιακά οι συνέργειες του ομίλου.

Για το 2026 οι συνολικές επενδύσεις τοποθετούνται κοντά στα 1,05 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 700 εκατ. ευρώ αφορούν εξαγορές.

Η μετοχή εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με discount περίπου 27% έναντι των διεθνών ανταγωνιστών της με βάση τους δείκτες EV/EBITDA για την περίοδο 2026-2027, την ώρα που προσφέρει υψηλότερη μερισματική απόδοση, κοντά στο 2,6%, έναντι 1,6% του κλάδου, διατηρώντας παράλληλα αντίστοιχο προφίλ μόχλευσης.

Αντίστροφη μέτρηση

Μετά και το τυπικό «ναι» της Γενικής Συνέλευσης, η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ μπαίνει στην τελική ευθεία, με την εκκίνηση της διαδικασίας στις 16 Ιουνίου.

Και αν κρίνει κανείς από τη συμπεριφορά της μετοχής, η αγορά όχι μόνο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, αλλά δείχνει να θέλει να προλάβει και τις επόμενες.

Δεν είναι άλλωστε μια συνηθισμένη αύξηση, καθώς τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στα μεγάλα έργα του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης 2025-2034, που φιλοδοξούν να αλλάξουν τον ενεργειακό χάρτη των επόμενων ετών.

Ο άγνωστος Χ

Με την επιτυχία της ΑΜΚ, λοιπόν, εξασφαλισμένη, πλέον ο άγνωστος Χ της διαδικασίας είναι η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών.

Οι εκτιμήσεις της αγοράς τοποθετούν το εύρος μεταξύ 3,75 και 3,90 ευρώ ανά μετοχή.

Όπερ σημαίνει και ένα discount πέριξ του 10%, εξαιτίας της σημαντικής ζήτησης που έχει ήδη καταγραφεί από ξένους θεσμικούς επενδυτές

Σφραγίδα

Εξού και η κάλυψη της Ambrosia Capital για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών με τιμή στόχο τα 6 ευρώ, τάραξε τα νερά.

Διότι απάντησε στην ουσία για το περιθώριο ανόδου που υπάρχει μετά από τη μεγάλη κίνηση που προηγήθηκε.

Πάνω από το 40% δηλαδή, βλέπει η Ambrosia και ο επικεφαλής της Τάσος Αστυφίδης, ο οποίος μαζί με τη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ έχει ενημερώσει την επενδυτική κοινότητα για τις προοπτικές του διαχειριστή από όταν η μετοχή ήταν στη ζώνη των 3 ευρώ ακόμη (αρχές του 2025).

Να σας πω όμως ότι η Ambrosia δεν καλύπτει μόνο τις μεγάλες εταιρείες. Είχε βάλει την υπογραφή της και στις αυξήσεις κεφαλαίου της Lavipharm και της Intralot.

Τι ακολούθησε μετά, το γνωρίζουν καλά όσοι είχαν τοποθετηθεί εγκαίρως.

Αλυσίδα θετικών εκτιμήσεων

Και μιας και σας ανέφερα την Intralot, η πρώτη έκθεση της Optima Bank μετά το deal με την Bally’s ήρθε να βάλει έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα των θετικών εκτιμήσεων που συνοδεύουν τον μετασχηματισμό του ομίλου. Είχε προηγηθεί και η Fitch για το deal με την evoke.

Με τιμή-στόχο τα 1,41 ευρώ και σύσταση «Αγορά», η Optima πάντως βλέπει περιθώριο ανόδου σχεδόν 20%, ποντάροντας στη νέα πραγματικότητα που δημιούργησε η συμφωνία με τη Bally’s Interactive.

Η αγορά άλλωστε προσπαθεί ακόμη να αποτιμήσει το μέγεθος της αλλαγής, καθώς η άλλοτε ελληνική εταιρεία λοταριών έχει εξελιχθεί σε έναν παίκτη με ισχυρό αποτύπωμα στο online gaming και διεθνείς φιλοδοξίες.

Κρυμμένη αξία

Και σαν να μην έφτανε αυτό, στο τραπέζι βρίσκεται και το σενάριο της Evoke, που αρκετοί θεωρούν το επόμενο μεγάλο χαρτί της διοίκησης.

Η Optima εκτιμά ότι μια επιτυχής συμφωνία θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικές συνέργειες και να προσθέσει επιπλέον αξία που σήμερα δεν αποτυπώνεται στην τιμή-στόχο της μετοχής.

Με άλλα λόγια, η αγορά δεν αξιολογεί πλέον μόνο τα αποτελέσματα της τελευταίας συμφωνίας, αλλά προσπαθεί να προεξοφλήσει ποια μπορεί να είναι η επόμενη κίνηση.

ΜΕΤLEN στη Eurosatory, τη «ναυαρχίδα» των αμυντικών εκθέσεων

Κάποτε, η παρουσία ελληνικών εταιρειών σε μεγάλες διεθνείς αμυντικές εκθέσεις είχε κυρίως χαρακτήρα αναζήτησης επαφών και συνεργασιών.

Σήμερα, η M Technologies, ο αμυντικός βραχίονας της METLEN θα έχει παρουσία στην Eurosatory, τη μεγαλύτερη έκθεση άμυνας και ασφάλειας στην Ευρώπη, ως στρατηγικός εταίρος της KNDS, με κοινή εκδήλωση στις 16 Ιουνίου για την παρουσίαση του πιο σύγχρονου ευρωπαϊκού προγράμματος τεθωρακισμένου οχήματος μάχης πεζικού τον «Φιλοκτήτη».

Σε μια διοργάνωση όπου συγκεντρώνεται η «αφρόκρεμα» της διεθνούς αμυντικής βιομηχανίας (KNDS, Rheinmetall, Thales, Airbus, Leonardo, Saab, BAE Systems, Lockheed Martin, General Dynamicsκ.α.) η παρουσία της METLEN δίπλα σε τέτοιου βεληνεκούς ομίλους θεωρείται από πολλούς ενδεικτική της θέσης που έχει καταφέρει να χτίσει στον ευρωπαϊκό αμυντικό χώρο.

Στελέχη της αγοράς σημειώνουν ότι η εταιρεία του Ευάγγελου Μυτιληναίου δεν αντιμετωπίζεται ως ένας ακόμη παίκτης από την περιφέρεια του κλάδου, αλλά ως αξιόπιστος εταίρος σε συνεργασίες με ευρωπαϊκή και παγκόσμια διάσταση.