Βανς: Οι ΗΠΑ αναμένουν τα Στενά του Ορμούζ να παραμείνουν ανοιχτά «χωρίς διόδια»

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Στη μακροπρόθεσμη απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ από διόδια αναμένει ο Τζέι Ντι Βανς να οδηγήσει η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν , αλλά οι ναυτιλιακές εταιρείες αναφέρουν ότι οι λεπτομέρειες για τη διέλευση της θαλάσσιας οδού παραμένουν ασαφείς.

Ο Βανς ανέφερε ότι η ναυτιλιακή κίνηση μέσω του Ορμούζ έχει ήδη αυξηθεί τις τελευταίες 24 ώρες

«Η προσδοκία μας είναι ότι τα Στενά θα ανοίξουν χωρίς διόδια μακροπρόθεσμα, και αυτό είναι το είδος του θέματος που θα διευκρινίσουμε σε αυτές τις τεχνικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Vance σε συνέντευξή του στο CNBC.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι το Ορμούζ θα ανοίξει για διέλευση χωρίς διόδια για περίοδο 60 ημερών. Τα Στενά θα τεθούν υπό τη διαχείριση του Ιράν και του Ομάν μετά την περίοδο αυτή, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν αναμένεται να υπογράψουν συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης την Παρασκευή στην Ελβετία. Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία ανοίγει το Ορμούζ χωρίς διόδια σε αντάλλαγμα για τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Αυξημένες διελεύσεις στο Ορμούζ βλέπει ο Βανς

Ο Βανς ανέφερε ότι η ναυτιλιακή κίνηση μέσω του Ορμούζ έχει ήδη αυξηθεί τις τελευταίες 24 ώρες. Το CNBC δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως αυτούς τους ισχυρισμούς.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας πετρελαιοφόρων Frontline δήλωσε στο CNBC τη Δευτέρα ότι πιστεύει ότι «τα πλοία θα αρχίσουν να κινούνται πολύ γρήγορα μόλις υπογραφεί η συμφωνία».

Ο Λαρς Μπάρσταντ είπε ότι θα ήθελε «σαφέστερη διατύπωση όσον αφορά το πρωτόκολλο διέλευσης, αλλά ελπίζουμε ότι αυτό θα επιτευχθεί τις επόμενες ημέρες».

Η Frontline διαχειρίζεται στόλο 80 πλοίων παγκοσμίως. Πέντε από τα δεξαμενόπλοιά της έχουν «κολλήσει» στον Περσικό Κόλπο.

Ο παγκόσμιος ναυτιλιακός εμπορικός όμιλος Bimco προειδοποίησε ότι οι δηλώσεις των ΗΠΑ και του Ιράν σχετικά με τη συμφωνία είναι ασαφείς και δεν παρέχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τις ασφαλείς διαδρομές μέσω του Ορμούζ.

«Λόγω της έλλειψης λεπτομερειών και ενός ιστορικού υπερβολικά αισιόδοξων διαβεβαιώσεων, πιστεύουμε ότι η κατάσταση ασφάλειας για τη ναυτιλιακή βιομηχανία παραμένει ασταθής και εξακολουθούμε να θεωρούμε πολύ επικίνδυνο για τα πλοία να ξεκινήσουν διελεύσεις αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Jakob Larsen, επικεφαλής ασφάλειας και προστασίας της Bimco.

Η απειλή των ναρκών στο Ορμούζ παραμένει μείζον θέμα ανησυχίας, δήλωσε ο Larsen. Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στο Κογκρέσο νωρίτερα αυτό το μήνα ότι το Ιράν είχε ναρκοθετήσει μεγάλα τμήματα του Ορμούζ.