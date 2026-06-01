Συρία: Τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον αλ Σάρα

Η υποστήριξη της συριακής οικονομίας και οι περιφερειακές εξελίξεις συζητήθηκαν στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινω νίας που είχε ο Αχμεντ αλ Σάρα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Κόσμος 01.06.2026, 07:29
Συρία: Τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον αλ Σάρα
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογό του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, είχε ο πρόεδρος της Συρίας  Αχμεντ αλ Σάρα κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την υποστήριξη της συριακής οικονομίας και τις περιφερειακές εξελίξεις, όπως ανακοίνωσε χθες Κυριακή η συριακή προεδρία.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Αχμεντ αλ Σάρα υπογράμμισε πως η άρση των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της Δαμασκού είναι απαραίτητη για την αναζωογόνηση της συριακής οικονομίας και την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα του, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οι ΗΠΑ αναφέρουν ότι ορισμένες κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ παρά την κατάργηση του «Νόμου του Καίσαρα», ο οποίος επέβαλε σαρωτικά μέτρα σε βάρος φυσικών προσώπων, εταιρειών και ιδρυμάτων που συνδέονταν με τον τέως πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ Ασαντ.

Η Ουάσιγκτον έχει καταστήσει σαφές πως οι κυρώσεις της θα εξακολουθήσουν να στοχεύουν τον Ασαντ και τους συνεργάτες του, καθώς και όσους κατηγορούνται για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διακινητές των εθιστικών διεγερτικών χαπιών Captagon και άλλων παραγόντων που ισχυρίζεται ότι αποσταθεροποιούν την ευρύτερη περιοχή.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης δηλώσει ότι εξετάζουν την αφαίρεση της Συρίας από τη λίστα των χωρών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία, κάτι που συνεπάγεται περιορισμούς στην αμερικανική βοήθεια, στις εξαγωγές στρατιωτικού υλικού και σε ορισμένες οικονομικές συναλλαγές.

Το κλειδί της επιτυχίας

Η άρση των περισσότερων αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της Δαμασκού θεωρείται ευρέως ως το κλειδί για την επιτυχία της νέας ηγεσίας στη Συρία.

Αρκετές σαουδαραβικές εταιρείες σχεδιάζουν επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα, στο πλαίσιο των προσπαθειών του Ριάντ να στηρίξουν την ανάκαμψη της Συρίας, ενώ άλλα κράτη του Κόλπου έχουν επίσης δεσμευτεί για την παροχή οικονομικής βοήθειας στη Δαμασκό.

Πηγή: ΑΠΕ

