Συρία: Στα χέρια του στρατού το μεγαλύτερο πετρελαϊκό κοίτασμα που ήλεγχαν οι Κούρδοι

Συριακές δυνάμεις που μάχονται εναντίον κουρδικών δυνάμεων στη βορειοανατολική Συρία κατέλαβαν το μεγαλύτερο πετρελαϊκό κοίτασμα της χώρας.

Η εγκατάσταση Omar και τα κοντινά κοιτάσματα φυσικού αερίου βρίσκονται υπό τον έλεγχο του συριακού στρατού μετά την αποχώρηση των κουρδικών Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), σύμφωνα με αξιωματούχους και παρατηρητές. Νωρίτερα, ο στρατός κατέλαβε το στρατηγικής σημασίας φράγμα Tabqa στον ποταμό Ευφράτη.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε μετά την ανακοίνωση των SDF ότι θα αναδιατάξουν τις δυνάμεις τους ανατολικά του Ευφράτη, μετά τις αιματηρές συγκρούσεις της περασμένης εβδομάδας. Η αποχώρηση αυτή ακολούθησε συνομιλίες με αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Οι συνεχιζόμενες μάχες στην περιοχή οφείλονται στην κατάρρευση της συμφωνίας μεταξύ των SDF και της κυβέρνησης του προέδρου Αχμέντ αλ-Σάραα, ο οποίος επιδιώκει την ενσωμάτωση των κουρδικών φορέων στις συριακές θεσμικές δομές.

Την Παρασκευή, σε μια προφανή χειρονομία καλής θέλησης, ο αλ-Σαράα δήλωσε ότι θα καθιστούσε την κουρδική γλώσσα εθνική γλώσσα και θα καθιστούσε το κουρδικό νέο έτος επίσημη αργία.

Το διάταγμα είναι η πρώτη επίσημη αναγνώριση των εθνικών δικαιωμάτων των Κούρδων από την ανεξαρτησία της Συρίας το 1946.

Αποχώρηση προς ανατολικά των SDF

Στη συνέχεια, οι SDF, που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ, ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους ανατολικά του ποταμού Ευφράτη.

Οι κουρδικές δυνάμεις ελέγχουν εκτεταμένες περιοχές του πλούσιου σε πετρέλαιο βορρά και βορειοανατολικού τμήματος της Συρίας, μεγάλο μέρος των οποίων κατέκτησαν κατά τη διάρκεια των μαχών εναντίον της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος την τελευταία δεκαετία.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι συριακές δυνάμεις συνέχισαν την προέλασή τους προς τα ανατολικά. Το Σάββατο εισέβαλαν στην πόλη Ταμπκά, στη νοτιοδυτική όχθη του Ευφράτη, και στο κοντινό φράγμα.

Την Κυριακή, συριακοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν το Ομάρ, το μεγαλύτερο πετρελαϊκό κοίτασμα της Συρίας, στην ανατολική όχθη του ποταμού. Η εγκατάσταση αυτή αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για τις SDF.

Η δήλωση αυτή επιβεβαιώθηκε από το Συριακό Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, μια ομάδα παρακολούθησης με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση, οι SDF αποσύρθηκαν από «ολόκληρα χωριά και πόλεις της ανατολικής υπαίθρου της επαρχίας Ντεϊρ Εζζόρ», καθώς και από τα πετρελαϊκά πεδία Ομάρ και Τανάκ νωρίς την Κυριακή.

Εν τω μεταξύ, οι συριακές αρχές κατηγόρησαν τις SDF για την ανατίναξη δύο γεφυρών στον ποταμό Ευφράτη, συμπεριλαμβανομένης της νέας γέφυρας al-Rashid στην πόλη Ράκα.

Την περασμένη εβδομάδα, τουλάχιστον 12 άτομα σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών στη βόρεια πόλη Χαλέπι.

Οι τελευταίες μάχες ξέσπασαν παρά τις προσπάθειες των ΗΠΑ να μεσολαβήσουν για την επίτευξη εκεχειρίας. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει από καιρό τις SDF, αλλά υποστηρίζει επίσης και τη συριακή κυβέρνηση.

Μετά την ανατροπή του μακροχρόνιου ισχυρού άνδρα Μπασάρ αλ-Άσαντ στα τέλη του 2024, ο πρόεδρος αλ-Σαράα επιδιώκει να ενσωματώσει τις κουρδικές στρατιωτικές και πολιτικές αρχές στις εθνικές θεσμούς της Συρίας.

Τον Μάρτιο του 2025, οι SDF υπέγραψαν σχετική συμφωνία με την κυβέρνηση. Σχεδόν ένα χρόνο μετά, η συμφωνία δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί, με κάθε πλευρά να κατηγορεί την άλλη.