Καλαφάτης από το Συνέδριο «Innovation to Impact»: Ενορχηστρώνουμε τους εθνικούς πόρους

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μετάβαση της χώρας στην εποχή των μετρήσιμων αποτελεσμάτων και των υποδομών παγκόσμιας κλάσης, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Σταύρος Καλαφάτης, κατά τη συμμετοχή του στο πάνελ «Governing the Digital Future with AI» του συνεδρίου «Innovation to Impact: Deep Tech in Action».

Ο κ. Καλαφάτης δίνοντας το στίγμα της κυβερνητικής στρατηγικής, τόνισε ότι: “H Ελλάδα εξελίσσεται σε έναν ώριμο, θεσμικά θωρακισμένο και εξαιρετικά δυναμικό επενδυτικό προορισμό τεχνολογίας αιχμής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη”. Όπως επισήμανε, “η πρόοδος αυτή αποτυπώνεται στα επίσημα στοιχεία, με τις συνολικές εθνικές δαπάνες για R&D να καταγράφουν εντυπωσιακή αύξηση, σε απόλυτα νούμερα, κατά 67,7%, ενώ ξεπέρασαν ως ποσοστό το 1,54% του ΑΕΠ, επίδοση που κατατάσσει την Ελλάδα στην 4η θέση στην Ευρώπη ως προς την κρατική χρηματοδότηση για την έρευνα ως ποσοστό των συνολικών κυβερνητικών δαπανών, ενώ παράλληλα ο αριθμός των ερευνητών στα εγχώρια ιδρύματα σημείωσε άνοδο κατά 38,6%”.

“Ως Κυβέρνηση, απαντάμε με χειροπιαστά αναπτυξιακά εργαλεία. Από τον προσεχή Σεπτέμβριο ενεργοποιούμε ένα νέο ειδικό καθεστώς στον Αναπτυξιακό Νόμο, ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, με αποκλειστικό στόχο την άμεση ενίσχυση των επιχειρήσεων για την καθολική ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών στην παραγωγική τους διαδικασία”, ανέφερε ο Υφυπουργός.

Καλαφάτης: Η έμφαση

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα φορολογικά κίνητρα που θεσπίστηκαν μέσω του άρθρου 22Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Ο κ. Καλαφάτης υπενθύμισε ότι: “H βασική υπερέκπτωση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας για τις επιχειρήσεις αυξήθηκε στο 200% (από 130% που ίσχυε στο παρελθόν), ενώ πλέον κλιμακώνεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα από 250% έως και 315% για στοχευμένες, στρατηγικές κατηγορίες: έργα συνεργασίας με startups και Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα (όπως το ΕΚΕΤΑ ή το «Αθηνά»), Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις «έντασης γνώσης» (δαπάνες R&D άνω του 20%) καθώς και συνεργατικά έργα σε θεματικές υψηλού ενδιαφέροντος της Πολιτείας”.

Αναφερόμενος στο εθνικό οικοσύστημα καινοτομίας, ο κ. Καλαφάτης υπογράμμισε τη δυναμική του Elevate Greece, το οποίο αριθμεί πλέον περισσότερες από 1.000 πιστοποιημένες startups και προσφέρει πάνω από 8.500 θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. “Η διασύνδεση του οικοσυστήματος με διεθνή κεφάλαια ενισχύεται έμπρακτα, τόσο μέσω της θέσπισης της Golden Visa με επένδυση 250.000 ευρώ σε startups του Μητρώου, όσο και μέσω των co-investment σχημάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΑΤΕ), όπου το κράτος μειώνει το ρίσκο των ιδιωτών επενδυτών βάζοντας «skin in the game»”, σημείωσε.

Το κρίσιμο

Στο κρίσιμο ερώτημα για τις προτεραιότητες της χώρας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και τις ερευνητικές υποδομές, ο Υφυπουργός σημείωσε ότι η στρατηγική προτεραιότητα έχει μετατοπιστεί από τον σχεδιασμό στην απόλυτη προσήλωση στην υλοποίηση, καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) ολοκληρώνεται. “Διοχετεύουμε πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ από το RRF για τον ριζικό εκσυγχρονισμό και τον εξοπλισμό των Ερευνητικών Κέντρων. Η υπολογιστική ισχύς και η ψηφιακή κυριαρχία της χώρας εξασφαλίζονται με τον νέο εθνικό υπερυπολογιστή “Δαίδαλος” στο Λαύριο, τον νέο υπερυπολογιστή που ετοιμάζεται στη Δυτική Μακεδονία, το AI Factory “PHAROS” (με έδρα τον Δημόκριτο και τη συνεργασία των ερευνητικών κέντρων Αθηνά, ΕΚΕΤΑ και ΙΤΕ) σε συνδυασμό με το πλαίσιο του Greek AI Accelerator και υποδoμές όπως το AI Nucleus του ΕΚΕΤΑ. Παράλληλα στηρίζουμε μια εθνική προσπάθεια για μια «αλυσίδα» μεγάλων και μικρότερων data centers σε πολλά σημεία της επικράτειας”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ως απτό παράδειγμα σύνδεσης της Deep Tech με την καθημερινότητα, ο κ. Καλαφάτης επικαλέστηκε την πρωτοβουλία του ΕΚΕΤΑ (11ο στην Ευρώπη σε προσέλκυση χρηματοδότησης και στο Top 5 στην AI) στη Θεσσαλονίκη για την παρακολούθηση και πρόβλεψη της κυκλοφοριακής κίνησης λόγω της επιβάρυνσης από τα έργα του Flyover. “Πρόκειται για μια έμπρακτη σύμπραξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τα ερευνητικά μας κέντρα, με ενορχηστρωτή την κεντρική Πολιτεία, που φέρνει μετρήσιμα αποτελέσματα στη μείωση του χρόνου μετακινήσεων”, σημείωσε.

Μιλώντας για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο κ. Καλαφάτης υπογράμμισε ότι: “Δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά το ισχυρότερο μέσο που είχε ποτέ η ανθρωπότητα για τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη στην Υγεία, στο Περιβάλλον και στην Ασφάλεια. Σημείωσε ότι στη διαδρομή προς το ορόσημο του 2030, το διακύβευμα δεν είναι τεχνικό, αλλά αποτελεί βαθύ δίλημμα κατεύθυνσης και εθνικής αυτοπεποίθησης, με την Κυβέρνηση να επιλέγει σταθερά την Ελλάδα που τολμά, πρωτοπορεί και παράγει πλούτο για όλους τους πολίτες, διασφαλίζοντας παράλληλα την απόλυτη ασφάλεια των ψηφιακών υποδομών και τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια”.

Στη συζήτηση συμμετείχαν o Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΕΔΥΤΕ, Δημήτρης Κατσιάνης, ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΕΜ Α.Ε. του Δήμου Αθηναίων, Λάζαρος Καραούλης ενώ τη συζήτηση που συντόνισε ο δημοσιογράφος, Χρήστος Κοτσακάς, άνοιξε ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Μιχάλης Μπλέτσας.

Το συνέδριο αποτελεί συνδιοργάνωση του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ), της Intracom Telecom και της Smart Press.