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Ολυμπιακός: Εγκρίθηκαν τα σχέδια για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης»

Εγκρίθηκε ομόφωνα απο το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά η πρόταση του Ολυμπιακού - Το νέο γήπεδο θα ξεπερνά τις 50.000 θέσεις

Business of Sport 22.06.2026, 19:35
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Ολυμπιακός: Εγκρίθηκαν τα σχέδια για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης»
Newsroom

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Μεγάλη μέρα η σημερινή (22/6) για τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του καθώς εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά τα σχέδια για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης».

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν από πλευράς «ερυθρόλευκων» τα σχέδια στο ΔΣ του Δήμου Πειραιά και πήραν την έγκριση, με το νέο γήπεδο να ξεπερνά τις 50.000 θέσεις.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά οι τεχνικοί Σύμβουλοι του Ολυμπιακού και οι αρχιτέκτονες συνεργάτες του συλλόγου παρουσίασαν τα Σχέδια του Νέου Καραϊσκάκη με λεπτομέρειες.

Ο Ολυμπιακός ΣΦΠ κάνει με αυτό τον τρόπο το πρώτο βήμα για το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει στην Ιστορία του ΟΣΦΠ και του Πειραιά, το «Νέο Καραισκάκη». Ένα μεγαλειώδες ιστορικό έργο που ‘όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό αλλάζει την πόλη και την ιστορία του Θρύλου του ελληνικού Αθλητισμού, του κορυφαίου πολυαθλητικού συλλόγου της Ευρώπης.

Επι της ουσίας οι εκπρόσωποι τεχνικοι σύμβουλοι και Αρχιτέκτονες παρουσίασαν το έργο στη Δημοτική Αρχή και ζήτησαν μια απλή διαφοροποίηση στον καθορισμό των επιτρεπόμενων υψών ώστε να μπορεί να μεγαλώσει σε ύψος και χωρητικότητα το Καραϊσκάκη.

Ένα έργο που θα αναπλάσει την περιοχή και θα κάνει την έδρα του Ολυμπιακού ένα από τα πιο σύγχρονα, όμορφα και πολυχρηστικά γήπεδα της Ευρώπης με χωρητικότητα που θα ξεπερνά τις 50.000 θέσεις! Κορυφαίο συνάμα βεβαίως γήπεδο στην χώρα.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής του Φαληρικού όρμου, ζητήθηκε από τον Δήμο Πειραιά να διασφαλιστεί η συμβατότητα του έργου ανάπλασης και αναβάθμισης του «Γεώργιος Καραισκάκης» με το υπο θεσμοθέτηση Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Ε.Π.Σ.).

Είναι το πρώτο βήμα για την κατασκευή του «Νέου Γεώργιος Καραϊσκάκης» το οποίο σε αντίθεση με όσα έχουμε βιώσει μέχρι στιγμής στην πατρίδα μας δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και τον Έλληνα φορολογούμενο αφού τα 250 εκατομμύρια ευρώ (μίνιμουμ) που θα απαιτηθούν για την περάτωση του έργου θα προέλθουν εξ ολοκλήρου από πόρους της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Θυμίζουμε ότι η παρουσίαση εν συνόλω του έργου που θα αλλάξει την Ιστορία του Συλλόγου θα γίνει από τον Πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός κ. Βαγγέλη Μαρινάκη τις επόμενες ημέρες.

Με λίγα λόγια; Το Νέο Καραϊσκάκη θα έχει αύξηση της χωρητικότητας σε περισσότερες από 50.000 θέσεις, υπολογίζεται πως θα είναι 19 χιλιάδες παραπάνω θέσεις από το τωρινό, θα είναι το μεγαλύτερο και πλέον υπερσύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ελλάδας, θα είναι τεχνολογικά αθλητική προηγμένη εγκατάσταση, με τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα στον πυρήνα του σχεδιασμού της.

Συνάμα, ευέλικτο και πολυλειτουργικό γήπεδο, σχεδιασμένο να φιλοξενεί κορυφαία αθλητικά γεγονότα, διεθνείς πολιτιστικές διοργανώσεις και εκδηλώσεις ψυχαγωγίας παγκόσμιας εμβέλειας. ⁠

Το έργο συνιστά μια σημαντική ευκαιρία για τη βελτιστοποίηση της κυκλοφορίας και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μετακινήσεων και των ροών επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή, ασφαλής και άνετη διακίνηση θεατών (νεα κλιμακοστασια, κυλιόμενες σκάλες, ασανσερ) ενώ παράλληλα θα υπάρχουν μοναδικοί χώροι και παροχές που θα κάνουν τον επισκέπτη να ζει μια σπουδαία αθλητική και πολιτιστική εμπειρία.

Πηγή: in.gr

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