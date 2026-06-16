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Μουντιάλ: Οι Κινέζοι το βλέπουν αλλιώς φέτος

Η κινεζική εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης Xiaohongshu απέκτησε τα δικαιώματα να μεταδίδει δωρεάν το Μουντιάλ σε όλους τους χρήστες

Business of Sport 16.06.2026, 22:15
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Μουντιάλ: Οι Κινέζοι το βλέπουν αλλιώς φέτος
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Πέρασαν προ πολλού οι εποχές που η παρακολούθηση αγώνων ποδοσφαίρου του Μουντιάλ εν κινήσει σήμαινε την αγορά μιας φορητής μίνι τηλεόρασης.

Αντίθετα, οι καταναλωτές στην Κίνα μπορούν απλώς να βγάλουν τα τηλέφωνά τους. Το ποδόσφαιρο είναι δημοφιλές στην Κίνα, ακόμη και αν η εθνική ομάδα δεν έχει προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο από το 2002.

«Παρακολουθούμε κυρίως σε smartphones, πολύ λίγο στην τηλεόραση», δήλωσε στο CNBC η Φαγιέ Τζιν. «Η τηλεόραση στο σπίτι ουσιαστικά δεν χρησιμοποιείται. Ίσως για να παρακολουθήσουμε κάποιους αγώνες ανοίγουμε την τηλεόραση την τελευταία στιγμή, αλλά τις περισσότερες φορές παρακολουθούμε στα τηλέφωνά μας».

Φέτος, η κινεζική εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης Xiaohongshu κέρδισε τα δικαιώματα δωρεάν μετάδοσης των αγώνων του Μουντιάλ σε όλους τους χρήστες. Η εφαρμογή, που ονομάζεται επίσης Little Red Book, μερικές φορές συγκρίνεται με το Instagram του Meta.

Η συμφωνία της Xiaohongshu είναι μια στρατηγική συνεργασία με την κρατική China Media Group, η οποία σφράγισε τα δικαιώματα μετάδοσης λιγότερο από ένα μήνα πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου την περασμένη εβδομάδα. Η εταιρεία διαχειρίζεται την China Central Television (CCTV), η οποία διαθέτει εφαρμογές για κινητά και έξυπνες τηλεοράσεις που επιτρέπουν στους συνδρομητές να παρακολουθούν αγώνες και επαναλήψεις χωρίς διαφημίσεις.

Δεν συναθροίζονται για να παρακολουθήσουν το Μουντιάλ

Το CNBC διαπίστωσε ότι οι ντόπιοι στο Πεκίνο δεν είναι τόσο πρόθυμοι να πάνε σε μπαρ για τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου φέτος και αντ’ αυτού παρακολουθούν αγώνες online, συχνά από το σπίτι.

Οι αγώνες φέτος τείνουν να γίνονται στη μέση της νύχτας ή κατά τις πρωινές ώρες εργασίας λόγω της διαφοράς ώρας άνω των 12 ωρών. Οι συνεντεύξεις μεταφράζονται από τα πρωτότυπα σε κινέζικα μανδαρινικά.

«Αν οι φίλοι μου ενδιαφέρονται για το Παγκόσμιο Κύπελλο, σίγουρα θα παρακολουθήσουν από το σπίτι», δήλωσε στο CNBC ο Σου Γουάνγκ, ο οποίος εργάζεται στο Absolut Bar σε μια τουριστική περιοχή του Πεκίνου. «Είναι δύσκολο να βρεις ένα κατάλληλο μέρος για να συγκεντρωθούν οι άνθρωποι εκείνη την ώρα της νύχτας, ειδικά επειδή όλοι είναι διασκορπισμένοι σε όλη την πόλη».

Η στροφή προς τις κινητές συσκευές βασίζεται σε μια τάση ψηφιακής προτεραιότητας στην Κίνα.

Κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022, η Κίνα αντιπροσώπευε ήδη σχεδόν τις μισές ώρες παρακολούθησης σε ψηφιακές και κοινωνικές πλατφόρμες παγκοσμίως, σύμφωνα με τη FIFA.

Η εκτεταμένη συνδεσιμότητα 5G και τα σχετικά φθηνά πακέτα περιαγωγής βοηθούν. Οι άνθρωποι στην Κίνα ήδη ξοδεύουν το 40% του καθημερινού χρόνου τους στο κινητό τηλέφωνο παρακολουθώντας βίντεο, κυρίως σε εφαρμογές σύντομων βίντεο όπως το Douyin της ByteDance, σύμφωνα με το QuestMobile.

Για να παραμένει ενημερωμένος για τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Κουάν Ζάο είπε ότι κάνει κύλιση στο Douyin και σκοπεύει να παρακολουθήσει μόνο τους τελευταίους αγώνες ολόκληρους. Δεν είναι ακόμη σίγουρος αν θα βγει έξω για να το κάνει.

Αυτό αντικατοπτρίζει επίσης πόσο δύσκολο είναι για την Xiaohongshu να αξιοποιήσει τη ροή του Παγκοσμίου Κυπέλλου για να προσεγγίσει περισσότερους χρήστες.

Σχόλια, αναλύσεις και αγώνες μέσω κινητού

Το Douyin κέρδισε τα δικαιώματα ροής για το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2022, όταν πολλοί άνθρωποι στην Κίνα εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν περιορισμούς Covid-19 στη συγκέντρωση και τη μετακίνηση. Αυτή τη φορά, το Douyin προωθεί μια γεμάτη σειρά σχολιαστών και δημιουργών ποδοσφαίρου, μαζί με πρότυπα ειδικών εφέ τεχνητής νοημοσύνης με θέμα το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το Douyin έχει περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο μηνιαίους ενεργούς χρήστες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Questmobile, ενώ η Xiaohongshu είχε 245,3 εκατομμύρια από τον Μάρτιο.

Μια έκδοση του Douyin που επικεντρώνεται στις αγορές κατατάχθηκε πρώτη μεταξύ των 10 κορυφαίων εφαρμογών που έχουν ληφθεί στο κατάστημα εφαρμογών της Apple στην Κίνα από το μεσημέρι της Δευτέρας.

Η εφαρμογή CCTV για streaming του Παγκοσμίου Κυπέλλου κατατάχθηκε δεύτερη, ενώ η επίσημη εφαρμογή αθλητικών στοιχημάτων της Κίνας κατέλαβε την έκτη θέση – και η Xiaohongshu κατέλαβε την ένατη θέση.

Οι κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας δεν επικεντρώνονται μόνο στην εγχώρια αγορά. Η Tencent Cloud δήλωσε την Παρασκευή ότι τα δύο τρίτα των επίσημων πλατφορμών μετάδοσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Ασία-Ειρηνικό χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της εταιρείας.

Η εταιρεία δήλωσε ότι υποστηρίζει streaming αγώνων σε 16 περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Σιγκαπούρης, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Αργεντινής – η μεγαλύτερη περιοχή για Παγκόσμιο Κύπελλο που καλύπτεται ποτέ από κινεζικό πάροχο cloud.

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