Μουντιάλ 2026: Οι χαμένοι και οι κερδισμένοι των στοιχημάτων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το Παγκόσμιο Κύπελλο (Μουντιάλ 2026) μετατρέπει τις αγορές προβλέψεων σε ένα δημόσιο…μητρώο στοιχημάτων εκατομμυρίων δολαρίων, αποκαλύπτοντας μεγάλες νίκες και δραματικές απώλειες, καθώς το τουρνουά προσελκύει όλο και περισσότερα χρήματα σε αυτόν τον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο.

Πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν διακινηθεί στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου μέσω του διεθνούς χρηματιστηρίου Polymarket και της Kalshi Inc., η οποία υπόκειται σε αμερικανική εποπτεία, το 2026, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg News με βάση στοιχεία της Dune Analytics και αρχεία των εταιρειών. Η άνθηση αυτή έχει δημιουργήσει νικητές πολλών εκατομμυρίων δολαρίων και ορισμένες οδυνηρές απώλειες, συμπεριλαμβανομένου ενός στοιχήματος που πήγε στραβά για τη νίκη του Βελγίου επί της Αιγύπτου, το οποίο κόστισε σε έναν χρήστη της Polymarket σχεδόν 9 εκατομμύρια δολάρια.

Τα στοιχήματα για το Μουντιάλ 2026

Τα στοιχήματα προσφέρουν μια εικόνα σε πραγματικό χρόνο για τους κινδύνους και τις πιθανές αποδόσεις ενός κλάδου που επεκτείνεται πέρα από τις εκλογές και τα οικονομικά γεγονότα, φτάνοντας στα δημοφιλή αθλήματα. Δείχνουν επίσης γιατί οι αγορές προβλέψεων θεωρούνται, από ορισμένους χρήστες, περισσότερο ως μια μορφή ψυχαγωγίας παρά ως ένας τρόπος να κερδίσει κανείς χρήματα.

Ο διαγωνισμός των 104 αγώνων κερδίζει πλέον δυναμική, με περισσότερους αγώνες της φάσης των ομίλων και τους αγώνες νοκ-άουτ να ακολουθούν. Ήδη, το Παγκόσμιο Κύπελλο και οι τελικοί του NBA έχουν ωθήσει την Kalshi στην πρώτη της τριήμερη σειρά ημερήσιων όγκων συναλλαγών άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Tarek Mansour σε εκδήλωση του Bloomberg την Τρίτη.

«Όλα όσα παρατηρούμε μέχρι στιγμής στο Παγκόσμιο Κύπελλο υποδηλώνουν ότι οι αγορές προβλέψεων συνεχίζουν να ακολουθούν μια δυναμική πορεία ανάπτυξης», δήλωσε ο Chris Grove, αναλυτής της Eilers & Krejcik Gaming.

Οι πλατφόρμες

Δεν είναι μόνο οι κορυφαίες πλατφόρμες που επωφελούνται. Η DraftKings Inc., η οποία επεκτάθηκε στις αγορές προβλέψεων το 2025, δήλωσε ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο ήταν το μεγαλύτερο -μέχρι σήμερα όσον αφορά τις συμβάσεις γεγονός — ξεπερνώντας ακόμη και το Super Bowl του Φεβρουαρίου. Ο συνολικός αριθμός πελατών αυξήθηκε κατά περισσότερο από 200% σε σύγκριση με το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ανέφερε η DraftKings σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ ο όγκος συναλλαγών αυξήθηκε κατά 100% κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Η δυνατότητα προσφοράς αγορών προβλέψεων σε πολιτείες των ΗΠΑ όπου απαγορεύονται τα παραδοσιακά αθλητικά στοιχήματα, όπως η Καλιφόρνια και το Τέξας, έχει επιτρέψει σε εταιρείες τυχερών παιχνιδιών όπως η DraftKings να στοχεύσουν καταναλωτές στους οποίους δεν είχαν πρόσβαση στο παρελθόν, σύμφωνα με τον Τζόρνταν Μπέντερ, αναλυτή μετοχών στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών στην Citizens.

Τόσο η DraftKings όσο και η Kalshi έχουν επενδύσει σημαντικά σε διαφημιστικές καμπάνιες στα κοινωνικά δίκτυα και στην τηλεόραση για να προσελκύσουν νέους πελάτες. Η DraftKings προβάλλει διαφημίσεις που προωθούν την «αθλητική εφαρμογή» της ως διαθέσιμη σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ η Kalshi συνεργάζεται με αστέρες του αθλητισμού για το τουρνουά, όπως ο Κροάτης μέσος Λούκα Μόντριτς και ο Αργεντινός Λιονέλ Μέσι.

«Βασικά, το φαινόμενο που παρατηρείται εδώ είναι ότι επικρατεί ελεύθερος ανταγωνισμός», δήλωσε ο Μπέντερ.

Μεγάλα κέρδη

Η σχετική διαφάνεια ορισμένων χρηματιστηρίων αγορών προβλέψεων προσφέρει μια σπάνια εικόνα για το είδος των στοιχημάτων που βάζουν οι άνθρωποι στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επιτρέποντας την παρακολούθηση της στοιχηματικής δραστηριότητας με τρόπο που δεν είναι εφικτός στους παραδοσιακούς χώρους τυχερών παιχνιδιών.

Τα κέρδη δεν αποτελούν τον κανόνα. Έρευνα του Bender και των συναδέλφων του στην Citizens διαπίστωσε ότι οι ιδιώτες πελάτες στις αγορές προβλέψεων συνήθως χάνουν χρήματα σε μακροπρόθεσμο επίπεδο και έχουν χειρότερα αποτελέσματα από όσους στοιχηματίζουν μέσω πρακτορείων αθλητικών στοιχημάτων.

Από τα 20 πιο κερδοφόρα στοιχήματα σε ολόκληρο το χρηματιστήριο της Polymarket εκτός ΗΠΑ τις τελευταίες επτά ημέρες, μόνο δύο δεν σχετίζονταν με το Παγκόσμιο Κύπελλο, σύμφωνα με τα αρχεία της εταιρείας και της αλυσίδας μπλοκ. Εκτός από τα αποτελέσματα των αγώνων, οι χρήστες μπορούν να στοιχηματίσουν στο ποιος θα κερδίσει το Χρυσό Παπούτσι για τον κορυφαίο σκόρερ (ο Γάλλος Κιλιάν Εμπαπέ είναι το φαβορί) και στο αν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί στον τελικό (το 87% απαντά «ναι»).

Το πιο κερδοφόρο στοίχημα για το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Polymarket μέχρι στιγμής το έβαλε ένας λογαριασμός με το ψευδώνυμο «GRIMDRIP», ο οποίος μετέτρεψε 6 εκατομμύρια δολάρια σε 13,6 εκατομμύρια δολάρια με δύο στοιχήματα στον αγώνα Τσεχίας εναντίον Νότιας Αφρικής. Ένας άλλος χρήστης, ο «mintblade», διπλασίασε τα χρήματά του με ένα στοίχημα 7 εκατομμυρίων δολαρίων ότι το Ιράν δεν θα νικήσει τη Νέα Ζηλανδία.

Ένας λογαριασμός με το όνομα «endlessFate», ο οποίος κέρδισε 5,6 εκατομμύρια δολάρια από τον αγώνα της Σαουδικής Αραβίας εναντίον της Ουρουγουάης, κέρδισε άλλα 2,7 εκατομμύρια δολάρια στοιχηματίζοντας ότι η Κολομβία θα νικήσει το Ουζμπεκιστάν. Το ιστορικό του χρήστη είναι ανάμεικτο, καθώς κατέγραψε ζημιά 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων στο στοίχημα για το αν οι ΗΠΑ και η Παραγουάη θα έμεναν ισόπαλες στον αγώνα τους την περασμένη εβδομάδα.