ΟΔΔΗΧ: Το πρόγραμμα δημοπρασιών ομολόγων για το δεύτερο εξάμηνο

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Το πρόγραμμα δημοπρασιών Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ανωτέρω πρόγραμμα δημοπρασιών Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) αποτελεί μέρος της εκδοτικής δραστηριότητας του Ελληνικού Δημοσίου για το έτος 2026, ενώ παράλληλα στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς των ελληνικών κρατικών ομολόγων.

Ο ΟΔΔΗΧ θα ανακοινώνει την τελική απόφασή του αναφορικά με (i) τη διενέργεια της προγραμματισμένης δημοπρασίας (ii) το ISIN των εκδόσεων ΟΕΔ που θα δημοπρατηθούν και (iii) το ύψος των δημοπρατούμενων ποσών, μία ημέρα πριν από την ημερομηνία εκάστης δημοπρασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική πληροφόρηση από την ομάδα των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς.

Η πρόωρη αποπληρωμή του ΟΔΔΗΧ

Υπενθυμίζεται ότι σε νέα πρόωρη αποπληρωμή ύψους περίπου 6,94 δισ. ευρώ προχώρησε στις 15 Ιουνίου ο ΟΔΔΗΧ, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του ΟΤ, κάτι το οποίο αναμένεται να ωφελήσει το ελληνικό δημόσιο χρέος. Η σχετική κίνηση, η οποία είχε προαναγγελθεί -εδώ και καιρό- αφορά δάνεια του GLF με αρχικές λήξεις το 2029 και τα έτη 2033-2035. Το παραπάνω έχει ήδη εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF).

Συνολικά, από το 2019 έως το 2025 η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε επτά πρόωρες αποπληρωμές δανείων, ύψους περίπου 29,3 δισ. ευρώ, ενώ με τη σημερινή πρόωρη αποπληρωμή το συνολικό ποσό θα ξεπεράσει τα 36 δισ. ευρώ. Στόχος είναι να βελτιωθεί το προφίλ για το ελληνικό δημόσιο χρέος, με την ωφέλεια από τη φετινή πρόωρη αποπληρωμή να αγγίζει το 2,5%, σύμφωνα με τους γνωρίζοντες καλά το θέμα.

Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας αναμένεται να αγγίξει στο τέλος του 2026 το 136,8% από 146,1% στο τέλος του 2025, σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στο Μεσοπρόθεσμο που κατέθεσε στην ΕΕ το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι θεωρείται πιθανό το σενάριο η χώρα μας να μην είναι η πλέον υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης στο τέλος της τρέχουσας χρονιάς, αλλά να ξεπεραστεί από την Ιταλία.