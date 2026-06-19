ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων την Τετάρτη 24/6

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Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, ποσού 400 εκατ. ευρώ και λήξεως στις 28 Δεκεμβρίου 2026, θα διενεργηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 σε άυλη μορφή.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα εί­ναι η Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 (Τ+2). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δη­μο­πρα­σία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην ΗΔΑΤ, σύμφωνα με τη δια­δικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, όπως ισχύει από 1/4/2026.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στη σταθμισμένη μέση τιμή των επιτυχουσών ανταγωνιστικών προσφορών (weighted average price) μέχρι συνολικού ύψους 25% επί του δημοπρατούμενου ποσού.

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026.

Για τα έντοκα γραμμάτια δε θα δοθεί καμία προμήθεια.

Συμμετοχή και σε ιδιώτες επενδυτές

Παράλληλα με τη δημοπρασία, το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρεία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 ευρώ.

Η τιμή διάθεσης θα είναι η σταθμισμένη μέση τιμή των επιτυχουσών ανταγωνιστικών προσφορών (weighted average price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής.

Περίοδος εγγραφών: Από Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 έως και Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρησή τους σε μερίδα του ΣΑΤ. Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης, με απαραίτητα δικαιολογητικά την Αστυνομική Ταυτότητα και τον ΑΦΜ.

Υπενθυμίζεται ότι, τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να προμηθεύονται κρατικά χρεόγραφα (Έντοκα Γραμμάτια ή Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου) μέσω των τραπεζών και των χρηματιστηριακών εταιρειών, σύμφωνα με τις υφιστάμενες συνήθεις διαδικασίες.