 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
    [1]=>
    string(18) "Academic Interests"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
    [1]=>
    string(15) "Social Sciences"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Τεχνολογία: Αλλάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε, εμπιστευόμαστε και συμμετέχουμε

Τι δείχνει η έρευνα των IDGC για την τεχνολογία, «Fractures in Thinking», στο πλαίσιο της BEYOND 2026

Τεχνολογία 23.06.2026, 13:20
Σχολιάστε
Τεχνολογία: Αλλάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε, εμπιστευόμαστε και συμμετέχουμε
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Από μια βαθιά αντίφαση χαρακτηρίζεται η σχέση των Ελλήνων με την τεχνολογία: τη χρησιμοποιούμε καθημερινά, βασιζόμαστε σε αυτήν περισσότερο από ποτέ, αλλά δεν είμαστε βέβαιοι ότι μας κάνει να ζούμε καλύτερα.

Αυτό είναι το κεντρικό συμπέρασμα της νέας έρευνας «Fractures in Thinking», που πραγματοποιήθηκε από τους Industry Disruptors – Game Changers (IDGC) στο πλαίσιο της BEYOND 2026 (17 – 19 Ιουνίου 2026), διερευνώντας πώς η τεχνολογία και η Τεχνητή Νοημοσύνη επηρεάζουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε, εμπιστευόμαστε την πληροφορία και αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο μας στο μέλλον.

Το κυρίαρχο εύρημα είναι η αμφιθυμία. Οι πολίτες δεν εμφανίζονται ούτε ενθουσιασμένοι ούτε εχθρικοί απέναντι στην τεχνολογία. Αντίθετα, βιώνουν μια συνεχή διαπραγμάτευση μαζί της. Το 80,4% δηλώνει πολύ ή πάρα πολύ εξοικειωμένο με την τεχνολογία, ωστόσο μόλις το 17,8% αισθάνεται ότι αυτή το κάνει πιο ελεύθερο. Παράλληλα, η συχνότερη περιγραφή της σχέσης των πολιτών με την τεχνολογία είναι η φράση «με βοηθά αλλά με εξαντλεί» (29,2%).

Τα τέσσερα «ρήγματα» της ψηφιακής εποχής

Η αντίφαση αυτή αποτυπώνεται σε τέσσερα χαρακτηριστικά «ρήγματα» της σύγχρονης ψηφιακής εμπειρίας.

Η κόπωση της διαρκούς συνδεσιμότητας

Η μόνιμη διαθεσιμότητα έχει μετατραπεί σε κανονικότητα. Το 59,4% δηλώνει ότι αισθάνεται συχνά ή σχεδόν πάντα «πάντα διαθέσιμο», ενώ το 50% νιώθει πίεση να απαντά άμεσα σε μηνύματα. Το 57,6% ελέγχει το κινητό του πολλές φορές την ημέρα χωρίς συγκεκριμένο λόγο και το 47,2% δεν θυμάται πότε πέρασε τελευταία φορά μία ολόκληρη ημέρα εκτός διαδικτύου.

Η ψηφιακή κόπωση διαφοροποιείται ανά γενιά. Οι νεότεροι (18-24) εξαντλούνται κυρίως από τα social media και την υπερφόρτωση προσοχής, οι ηλικίες 25-44 από τον συνδυασμό social media και επαγγελματικών απαιτήσεων, οι 45-54 από την πίεση για άμεση ανταπόκριση και οι άνω των 55 από τη διαρκή ανάγκη προσαρμογής σε νέα εργαλεία και τεχνολογίες. Διαφορετικές γενιές, διαφορετικές πιέσεις, ίδιο συναίσθημα.

Παρά τη συνεχή συνδεσιμότητα, μόλις τρεις στους δέκα δηλώνουν ότι μπορούν να αποσυνδεθούν πραγματικά με ευκολία.

τεχνολογίσ

Η ανάθεση της σκέψης

Η τεχνολογία δεν αλλάζει μόνο όσα κάνουμε, αλλά και τον τρόπο που σκεφτόμαστε.

Σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες (48,8%) στρέφονται πρώτα σε μια συσκευή όταν αναζητούν μια πληροφορία, πριν προσπαθήσουν να τη θυμηθούν μόνοι τους, ενώ μόλις το 18,6% θυμάται ακόμη περισσότερους από πέντε τηλεφωνικούς αριθμούς απ’ έξω. Στις ηλικίες 18-24, το 28,1% δηλώνει ότι απευθύνεται απευθείας σε ένα εργαλείο AI για απαντήσεις.

Επιπλέον, το 67% χρησιμοποιεί εργαλεία AI τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και σχεδόν ένας στους τρεις τα χρησιμοποιεί καθημερινά.

Η σχέση όμως δεν είναι παθητική. Οι πολίτες ορίζουν με σαφήνεια τα όρια του τι αναθέτουν στο AI. Νιώθουν άνετα όταν του ζητούν να τους πει κάτι, αναζήτηση πληροφορίας (49%), μετάφραση (29%), συμβουλές για θέματα υγείας (26%), αλλά παραμένουν επιφυλακτικοί όταν καλούνται να του αναθέσουν να αποφασίσει αντί γι’ αυτούς. Μόλις το 15% θα του εμπιστευόταν τη λήψη μιας απόφασης και το 14% τη σύνταξη ενός email.

Παράλληλα, το smartphone έχει εξελιχθεί σε βασική υποδομή της καθημερινής ζωής. Από την επικοινωνία με οικογένεια και φίλους μέχρι τις συναλλαγές, την πρόσβαση σε υπηρεσίες και την ενημέρωση, ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας περνά πλέον μέσα από αυτό. Έτσι, η εξάρτηση από την τεχνολογία δεν είναι μόνο γνωστική, είναι κοινωνική και λειτουργική.

τεχνολογία

Η κρίση εμπιστοσύνης στην πληροφορία

Η πιο χαρακτηριστική αντίφαση της έρευνας αφορά την ίδια την Τεχνητή Νοημοσύνη. Παρότι το 67% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι χρησιμοποιεί εργαλεία AI τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, μόλις το 7,2% τα θεωρεί αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης. Με άλλα λόγια, η Τεχνητή Νοημοσύνη υιοθετείται πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο γίνεται πιστευτή.

Την ίδια στιγμή, το 82% θεωρεί ότι οι αλγόριθμοι επηρεάζουν τις απόψεις μας περισσότερο απ’ όσο συνειδητοποιούμε, ενώ το 61% παραδέχεται ότι έχει στο παρελθόν πιστέψει πληροφορία που αποδείχθηκε ψευδής ή παραπλανητική. Η μεγαλύτερη ανησυχία για το μέλλον της πληροφόρησης δεν είναι η ίδια η AI, αλλά τα fake news και η παραπληροφόρηση (32%), ακολουθούμενα από την απώλεια προσωπικών δεδομένων (21%) και τα deepfakes (17%).

Η έρευνα αποκαλύπτει επίσης ένα βαθύτερο ρήγμα ανάμεσα στις πηγές που επηρεάζουν και σε εκείνες που θεωρούνται αξιόπιστες. Ως ισχυρότεροι διαμορφωτές της κοινής γνώμης αναγνωρίζονται οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (36,8%) και οι influencers (17%). Όταν όμως οι πολίτες ερωτώνται ποιον εμπιστεύονται για έγκυρη πληροφόρηση, στρέφονται κυρίως στους επιστήμονες (35,8%), ενώ μόλις το 9% δηλώνει ότι εμπιστεύεται δημοσιογράφους και μέσα ενημέρωσης.

Με άλλα λόγια, επηρεαζόμαστε περισσότερο από πηγές που δεν θεωρούμε απαραίτητα αξιόπιστες.

Ποιος χτίζει το μέλλον;

Παρά τη μαζική χρήση της τεχνολογίας, οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος.

Το 42,8% δηλώνει ότι οι τεχνολογικές αλλαγές συμβαίνουν χωρίς τη συμμετοχή του, ενώ μόλις το 13,2% αισθάνεται ότι συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωσή τους. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι το μέλλον θα διαμορφωθεί κυρίως από τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης (30,8%) και τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες (29,2%).

Για την Ελλάδα, η εικόνα είναι επιφυλακτική. Το 40,8% θεωρεί ότι η χώρα υστερεί έναντι άλλων ευρωπαϊκών κρατών στην καινοτομία. Τα σημαντικότερα εμπόδια εντοπίζονται στο brain drain (38,2%), στην έλλειψη χρηματοδότησης (36,8%) και στη γραφειοκρατία (36%).

Κι όμως, παράλληλα με αυτή την επιφυλακτικότητα συνυπάρχει μια αξιοσημείωτη φιλοδοξία: σχεδόν επτά στους δέκα συμμετέχοντες δηλώνουν ότι θα ήθελαν να εργαστούν σε ελληνική startup ή τεχνολογική εταιρεία. Η εικόνα είναι ακόμη πιο έντονη στους νεότερους: στις ηλικίες 18-24, το 42% βαθμολογεί το ενδιαφέρον του με 5 στα 5. Επιθυμία χωρίς πεποίθηση, οι νέοι Έλληνες δεν θεωρούν την επιτυχία εγγυημένη, εξακολουθούν όμως να πιστεύουν ότι αξίζει η προσπάθεια.

Το «πείραμα» μέσα στο πείραμα

Στο τέλος της έρευνας οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε μία απλή ερώτηση: «Πιστεύετε ότι το ερωτηματολόγιο που απαντήσατε γράφτηκε από άνθρωπο ή από AI;»

Μόλις το 40,4% απάντησε με βεβαιότητα ότι δημιουργήθηκε από άνθρωπο. Το 37,6% θεώρησε ότι γράφτηκε κυρίως από AI, ενώ το 22% δήλωσε ότι δεν μπορούσε να ξεχωρίσει.

Με άλλα λόγια, έξι στους δέκα Έλληνες δεν μπορούν πλέον να είναι βέβαιοι εάν αυτό που διαβάζουν έχει παραχθεί από άνθρωπο ή μηχανή.

τεχνολογία

Συμπέρασμα

Η έρευνα «Fractures in Thinking» καταγράφει μια κοινωνία που δεν απορρίπτει την τεχνολογία, αλλά ούτε και την εξιδανικεύει.

Ίσως το πιο χαρακτηριστικό εύρημα να προκύπτει από τη λέξη που χρησιμοποίησαν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες για να περιγράψουν τον ψηφιακό κόσμο. Δίπλα στην «εξέλιξη», την «πρόοδο» και την «καινοτομία» εμφανίστηκαν το «χάος», ο «φόβος», η «πολυπλοκότητα» και η «καταστροφή».

Οι πολίτες χρησιμοποιούν την τεχνολογία, την υιοθετούν και αναγνωρίζουν τα οφέλη της, αλλά ταυτόχρονα διαπραγματεύονται τα όριά της. Η αμφιθυμία που καταγράφεται δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη σύγχυσης. Ίσως αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό συναίσθημα μιας κοινωνίας που βρίσκεται σε μετάβαση.

Γιατί, τελικά, η τεχνολογία δεν αλλάζει μόνο όσα κάνουμε. Αλλάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε, ποιον εμπιστευόμαστε και το κατά πόσο αισθανόμαστε ότι έχουμε θέση στο μέλλον που διαμορφώνεται γύρω μας.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΟΔΔΗΧ: Το πρόγραμμα δημοπρασιών ομολόγων για το δεύτερο εξάμηνο
Economy

ΟΔΔΗΧ: Το πρόγραμμα δημοπρασιών ομολόγων για το β' εξάμηνο
Προσιτή στέγη: Ποιες λύσεις προκρίνει η Τράπεζα της Ελλάδος
Ακίνητα

Το «αντίδοτο» στη στεγαστική κρίση - Τι προτείνει η ΤτΕ [γράφημα]
Τραμπ: Το Ανώτατο Δικαστήριο πρόκειται να αποφασίσει για τέσσερις υποθέσεις που καθορίζουν την εξουσία του
World

Τέσσερις κρίσιμες δικαστικές υποθέσεις για τον Τραμπ
Italgas: Συνολικές επενδύσεις 13 δισ. ευρώ – Ενα δισ. ευρώ για το δίκτυο φυσικού αερίου στην Ελλάδα
Business

Επενδύει 1 δισ. στο δίκτυο φυσικού αερίου στην Ελλάδα η Italgas
Hellenic Cables: Συνεργασία με ΕΤΕπ, HSBC για ενίσχυση εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ευρώπη
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

ΕΤΕπ, HSBC και Hellenic Cables ενισχύουν την εφοδιαστική αλυσίδα στα αιολικά
Θεοδωρικάκος: Εμβληματική επένδυση της Metlen στο Βόλο
Economy

Θεοδωρικάκος: Εμβληματική επένδυση της Metlen στο Βόλο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Σούπερ μάρκετ: Ο πόλεμος της γειτονιάς – Πώς τα… μπακάλικα αλλάζουν τον χάρτη του λιανεμπορίου
Τρόφιμα – ποτά

Ο πόλεμος της γειτονιάς - Ποιοι κερδίζουν από τα μαγαζιά... ευκολίας

Τα μικρά καταστήματα εξελίσσονται στο πιο δυναμικό τμήμα της αγοράς των σούπερ μάρκετ – Οι επενδύσεις από την ΑΒ Βασιλόπουλος και τον Μασούτη έως τα My Market

Δημήτρης Χαροντάκης
Πολεοδομίες: Το σχέδιο μεταφοράς στο Κτηματολόγιο και οι αντιδράσεις
Ακίνητα

Μάχη για τις πολεοδομίες: Οι Δήμοι απέναντι στο νέο μοντέλο

Με ορίζοντα το 2027 και χρηματοδότηση 6,2 εκατ. ευρώ το ΥΠΕΝ δρομολογεί να μεταφέρει τις πολεοδομίες από τους δήμους στο Κτηματολόγιο

Μάχη Τράτσα
Ελληνικές τράπεζες: Σε ποια σημεία είναι πρωταθλήτριες Ευρώπης
Τράπεζες

ΕΚΤ: Που κερδίζουν «χρυσό» οι ελληνικές τράπεζες

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΚΤ για τις ελληνικές τράπεζες και την σύγκρισή τους με τις ευρωπαϊκές - Που υπερτερούν

Αγης Μάρκου
Στενά του Ορμούζ: Έως 40 ημέρες για να ξεμπλοκάρει το ναυτιλιακό πέρασμα 
Ναυτιλία

Έως και 40 ημέρες για να «ξεμπλοκάρει» ο Περσικός 

Η «ουρά» των δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ θα κρατήσει μέχρι τον Αύγουστο - 570 πλοία περιμένουν ακόμη στον Κόλπο – Τι προβλέπει η Kpler

Λάμπρος Καραγεώργος
Μήτσης: «Πράσινο φως» για το νέο 5άστερο στο Μέγαρο Σλήμαν – Μελά
Τουρισμός

Μήτσης: «Πράσινο φως» για το νέο 5άστερο στο Μέγαρο Σλήμαν - Μελά

Η επένδυση, ύψους 36 εκατ. ευρώ, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αστικής αναγέννησης στο κέντρο της πρωτεύουσας

Λάμπρος Καραγεώργος
ΕΤΕπ, ΔΕΗ και Υπερταμείο χαράζουν τον νέο χάρτη των κρίσιμων υποδομών
Business

ΕΤΕπ, ΔΕΗ και Υπερταμείο στήνουν τον νέο χάρτη υποδομών

Η ΔΕΗ αλλάζει κλίμακα με ΑΠΕ, data centers και επενδύσεις 24 δισ. ευρώ - Στα 500 δισ. ευρώ η επίδραση των χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ - Πάνω από 9 δισ. ευρώ σε έργα ωριμάζουν μέσω του PPF του Υπερταμείου

Γιώργος Πολύζος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μετά τις 2.500 μονάδες τι; Τα deals, τα placements και η επόμενη ημέρα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Μετά τις 2.500 μονάδες τι; - Ποια είναι η επόμενη κορυφή του ΧΑ

Το ορόσημο των 2.500 μονάδων δεν είναι πλέον το μεγάλο ζητούμενο για το Χρηματιστήριο Αθηνών - Το ερώτημα που απασχολεί είναι τι θα τροφοδοτήσει την αγορά από εδώ και πέρα

Γιώργος Μανέττας
KIEFER: Το μοντέλο που συνδέει ενέργεια, υπολογιστική ισχύ και physical AI
Business

Από την ενέργεια στο AI και τη ρομποτική: Το οικοσύστημα της KIEFER

Με παρουσία στην ενέργεια, ιδιόκτητη υπολογιστική υποδομή, ελληνικά μοντέλα AI  και εφαρμογές Physical AI, η KIEFER παρουσίασε ένα καθετοποιημένο οικοσύστημα με επίκεντρο τα δεδομένα στην Ελλάδα

Γιώργος Πολύζος
Περισσότερα από Τεχνολογία
Τεχνολογία: Αλλάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε, εμπιστευόμαστε και συμμετέχουμε
Τεχνολογία

Το αποτύπωμα της τεχνολογίας στη ζωή μας

Τι δείχνει η έρευνα των IDGC για την τεχνολογία, «Fractures in Thinking», στο πλαίσιο της BEYOND 2026

Τεχνητή Νοημοσύνη: Η AI μετατρέπει τις δουλειές σε «gig» – Ο κίνδυνος για τους εργαζόμενους
Tεχνητή νοημοσύνη

Η AI μετατρέπει τις δουλειές σε «gig» - Ο κίνδυνος για τους εργαζόμενους

Καθώς οι εταιρείες ενσωματώνουν την τεχνητή νοημοσύνη και προσλαμβάνουν λιγότερους υπαλλήλους, θα ξεκινήσει μια στροφή προς την «οικονομία της περιστασιακής απασχόλησης» ("gig economy")

Γιάννης Αγουρίδης
Κυριάκος Πιερρακάκης: «Η  Ελλάδα και η Ευρώπη χρειάζονται μια επανάσταση παραγωγικότητας»
Economy

Πιερρακάκης: «Η  Ελλάδα και η Ευρώπη χρειάζονται μια επανάσταση παραγωγικότητας»

Τι είπε ο ΥΠΕΘΟ Κυριάκος Πιερρακάκης στην ημερίδα της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) με θέμα: «The Next Gen Audit: Innovation, Quality, and AI»

Ναντέλα (Microsoft): Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους γίγαντες της AI να καταβροχθίσουν την οικονομία
Tεχνητή νοημοσύνη

Ο Ναντέλα της Microsoft επικρίνει τους γίγαντες της AI

Σε συνέντευξή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft ασκεί μια έντονη κριτική στην ισορροπία δυνάμεων της τεχνητής νοημοσύνης και ζητά να κερδηθεί η έγκριση της κοινωνίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Yπερταμείο: Επενδύσεις, διαστημική τεχνολογία και βιοτεχνολογία στο επίκεντρο
Economy

Yπερταμείο: Επενδύσεις, διαστημική τεχνολογία και βιοτεχνολογία στο επίκεντρο

Διατίθενται 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ και ήδη έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις σε 42 funds

Παπαστεργίου: Στο Pharos AI Factory χτίζουμε λύσεις AI με ελληνικό αποτύπωμα
Tεχνητή νοημοσύνη

Παπαστεργίου: Χτίζουμε λύσεις AI με ελληνικό αποτύπωμα

«Ο Δαίδαλος είναι μόνο η αρχή», είπε ο Δ.Παπαστεργίου και προανήγγειλε νέες υποδομές του ΕΔΥΤΕ στην Κοζάνη μιλώντας στο Investor Summit 2026

Wall Street: Η Μicron θα δώσει… σινιάλο για τις ανοδικές διαθέσεις του κλάδου τεχνητής νοημοσύνης
Wall Street

Η Μicron δίνει... σινιάλο για τις ανοδικές διαθέσεις του κλάδου τεχνητής νοημοσύνης

Η μετοχή της Micron έχει σημειώσει άνοδο 298% φέτος στη Wall Street

Δημήτρης Σταμούλης
Latest News
ΟΔΔΗΧ: Το πρόγραμμα δημοπρασιών ομολόγων για το δεύτερο εξάμηνο
Economy

ΟΔΔΗΧ: Το πρόγραμμα δημοπρασιών ομολόγων για το β' εξάμηνο

Τι ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ

Προσιτή στέγη: Ποιες λύσεις προκρίνει η Τράπεζα της Ελλάδος
Ακίνητα

Το «αντίδοτο» στη στεγαστική κρίση - Τι προτείνει η ΤτΕ [γράφημα]

Σε βάθος χρόνου το ουσιαστικό αποτύπωμα των μέτρων της πολιτείας για την προσιτή στέγη, σημειώνει η Τράπεζα της Ελλάδας

Τραμπ: Το Ανώτατο Δικαστήριο πρόκειται να αποφασίσει για τέσσερις υποθέσεις που καθορίζουν την εξουσία του
World

Τέσσερις κρίσιμες δικαστικές υποθέσεις για τον Τραμπ

Οι αποφάσεις που αφορούν τη μετανάστευση και την εξουσία απόλυσης κυβερνητικών αξιωματούχων θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση της σχέσης του Τραμπ με το δικαστήριο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Italgas: Συνολικές επενδύσεις 13 δισ. ευρώ – Ενα δισ. ευρώ για το δίκτυο φυσικού αερίου στην Ελλάδα
Business

Επενδύει 1 δισ. στο δίκτυο φυσικού αερίου στην Ελλάδα η Italgas

Οι επενδύσεις της Italgas, μεσω της Enaon, αναμένεται να επεκτείνουν το ελληνικό δίκτυο κατά 2.700 χιλιόμετρα

Hellenic Cables: Συνεργασία με ΕΤΕπ, HSBC για ενίσχυση εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ευρώπη
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

ΕΤΕπ, HSBC και Hellenic Cables ενισχύουν την εφοδιαστική αλυσίδα στα αιολικά

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Αιολική Ενέργεια, το οποίο εγκαινιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Θεοδωρικάκος: Εμβληματική επένδυση της Metlen στο Βόλο
Economy

Θεοδωρικάκος: Εμβληματική επένδυση της Metlen στο Βόλο

Ενισχύει την παραγωγική και αμυντική ισχύ της Ελλάδας, είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος - Έρχεται νέο αναπτυξιακό καθεστώς 150 εκατ. ευρώ για την άμυνα

Ιράν: Συμφωνία με ΗΠΑ για ξεπάγωμα 12 δισ. δολαρίων από τα δεσμευμένα κεφάλαια
World

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για ξεπάγωμα κεφαλαίων 12 δισ.

Ο Βανς δήλωσε ότι έχουν τεθεί τα κατάλληλα θεμέλια για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Οικολογικά σχήματα: Ποια ποσά θα δοθούν – Πότε θα πληρωθούν
AGRO

Ποια ποσά θα δοθούν για τα οικολογικά σχήματα – Πότε θα πληρωθούν

Τα ποσά για τα οικολογικά σχήματα βρίσκονται, σύμφωνα με το ΥπΑΑΤ, στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη εφαρμογής του ΣΣ ΚΑΠ

Αγορές: Η βουτιά του τεχνολογικού τομέα οδηγεί σε παγκόσμιο sell off
Markets

Τεχνολογικό sell off σαρώνει τις αγορές από την Wall Street έως τον Stoxx 600

Οι απώλειες ξεκίνησαν χθες στη Wall Street και μεταφέρθηκαν στην Ασία και την Ευρώπη

Τζούλη Καλημέρη
Μισθοί: Γιατί δεν πρέπει να πληρώνονται με μετρητά
Experts

Τι παγίδες κρύβει η πληρωμή μισθού με μετρητά

Οι μισθοί των εργαζομένων πρέπει να κατατίθενται αποκλειστικά σε τραπεζικούς λογαριασμούς

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
ΤτΕ: Η Αθήνα δεν πλήττεται από τον υπερτουρισμό
Τουρισμός

Η Αθήνα δεν πλήττεται από τον... υπερτουρισμό [γραφήματα]

Παρά τη διαρκή ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Αθήνας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη ο υπερτουρισμός δεν έχει αγγίξει την Αθήνα - Τι αναφέρει η ΤτΕ

Λάμπρος Καραγεώργος
ΕΕ: 56 εκατ. ευρώ σε έκτακτη στήριξη αγροτών – Πού θα κατευθυνθούν
AGRO

56 εκατ. ευρώ για ενισχύσεις αγροτών - Πού θα κατευθυνθούν

Κατά τη διάρκεια του 2025 και κατά το α' εξάμηνο του 2026, οι αγρότες της ΕΕ υπέστησαν απώλειες λόγω δυσμενών κλιματικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών

Ανδρέας Παπανδρέου: «Η τελευταία πράξη»
Πολιτική

Ανδρέας Παπανδρέου: «Η τελευταία πράξη»

ΤΟ ΒΗΜΑ παρουσιάζει ένα νέο ιστορικό ντοκιμαντέρ για τον τελευταίο χρόνο της ζωής του Ανδρέα Παπανδρέου, τριάντα χρόνια μετά τον θάνατό του

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διόρθωση με τζίρο μέσω πακέτων
Markets

Διόρθωση στο ΧΑ, με τζίρο μέσω πακέτων

Σε τροχιά διόρθωσης κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πειραιώς: Αισιόδοξα τα μηνύματα από τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Τράπεζες

Πειραιώς: Αισιόδοξα τα μηνύματα από τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Η εφαρμογή του MoU παραμένει ο κρίσιμος παράγοντας για την ανάπτυξη, σύμφωνα με την Πειραιώς

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Οι Ένοπλες Δυνάμεις και ελληνική βιομηχανία να έρθουν πιο κοντά
Business

Παρέμβαση Μυτιληναίου για την ελληνική αμυντική βιομηχανία

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος κατέθεσε πρόταση για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας - Εγκαίνια της 4ης μονάδας του αμυντικού hub της Metlen στο Βόλο

Χρήστος Κολώνας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies