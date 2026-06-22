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Yπερταμείο: Επενδύσεις, διαστημική τεχνολογία και βιοτεχνολογία στο επίκεντρο

Διατίθενται 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ και ήδη έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις σε 42 funds

Economy 22.06.2026, 18:07
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Yπερταμείο: Επενδύσεις, διαστημική τεχνολογία και βιοτεχνολογία στο επίκεντρο
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Συνολικά διατίθενται 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις στην Ελλάδα στις οποίες εμπλέκονται 42 funds, όπως είπε η Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΑΤΕ), μιλώντας στο πλαίσιο του Growthfund Investor Summit 2026 και στη συζήτηση με τίτλο «Shaping the New Economy Frontier».

Οι επιχειρηματίες σήμερα δεν αναζητούν μόνο χρηματοδότηση, αλλά «συνεταίρους που θα μπορούν να τους πάνε στο επόμενο επίπεδο»

Η ωρίμαση του ελληνικού επενδυτικού οικοσυστήματος τα τελευταία χρόνια είναι αδιαμφισβήτητη, επιβεβαίωσε από την πλευρά του ο Αντώνης Τζωρτζακάκης, Διευθύνων Σύμβουλος του 5G Ventures (Phaistos). Ο κ. Τζωρτζακάκης ανέφερε πως από τις δημόσιες επενδύσεις έχουν μοχλευθεί 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ στα οποία προστέθηκαν επιπλέον 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ από ιδιωτικά κεφάλαια. Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του στον τομέα του διαστήματος (space), έναν τομέα στον οποίο το fund επένδυσε ήδη από το 2021 διαβλέποντας τις προοπτικές του. Φέρνοντας ένα απτό παράδειγμα επιτυχίας περιέγραψε την επένδυση σε εταιρεία μικροδορυφόρων 5G IoT, η οποία πενταπλασίασε την αξία της και πρόσφατα ολοκλήρωσε πιλοτική δοκιμή για την απευθείας αποστολή μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης (112) από δορυφόρο σε κινητά τηλέφωνα.

Τη σκυτάλη της συζήτησης πήρε ο Στέλιος Φράγκος Διευθύνων Σύμβουλος του Hellenic Innovation & Infrastructure Fund (HIIF), ο οποίος εστίασε στη στρατηγική σημασία των υποδομών νέας γενιάς. Σύμφωνα με τον κ. Φράγκο, η ενέργεια και οι ψηφιακές υποδομές αποτελούν τα δύο αλληλένδετα θεμέλια πάνω στα οποία πρέπει να χτιστεί ο στρατηγικός σχεδιασμός της χώρας.

Αναφερόμενος στη δυναμική του τεχνολογικού τομέα, ανέφερε ότι η πρόκληση δεν εντοπίζεται πλέον στην απουσία κεφαλαίων καθώς θεσμικοί κολοσσοί δείχνουν έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους αλλά στην έλλειψη επαρκώς ώριμων έργων (pipeline). Υπογράμμισε την ανάγκη για εντατική δουλειά στην προεπενδυτική διαδικασία και την αδειοδότηση. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει το πλεονέκτημα της σταθερότητας σε ένα ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον και πρότεινε την περαιτέρω αξιοποίηση της γεωγραφικής της θέσης. Το HIIF, όπως διευκρίνισε φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως θεσμικός μειοψηφικός εταίρος για να κινητοποιήσει περαιτέρω τα ιδιωτικά κεφάλαια προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο καινοτόμος τομέας της βιοτεχνολογίας

Σε έναν διαφορετικό αλλά εξίσου καινοτόμο τομέα, αυτόν της βιοτεχνολογίας εστίασε η κυρία Vered Caplan, CEO της Octomera. Η κυρία Caplan υποστήριξε με έμφαση ότι η Ελλάδα έχει την ισχυρή δυνατότητα να βρεθεί στην κορυφή της εξατομικευμένης ιατρικής μεταφέροντας τις θεραπείες και την κλινική έρευνα εντός των τοπικών νοσοκομείων. Αυτή η προσέγγιση, όπως εξήγησε όχι μόνο φέρνει την υγεία πιο κοντά στους πολίτες αλλά δημιουργεί και εθνική ασφάλεια. Το μέλλον του κλάδου σύμφωνα με την ίδια βρίσκεται στη σύγκλιση της Βιοτεχνολογίας με την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). Ως προς τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας για την προσέλκυση τέτοιων επενδύσεων η κα Caplan ήταν σαφής «το μεγαλύτερο κεφάλαιο της Ελλάδας είναι το ταλέντο της».

Στους λόγους για τους οποίους το Kos Biotechnology Partners, το πρώτο το fund στη χώρα μας που εστιάζει στον τομέα της βιοτεχνολογίας, επέλεξε την Ελλάδα προκειμένου να επενδύσει, αναφέρθηκε ο Άλεξ Τζούκας, Managing Partner της Kos Biotechnology Partners. «Ο βασικός λόγος είναι ότι είδαμε το νέο ταλέντο που διαθέτει η χώρα» σημείωσε ο κ. Τζούκας, επισημαίνοντας ότι το ερευνητικό κομμάτι στους «τέσσερις τομείς που χρειάζονται για την ανάπτυξη ενός φαρμάκου» και συγκεκριμένα σε βιολογία, χημεία, ιατρική και computer science. «Το δεύτερο επιχείρημα», όπως συμπλήρωσε ήταν το γεγονός ότι «οι χρόνοι του development ενός φαρμάκου μειώνονται λόγω της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης». Από την άλλη πλευρά, ως μεγαλύτερο εμπόδιο, το οποίο ωστόσο χαρακτήρισε ευρωπαϊκό και όχι μόνο ελληνικό πρόβλημα, ανέφερε το ζήτημα της γραφειοκρατίας. Παράλληλα, ο κ. Άλεξ Τζούκας, προανήγγειλε τη δημιουργία ενός κέντρου computer science στην Ελλάδα.

Την εκτίμηση ότι «το οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα και βιώσιμων επενδύσεων ήρθε για να μείνει» εξέφρασε ο κ. Αλέξανδρος Καρύδης-Καρανδρέας, Partner και Chief Legal & Governance Officer της Sporos Platform. Αναφερόμενος στον ρόλο των επενδυτικών κεφαλαίων, σημείωσε ότι οι επιχειρηματίες σήμερα δεν αναζητούν μόνο χρηματοδότηση, αλλά «συνεταίρους που θα μπορούν να τους πάνε στο επόμενο επίπεδο». Όπως ανέφερε, οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δίνουν καθημερινά τη μάχη της εξωστρέφειας και έχουν αποδείξει την ανθεκτικότητά τους μέσα από μια δεκαετία κρίσεων και έντονου διεθνούς ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε, ότι ένα venture capital fund μπορεί να προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία, συμβάλλοντας στη δημιουργία ισχυρότερων εταιρικών δομών, την ενίσχυση των διοικητικών συμβουλίων και την υιοθέτηση αποτελεσματικών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης.

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