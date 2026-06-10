Meta: «Ακαδημία Εργατικού Δυναμικού» για την εκπαίδευση εργαζομένων στην κατασκευή κέντρων δεδομένων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την εγκατάλειψη του πληκτρολογίου και του προγραμματισμού και την ανάληψη κλειδιού ή καστάνιας προτείνει η τελευταία κίνηση της Meta.

Η εταιρεία ξεκινά μια «ακαδημία εργατικού δυναμικού» για να εκπαιδεύσει Αμερικανούς στην κατασκευή των κέντρων δεδομένων της, καθώς οι εξειδικευμένοι εργάτες γίνονται ένα περιζήτητο αγαθό, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης πέντε εβδομάδων, σε συνεργασία με την CBRE και τους Associated Builders and Contractors, είναι δωρεάν και εγγυάται στους αποφοίτους μια θέση εργασίας σε ένα εργοτάξιο κέντρων δεδομένων της Meta, ανέφερε η εταιρεία.

Η Meta δεσμεύει 115 εκατομμύρια δολάρια στο πρόγραμμα φέτος και θα το εφαρμόσει πιλοτικά στη Λουιζιάνα, το Οχάιο, την Ιντιάνα και το Τέξας. Το μεγαλύτερο κέντρο δεδομένων της εταιρείας, που ονομάζεται Hyperion, βρίσκεται στο Richland Parish της Λουιζιάνα. Θα είναι «τόσο μεγάλο που θα κάλυπτε ένα σημαντικό μέρος του Μανχάταν», τόνισε η εταιρεία.

Η Meta εντάσσεται σε ένα αυξανόμενο πλήθος εταιρειών που έχουν συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένων εργατών στις ΗΠΑ και προσπαθούν να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να εισέλθουν στον τομέα.

Η ανάπτυξη κέντρων δεδομένων σε όλες τις ΗΠΑ έχει πυροδοτήσει μια ισχυρή αύξηση της ζήτησης για εξειδικευμένους εργαζόμενους, ιδίως ηλεκτρολόγους και εξειδικευμένους τεχνικούς, για την κατασκευή της υποδομής για εγκαταστάσεις που απαιτούν εκτεταμένη ισχύ και ακριβή συστήματα θέρμανσης και ψύξης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Associated Builders and Contractors, ο κατασκευαστικός κλάδος χρειάζεται να προσθέσει περίπου 349.000 νέους εργαζόμενους μόνο φέτος για να καλύψει τη ζήτηση.

Οι φιλοδοξίες της Meta

Η έκρηξη προσλήψεων ήταν ευλογία για πολλούς εργάτες – δημιουργώντας χιλιάδες προσωρινές θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο, συμπεριλαμβανομένων πολλών σε αγροτικές περιοχές – αλλά έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με το τι θα συμβεί σε αυτές τις κοινότητες όταν ολοκληρωθούν τα έργα. Μόλις τεθούν σε λειτουργία, τα κέντρα δεδομένων απασχολούν πολύ μικρότερο αριθμό εργαζομένων.

Η Meta δαπανά ήδη εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για να κατασκευάσει την υποδομή που πιστεύει ότι χρειάζεται για να ανταγωνιστεί στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης. Πρόσφατα απέλυσε 8.000 υπαλλήλους γραφείου, εν μέρει για να χρηματοδοτήσει αυτές τις προσπάθειες.

Η εταιρεία έχει υψηλές φιλοδοξίες να δημιουργήσει προσωπικούς και επιχειρηματικούς πράκτορες για τους 3,5 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες της καθημερινά και κατασκευάζει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για την επίτευξη των στόχων. Έχει αρχίσει να παρακολουθεί τα κλικ του ποντικιού και τις πληκτρολογήσεις των εργαζομένων για να εκπαιδεύσει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπολογιστών και έχει διαφημίσει ένα μέλλον όπου οι πράκτορες της τεχνητής νοημοσύνης κάνουν κυρίως την εργασία και οι υπάλληλοι τους επιβλέπουν.

Η εύρεση των εργαζομένων που χρειάζονται για να βοηθήσουν στην κατασκευή των κέντρων δεδομένων της ήταν πρόσφατα ένας τομέας εστίασης. Τον Απρίλιο, η Meta ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εγκατάστασης οπτικών ινών για να διδάξει στους ανθρώπους πώς να κάνουν εργασίες τεχνικού οπτικών ινών. Η εταιρεία αναφέρει ότι έλαβε 35.000 αιτήσεις για το πρόγραμμα τις πρώτες επτά ημέρες.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι φιλανθρωπικοί τους βραχίονες έχουν επενδύσει χρήματα για να στηρίξουν τη μελλοντική ροή εργαζομένων στον τομέα των επαγγελματιών φέτος, συμπεριλαμβανομένης μιας πρωτοβουλίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων που ανακοίνωσε το Ίδρυμα BlackRock νωρίτερα φέτος. Το ίδρυμα δήλωσε ότι σχεδιάζει να δαπανήσει ένα σημαντικό ποσό από αυτά τα χρήματα για να βοηθήσει στην εκπαίδευση ηλεκτρολόγων στο Τέξας, όπου η ζήτηση για κέντρα δεδομένων έχει αυξηθεί ραγδαία.

Οι θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα που σχετίζονται με τα κέντρα δεδομένων έχουν σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της Lightcast.