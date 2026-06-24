ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για υποβολή ενστάσεων αγροτικών παρεμβάσεων 2024 – 2025

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Σε διευκρινίσεις για την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών (ενστάσεις) για τις παρεμβάσεις των αυτόχθονων φυλών, των βιολογικών, του «Κομφούζιο» και της νιτρορύπανσης 2024-2025 του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ειδικότερα, οι ενδικοφανείς προσφυγές δικαιούχων των Παρεμβάσεων

Π3 -70-1.5: Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων

Π3-70-2.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία),

για αιτήσεις 2025, με σημερινή προθεσμία υποβολής (24/6/2026), θα ληφθούν υπόψη στην πληρωμή που θα πραγματοποιηθεί μέχρι 30 Ιουνίου.

Για αιτήσεις έτους 2024, που λόγω τεχνικών προβλημάτων δεν έχουν ακόμη δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής στην πλατφόρμα, θα δοθεί εύλογο χρονικό διάστημα για να υποβάλουν, μόλις λειτουργήσει η πλατφόρμα

Για ενστάσεις έως και 1/7/2026

Επίσης, οι ενδικοφανείς προσφυγές δικαιούχων των Παρεμβάσεων

Π3-70-1.3.2: Εφαρμογή της μεθόδου παρεμπόδισης σύζευξης των εντομολογικών εχθρών των καλλιεργειών (Κομφούζιο)

Π3-70-1.7: Ανειλημμένες υποχρεώσεις δράσης «10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του ΠΑΑ 2014-2022,

για αιτήσεις 2025 με προθεσμία υποβολής έως και 1/7/2026, θα ληφθούν υπόψη στην επόμενη πληρωμή.

Όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, στους δικαιούχους των τεσσάρων ως άνω Παρεμβάσεων για αιτήσεις έτους 2024, οι οποίοι λόγω τεχνικών προβλημάτων δεν έχουν ακόμη δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής στην πλατφόρμα, θα δοθεί εύλογο χρονικό διάστημα για να υποβάλουν, μόλις λειτουργήσει η πλατφόρμα.