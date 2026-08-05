ΑΑΔΕ: Νέα διαδικασία εξουσιοδοτήσεων για τις ενισχύσεις αγροτών μέσω myAGRO

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Σε τρία διαδοχικά βήματα πραγματοποιείται η διαδικασία εξουσιοδότησης για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026, μέσω της ψηφιακής πύλης myaade.gov.gr, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρουσιάζονται στο πληροφοριακό υλικό της ΑΑΔΕ και του myAGRO.

Στο πρώτο στάδιο, ο γεωργός εισέρχεται στην ενότητα «Μητρώο & Επικοινωνία» με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet και επιλέγει «Εξουσιοδοτήσεις». Για το αντικείμενο «Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026» μπορεί να επιλέξει μία από τις τρεις διαθέσιμες κατηγορίες εξουσιοδότησης: λογιστές – λογιστικά γραφεία, φυσικά πρόσωπα χωρίς αμοιβή ή φορείς υποβολής ΕΑΕ (πλην λογιστών – λογιστικών γραφείων). Με την καταχώριση του ΑΦΜ του εξουσιοδοτούμενου, η κατάσταση μεταβάλλεται από «Δεν έχω κάνει εξουσιοδότηση» σε «Σε αναμονή αποδοχής».

Στη συνέχεια, ο εξουσιοδοτούμενος φορέας συνδέεται επίσης στην ψηφιακή πύλη myaade.gov.gr, επιλέγει την καρτέλα «Με έχουν εξουσιοδοτήσει…» και έχει τη δυνατότητα είτε να αποδεχθεί είτε να απορρίψει την εξουσιοδότηση. Με την αποδοχή, η σχέση εξουσιοδότησης για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026 τίθεται σε ισχύ.

Το τρίτο βήμα αφορά τους φορείς υποβολής ΕΑΕ. Ο εκπρόσωπος του φορέα εισέρχεται στην ίδια πλατφόρμα, επιλέγει «ΕΑΕ: Εξουσιοδότηση Υπαλλήλων και Δήλωση e-mail» και μπορεί να δηλώσει τους υπαλλήλους που θα ενεργούν για λογαριασμό του φορέα. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο δηλωμένος υπάλληλος αποκτά πρόσβαση στην εφαρμογή υποβολής της ΕΑΕ 2026 και μπορεί, ως υπάλληλος του συγκεκριμένου φορέα, να διαχειριστεί την αίτηση του παραγωγού.

myAGRO

To myAGRO απευθύνεται σε γεωργούς που υποβάλλουν τη νέα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026, καθώς και στα εξουσιοδοτημένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που ενεργούν για λογαριασμό τους.

Μέσω της εφαρμογής μπορείτε να:

-Υποβάλετε ψηφιακά την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026 είτε οι ίδιοι, είτε μέσω της νέας ψηφιακής διαδικασίας εξουσιοδότησης

-Συμπληρώσετε την αίτησή σας, αξιοποιώντας προσυμπληρωμένα στοιχεία από τα ψηφιακά συστήματα της ΑΑΔΕ και άλλων φορέων

-Ψηφιοποιήσετε και διαχειριστείτε τα αγροτεμάχιά σας σε ανανεωμένη χαρτογράφηση

-Ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο για πιθανά σφάλματα ή ελλείψεις κατά τη συμπλήρωση της αίτησής σας και να κάνετε έγκαιρα τις απαραίτητες διορθώσεις

-Αποκτήσετε, με την οριστικοποίηση της αίτησής σας, το ειδικό ψηφιακό αρχείο με κωδικό QR για την ενεργοποίηση της Κάρτας Αγρότη

Οι προθεσμίες

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ ορίζεται η 16η Οκτωβρίου 2026. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης μετά την ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία, η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη, πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 της Α.1161/2026 (ΦΕΚ Β’ 4808/03-08-2026).

Ανάλογα με το χρόνο υποβολής της ΕΑΕ δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή ενισχύσεων έως 31 Οκτωβρίου 2026, σε όσους γεωργούς υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως 15 Σεπτεμβρίου 2026 και έως 30 Νοεμβρίου 2026 σε όσους γεωργούς υποβάλλουν ΕΑΕ από 16 Σεπτεμβρίου 2026 έως την 16η Οκτωβρίου 2026.