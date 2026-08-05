 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Agriculture"
    [1]=>
    string(13) "Food Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(39) "Negative News: Food & Beverage Products"
}

ΕΟΣ Σάμου: Επιδρομές αγριογούρουνων καταστρέφουν τα αμπέλια – Σε απόγνωση οι αμπελουργοί

Τι αναφέρει για τις συνεχιζόμενες καταστροφές ο ΕΟΣ Σάμου – Επιστολή προς τα συναρμόδια υπουργεία

AGRO 05.08.2026, 11:42
Σχολιάστε
ΕΟΣ Σάμου: Επιδρομές αγριογούρουνων καταστρέφουν τα αμπέλια – Σε απόγνωση οι αμπελουργοί
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σήμα κινδύνου για τις συνεχιζόμενες καταστροφές στα αμπέλια της Σάμου από πληθυσμούς αγριογούρουνων, που έχει οδηγήσει τους αμπελουργούς σε απόγνωση, εκπέμπει ο Ενιαίος Οινοποιητικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Σάμου (ΕΟΣ Σάμου).

Σε ανοικτή επιστολή προς τα συναρμόδια υπουργεία ο ΕΟΣ Σάμου περιγράφοντας την κατάσταση, επισημαίνει ότι ο αμπελουργικός κόσμος της Σάμου και ο Συνεταιρισμός εισέρχονται σε μια ακόμη περίοδο τρυγητού κατά την οποία, το μέγεθος των καταστροφών από τους αγριόχοιρους αναμένεται να είναι εξαιρετικά σοβαρό και δυστυχώς χωρίς ορατή λύση. «Οι παραγωγοί βλέπουν για άλλη μια φορά τους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς να ποδοπατούνται και ο Συνεταιρισμός κινδυνεύει να απωλέσει πολύτιμες αγορές λόγω αδυναμίας κάλυψής τους με προϊόν», σημειώνεται.

Ο Σαμιακός Αμπελώνας αποτελεί Εθνικό Μνημείο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Οι επιδρομές των ζώων έχουν ήδη ξεκινήσει τόσο στα πεδινά όσο και σε ορεινές περιοχές (ορεινά Βουρλιωτών, Πανδρόσου, Πύργου κ.α.) προκαλώντας απόγνωση στους αμπελοκαλλιεργητές και δημιουργώντας συνθήκες που επιβαρύνουν το σύνολο της παραγωγής του μοσχάτου.

«Η αμπελοκαλλιέργεια στη Σάμο, με τα 2.500 χρόνια ιστορίας, πιεσμένη από παράγοντες όπως η γήρανση του πληθυσμού, η έλλειψη εργατικών χεριών, η αδυναμία εκμηχάνισης, η αύξηση του κόστους παραγωγής, η κλιματική αλλαγή κ.α. βρίσκεται τις τελευταίες δεκαετίες σε διαρκή αγώνα επιβίωσης. Σε αυτό το εύθραυστο περιβάλλον, οι προσβολές από τα αγριογούρουνα έρχονται να ασκήσουν επιπλέον αρνητική πίεση και να σπρώξουν ακόμη περισσότερους αμπελουργούς εκτός παραγωγής, οδηγώντας ολοένα και περισσότερες αγροτικές γαίες σε ερήμωση», επισημαίνει ο Συνεταιρισμός.

ΕΟΣ Σάμου

Σημειώνεται ότι ο Σαμιακός Αμπελώνας αποτελεί Εθνικό Μνημείο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της πατρίδας μας και η καταστροφή αιωνόβιων πρέμνων και πέτρινων αναβαθμίδων αποτελεί ταυτόχρονα και καταστροφή πολύτιμων στοιχείων της εθνικής μας πολιτιστικής κληρονομιάς, της ιστορίας της πατρίδας μας και της αμπελουργικής παράδοσης.

Τι ζητά ο ΕΟΣ Σάμου

Ο Συνεταιρισμός των 1.500 οικογενειών του νησιού, από το 2019 μέχρι και σήμερα, αναδεικνύει το θέμα σε κάθε του επαφή με τα θεσμικά όργανα. «Με αίσθημα ευθύνης για τη διατήρηση της παραγωγικής βάσης και του πληθυσμού στο ακριτικό νησί του Αιγαίου ΚΑΛΕΙ την Κυβέρνηση, μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να προχωρήσει σε επείγοντα μέτρα με στόχο την αποτροπή της επικείμενης καταστροφής», τονίζεται.

Βασικό αίτημα των αμπελοκαλλιεργητών είναι η ένταξη των καταστροφών από αγριογούρουνα στις αποζημιούμενες από τον ΕΛΓΑ αιτίες. Εναλλακτικά, προτείνεται η ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος μέσω πόρων του ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να στηριχθεί ο Σαμιώτης αμπελουργός.

ΕΟΣ Σάμου

Επίσης, όπως αναφέρεται στην ανοιχτή επιστολή, είναι αναγκαία:

  • Η ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος επιχορήγησης για την ανακατασκευή των αναβαθμίδων που πλέον καταστρέφονται και από τη ανεξέλεγκτη δράση των αγριόχοιρων.
  • Η παρουσίαση στη Σάμο, της μελέτης που εκπονείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και αφορά τη διαχείριση του πληθυσμού των αγριόχοιρων, με σκοπό την άμεση εφαρμογή ολοκληρωμένων μέτρων εξάλειψης του προβλήματος.

«Ο Ενιαίος Οινοποιητικός Αγροτικός Συνεταιρισμός της Σάμου ως ο ένας από τους μεγαλύτερους και πιο εξωστρεφείς φορείς της κοινωνικής οικονομίας του τόπου μας δηλώνει παρόν για να στηρίξει οποιοδήποτε ουσιαστικό μέτρο. Αλλά χρειάζεται δράση τώρα, πριν τα όποια μέτρα καταστούν εκ των πραγμάτων, χωρίς αντικείμενο», τονίζεται.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ελλάδα – Γαλλία συμμαχία για τον GSI
Ηλεκτρισμός

Ελλάδα - Γαλλία συμμαχία για τον GSI
Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Άνω των 20 δισ. ευρώ οι ρυθμίσεις οφειλών
Tax

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Άνω των 20 δισ. ευρώ οι ρυθμίσεις οφειλών
Η Μπενφίκα ζητάει 70.000.000 ευρώ για να πουλήσει τον Παυλίδη
Business of Sport

Η Μπενφίκα ζητάει 70.000.000 ευρώ για να πουλήσει τον Παυλίδη
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ασκήσεις ισορροπίας» σε στενό εύρος
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ασκήσεις ισορροπίας» σε στενό εύρος για το ΧΑ
Μαξίμου: Συνάντηση Μητσοτάκη – Αγγελούδη με επίκεντρο τη ΔΕΘ
Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη - Αγγελούδη με επίκεντρο τη ΔΕΘ
Μέση Ανατολή: Σταθερή η ναυτιλιακή κίνηση στον Κόλπο εν μέσω αβεβαιότητας για τις ειρηνευτικές συνομιλίες
World

Κανονικά οι διελεύσεις πλοίων από τον Κόλπο με φόντο τις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ευρωπαϊκά ομόλογα: Γιατί τα επιλέγουν οι επενδυτές κεφαλαίων
Ομόλογα

Οι διαχειριστές κεφαλαίων «ψηφίζουν» ευρωπαϊκά ομόλογα

Τα ευρωπαϊκά ομόλογα αναδεικνύονται ως μια ασφαλέστερη επιλογή για τους διαχειριστές κεφαλαίων

Τζούλη Καλημέρη
Standard Oil: Η γέννηση της σύγχρονης πετρελαϊκής βιομηχανίας
World

Η Standard Oil και η γέννηση της σύγχρονης πετρελαϊκής βιομηχανίας

Η ίδρυση της Standard Oil στις 5 Αυγούστου 1870 αποτέλεσε την αφετηρία μιας νέας εποχής για την αμερικανική οικονομία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Macy’s: Η προσωρινή «αποκαθήλωση» – Τι φέρνει η επόμενη μέρα
World

Η προσωρινή «αποκαθήλωση» της Macy's - Η επόμενη μέρα

Η εμβληματική πινακίδα της Macy’s στη Herald Square ανήκει στο παρελθόν - Η Berkshire Hathaway και η αναδιάρθρωση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τράπεζες: Μερίσματα, δάνεια, εξαγορές – Το σχέδιο με «όπλο» τα κέρδη
Τράπεζες

Τα τραπεζικά σχέδια με «καύσιμο» κέρδη 12 δισ. ευρώ

Μέσα σε 4,5 χρόνια οι συστημικές τράπεζες έχουν πετύχει κερδοφορία άνω των 11,8 δισ. ευρώ

Αγης Μάρκου
Ορμούζ: Οι πέντε όροι της προσωρινής συμφωνίας για τα Στενά
World

Axios: Οι 5 όροι της συμφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ

Οι ΗΠΑ πλησιάζουν σε συμφωνία με το Ιράν για το Ορμούζ, στοχεύοντας σε ανακοίνωση την Τετάρτη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Συναυλίες: Κερδίζει έδαφος η online αγορά εισιτηρίων στην ΕΕ – Πού βρίσκεται η Ελλάδα
Economy

Ανεβαίνει η online αγορά εισιτηρίων στην Ευρώπη

Το 26,8 % των καταναλωτών στην ΕΕ αγόρασαν εισιτήρια μέσω διαδικτύου για συναυλίες και άλλα φεστιβάλ - Σε άνοδο οι online αγορές στην Ελλάδα - Η κατηγορία των εισιτηρίων

Κωνσταντίνος Δημητρίου
UBS: «Σπάνια επενδυτική ευκαιρία» η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Business

UBS: Σπάνια επενδυτική ευκαιρία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Τιμή στόχος στα 55 ευρώ

Η UBS ξεκινά την κάλυψη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και βάζει τον πήχη στα 55 ευρώ - Τι δίνει αξία στον όμιλο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Εξοχικές κατοικίες: Ακριβό το τ.μ. σε Μύκονο, Σαντορίνη και Πάρο [πίνακες]
Ακίνητα

Πόσο πάει το τ.μ. «στου ονείρου τα νησιά» [πίνακες]

Αυξημένες είναι και φέτος οι τιμές στις εξοχικές κατοικίες - Οι μεγάλοι «πρωταγωνιστές»

Ανδρομάχη Παύλου
Περισσότερα από AGRO
Ελιά: Ψηφιακή μάχη με τον δάκο
AGRO

Ψηφιακή μάχη με τον δάκο της ελιάς

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα συγκριτικών πειραματικών εργασιών καταπολέμησης του δάκου - Προστασία στην ελιά

Θεσσαλία: Άμεσες λύσεις για τους χαλαζόπληκτους παραγωγούς
AGRO

Θεσσαλία: Άμεσες λύσεις για τους χαλαζόπληκτους παραγωγούς

Σοβαρά προβλήματα στην αγροτική παραγωγή στη Θεσσαλία - Οι προτάσεις

Ελαιόλαδο: Γιατί η αγορά δεν βλέπει νέες ανατιμήσεις στις τιμές
AGRO

Φρένο στις ανησυχίες για το ελαιόλαδο – Γιατί δεν έρχονται ανατιμήσεις 

Οι τιμές στο ελαιόλαδο δεν πρόκειται να αυξηθούν διαβεβαιώνουν παράγοντες της αγοράς

Δημήτρης Χαροντάκης
Ελληνικό μέλι: Ευοίωνες οι προοπτικές ανάπτυξης στη Γαλλία
AGRO

Το ελληνικό μέλι πάει Γαλλία - Όταν η χαμηλή τιμή δεν είναι... πλεονέκτημα

Πώς το ελληνικό μέλι μπορεί να εδραιωθεί στη γαλλική αγορά - Όταν η χαμηλή τιμή δεν είναι ... πλεονέκτημα

Μαρία Σιδέρη
Δήμας: Προχωράνε αρδευτικά έργα σε Νεστόριο και Σελλάνα
AGRO

Δήμας: Προχωράνε αρδευτικά έργα σε Νεστόριο και Σελλάνα

Τα έργα είναι συνολικού προϋπολογισμού άνω των 86 εκατ. ευρώ, αναφέρει ο Χρίστος Δήμας

Καββαδάς: Στήριξη κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στην ελληνική περιφέρεια
AGRO

Καββαδάς: Στήριξη κάθε παραγωγικής δραστηριότητας

Στη Θεσπρωτία βρέθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθ. Καββαδάς

ΑΑΔΕ: Πλατφόρμα myAGRO – Σε λειτουργία η νέα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026
AGRO

Σε λειτουργία η νέα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026 - Η πλατφόρμα myAGRO

Περισσότερη προσυμπλήρωση, νέες ψηφιακές εξουσιοδοτήσεις, έλεγχοι σε πραγματικό χρόνο και οργανωμένη υποστήριξη μέσω my1521 της ΑΑΔΕ

Latest News
Ελλάδα – Γαλλία συμμαχία για τον GSI
Ηλεκτρισμός

Ελλάδα - Γαλλία συμμαχία για τον GSI

Σήμερα θα υπογραφεί τριμερής συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΗΕ, GSI και Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Άνω των 20 δισ. ευρώ οι ρυθμίσεις οφειλών
Tax

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Άνω των 20 δισ. ευρώ οι ρυθμίσεις οφειλών

Μέχρι το τέλος Ιουλίου, έχουν ολοκληρωθεί 66.578 ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό

Η Μπενφίκα ζητάει 70.000.000 ευρώ για να πουλήσει τον Παυλίδη
Business of Sport

Η Μπενφίκα ζητάει 70.000.000 ευρώ για να πουλήσει τον Παυλίδη

Η Μπενφίκα απέρριψε πρόταση 40.000.000 ευρώ της Φενέρμπαχτσε και ζητάει… αστρονομικό ποσό για να τον παραχωρήσει, ενώ ο ίδιος φέρεται να είναι θετικός.

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ασκήσεις ισορροπίας» σε στενό εύρος
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ασκήσεις ισορροπίας» σε στενό εύρος για το ΧΑ

O Γενικός Δείκτης καταφέρνει να διατηρεί το θετικό του πρόσημο στη σημερινή συνεδρίαση

Μαξίμου: Συνάντηση Μητσοτάκη – Αγγελούδη με επίκεντρο τη ΔΕΘ
Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη - Αγγελούδη με επίκεντρο τη ΔΕΘ

Τη βεβαιότητα ότι θα υπάρχει μία καινούργια ΔΕΘ το 2030 εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Μέση Ανατολή: Σταθερή η ναυτιλιακή κίνηση στον Κόλπο εν μέσω αβεβαιότητας για τις ειρηνευτικές συνομιλίες
World

Κανονικά οι διελεύσεις πλοίων από τον Κόλπο με φόντο τις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν

Η ναυτιλιακή κίνηση στα βασικά θαλάσσια σημεία διέλευσης στη Μέση Ανατολή, τα Στενά του Ορμούζ και το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, παρουσίασε ελάχιστες αλλαγές

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κίνα: Ξεκινά παγκόσμιο αναδρομικό φορολογικό σαφάρι
World

Η Κίνα ξεκινά φορολογικό κυνήγι - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Η δημοσιονομική πίεση που αντιμετωπίζει η Κίνα πυροδοτεί αναδρομική εκστρατεία και αυστηρότερους ελέγχους στις μελλοντικές υπεράκτιες ροές κεφαλαίων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πετρέλαιο: Ανεβαίνει και πάλι πάνω από τα 80 δολ.
Commodities

Και πάλι πάνω από τα 80 δολ. το πετρέλαιο

Το πετρέλαιο ανακάμπτει μετά την ανάληψη ευθύνης από τους Χούθι της Υεμένης για την επίθεση σε δεξαμενόπλοιο της Σαουδικής Αραβίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τουρισμός για όλους: Άνοιξε η πλατφόρμα – Ποιοι κάνουν αίτηση την Τετάρτη
Τουρισμός

«Τουρισμός για Όλους»: Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις

Αναλυτικά οι ημερομηνίες υποβολής ανά ΑΦΜ - Τι καλύπτει το Τουρισμός για όλους

Ελιά: Ψηφιακή μάχη με τον δάκο
AGRO

Ψηφιακή μάχη με τον δάκο της ελιάς

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα συγκριτικών πειραματικών εργασιών καταπολέμησης του δάκου - Προστασία στην ελιά

ΕΕ: Διοχετεύει ακόμη 1,4 δισ. ευρώ από τα δεσμευμένα ρωσικά assets στην Ουκρανία
World

Η ΕΕ δίνει στην Ουκρανία ακόμη 1,4 δισ. ευρώ από τα δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαι

Τα κεφάλαια της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας παραμένουν δεσμευμένα στο πλαίσιο των κυρώσεων που επέβαλε η ΕΕ μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΠΟΞ: Εγκαινίασε μια νέα πρωτοβουλία για την εμπειρία φιλοξενίας
Τουρισμός

«The Lexicon of Greek Hospitality» από την ΠΟΞ - Νέα πρωτοβουλία για τον τουρισμό

Η πρωτοβουλία της ΠΟΞ «The Lexicon of Greek Hospitality» μετατρέπει την ελληνική γλώσσα σε αυθεντική εμπειρία φιλοξενίας

Goldman Sachs: Ανεβάζει τις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

«Ταύρος» για τις τράπεζες Goldman και Morgan Stanley

Η Goldman Sachs και η Morgan Stanley διατηρούν θετική στάση για τις ελληνικές τράπεζες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Γιατί ο «Mr Big Short» βλέπει sell off, όπως το 1987
World

Ο «Mr Big Short» βλέπει sell off στη Wall Street, όπως το 1987

Ο Μάικλ Μπέρι εκτιμά ότι οι αμερικανικές μετοχές ενδέχεται να βρίσκονται πολύ κοντά σε μια σημαντική κορυφή

ΕΟΣ Σάμου: Επιδρομές αγριογούρουνων καταστρέφουν τα αμπέλια – Σε απόγνωση οι αμπελουργοί
AGRO

Καταστρέφονται τα αμπέλια της Σάμου - Σε απόγνωση οι αμπελουργοί

Τι αναφέρει για τις συνεχιζόμενες καταστροφές ο ΕΟΣ Σάμου – Επιστολή προς τα συναρμόδια υπουργεία

Μαρκόπουλος: Συνάντηση του Δημήτρη Μαρκόπουλου με τη διοίκηση της ΟΛΠ Α.Ε.
Economy

Συνάντηση Μαρκόπουλου με τη διοίκηση της ΟΛΠ Α.Ε.

Τις εγκαταστάσεις του ΟΛΠ Α.Ε. επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies