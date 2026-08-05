ΕΟΣ Σάμου: Επιδρομές αγριογούρουνων καταστρέφουν τα αμπέλια – Σε απόγνωση οι αμπελουργοί

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Σήμα κινδύνου για τις συνεχιζόμενες καταστροφές στα αμπέλια της Σάμου από πληθυσμούς αγριογούρουνων, που έχει οδηγήσει τους αμπελουργούς σε απόγνωση, εκπέμπει ο Ενιαίος Οινοποιητικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Σάμου (ΕΟΣ Σάμου).

Σε ανοικτή επιστολή προς τα συναρμόδια υπουργεία ο ΕΟΣ Σάμου περιγράφοντας την κατάσταση, επισημαίνει ότι ο αμπελουργικός κόσμος της Σάμου και ο Συνεταιρισμός εισέρχονται σε μια ακόμη περίοδο τρυγητού κατά την οποία, το μέγεθος των καταστροφών από τους αγριόχοιρους αναμένεται να είναι εξαιρετικά σοβαρό και δυστυχώς χωρίς ορατή λύση. «Οι παραγωγοί βλέπουν για άλλη μια φορά τους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς να ποδοπατούνται και ο Συνεταιρισμός κινδυνεύει να απωλέσει πολύτιμες αγορές λόγω αδυναμίας κάλυψής τους με προϊόν», σημειώνεται.

Ο Σαμιακός Αμπελώνας αποτελεί Εθνικό Μνημείο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Οι επιδρομές των ζώων έχουν ήδη ξεκινήσει τόσο στα πεδινά όσο και σε ορεινές περιοχές (ορεινά Βουρλιωτών, Πανδρόσου, Πύργου κ.α.) προκαλώντας απόγνωση στους αμπελοκαλλιεργητές και δημιουργώντας συνθήκες που επιβαρύνουν το σύνολο της παραγωγής του μοσχάτου.

«Η αμπελοκαλλιέργεια στη Σάμο, με τα 2.500 χρόνια ιστορίας, πιεσμένη από παράγοντες όπως η γήρανση του πληθυσμού, η έλλειψη εργατικών χεριών, η αδυναμία εκμηχάνισης, η αύξηση του κόστους παραγωγής, η κλιματική αλλαγή κ.α. βρίσκεται τις τελευταίες δεκαετίες σε διαρκή αγώνα επιβίωσης. Σε αυτό το εύθραυστο περιβάλλον, οι προσβολές από τα αγριογούρουνα έρχονται να ασκήσουν επιπλέον αρνητική πίεση και να σπρώξουν ακόμη περισσότερους αμπελουργούς εκτός παραγωγής, οδηγώντας ολοένα και περισσότερες αγροτικές γαίες σε ερήμωση», επισημαίνει ο Συνεταιρισμός.

Σημειώνεται ότι ο Σαμιακός Αμπελώνας αποτελεί Εθνικό Μνημείο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της πατρίδας μας και η καταστροφή αιωνόβιων πρέμνων και πέτρινων αναβαθμίδων αποτελεί ταυτόχρονα και καταστροφή πολύτιμων στοιχείων της εθνικής μας πολιτιστικής κληρονομιάς, της ιστορίας της πατρίδας μας και της αμπελουργικής παράδοσης.

Τι ζητά ο ΕΟΣ Σάμου

Ο Συνεταιρισμός των 1.500 οικογενειών του νησιού, από το 2019 μέχρι και σήμερα, αναδεικνύει το θέμα σε κάθε του επαφή με τα θεσμικά όργανα. «Με αίσθημα ευθύνης για τη διατήρηση της παραγωγικής βάσης και του πληθυσμού στο ακριτικό νησί του Αιγαίου ΚΑΛΕΙ την Κυβέρνηση, μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να προχωρήσει σε επείγοντα μέτρα με στόχο την αποτροπή της επικείμενης καταστροφής», τονίζεται.

Βασικό αίτημα των αμπελοκαλλιεργητών είναι η ένταξη των καταστροφών από αγριογούρουνα στις αποζημιούμενες από τον ΕΛΓΑ αιτίες. Εναλλακτικά, προτείνεται η ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος μέσω πόρων του ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να στηριχθεί ο Σαμιώτης αμπελουργός.

Επίσης, όπως αναφέρεται στην ανοιχτή επιστολή, είναι αναγκαία:

Η ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος επιχορήγησης για την ανακατασκευή των αναβαθμίδων που πλέον καταστρέφονται και από τη ανεξέλεγκτη δράση των αγριόχοιρων.

Η παρουσίαση στη Σάμο, της μελέτης που εκπονείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και αφορά τη διαχείριση του πληθυσμού των αγριόχοιρων, με σκοπό την άμεση εφαρμογή ολοκληρωμένων μέτρων εξάλειψης του προβλήματος.

«Ο Ενιαίος Οινοποιητικός Αγροτικός Συνεταιρισμός της Σάμου ως ο ένας από τους μεγαλύτερους και πιο εξωστρεφείς φορείς της κοινωνικής οικονομίας του τόπου μας δηλώνει παρόν για να στηρίξει οποιοδήποτε ουσιαστικό μέτρο. Αλλά χρειάζεται δράση τώρα, πριν τα όποια μέτρα καταστούν εκ των πραγμάτων, χωρίς αντικείμενο», τονίζεται.