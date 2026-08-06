ΑΑΔΕ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για de minimis 24,6 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι

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Από σήμερα Πέμπτη 6 Αυγούστου έως και 18/8 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί να υποβάλλουν αιτήσεις σε ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ, για την χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) συνολικού ύψους έως 24.648.751 ευρώ για την στήριξη αγροτών που επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα και δυσμενείς παραγωγικές συνθήκες.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet.

Η καταβολή των ενισχύσεων, προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως τις 21 Αυγούστου 2026

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όπως διευκρινίζει η ΑΑΔΕ, είναι η ύπαρξη δηλωμένου και επικαιροποιημένου λογαριασμού IBAN στην πλατφόρμα myAADE.

Οι έλεγχοι, οι απαραίτητοι συμψηφισμοί με τυχόν βεβαιωμένες φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές, καθώς και η καταβολή των ενισχύσεων, προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως τις 21 Αυγούστου 2026.

Οι τρεις κατηγορίες δικαιούχων και τα ποσά

Η ενίσχυση αποσκοπεί στη στήριξη των παραγωγών που αντιμετώπισαν σημαντικές απώλειες και αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων: Τους παραγωγούς ρυζιού, τους παραγωγούς που επλήγησαν από τον παγετό του 2021 και παραγωγούς της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που επλήγησαν από λειψυδρία το 2025

Ειδικότερα, οι τρεις κατηγορίες είναι:

1. Παραγωγοί ρυζιού: Δικαιούχοι είναι οι αγρότες σε όλη την επικράτεια που διαθέτουν τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας ρυζιού και υπέστησαν ζημιές λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά το έτος 2025. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 70 ευρώ ανά στρέμμα.

2. Παραγωγοί που επλήγησαν από τον παγετό το 2021: Η ενίσχυση αφορά παραγωγούς συγκεκριμένων Περιφερειακών Ενοτήτων (Αρκαδίας, Αττικής, Αχαΐας, Γρεβενών, Έβρου, Ημαθίας, Ηλείας, Καστοριάς, Κοζάνης, Κορινθίας, Λάρισας, Πέλλας, Ροδόπης, Σερρών και Φλώρινας), των οποίων η παραγωγή μειώθηκε λόγω παγετού το 2021 σε ποσοστό άνω του 30% και δεν είχαν αποζημιωθεί.

Στις επιλέξιμες καλλιέργειες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κεράσια, μήλα, δαμάσκηνα, βύσσινα, κυδώνια, αχλάδια, λεπτοκαρυές, καρύδια, αμπέλια, βερίκοκα, νεκταρίνια, σύκα, αμύγδαλα, μύρτιλα, αρώνια, ιπποφαές, κάστανα, λωτοί, φράουλες και ροδάκινα.

Το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται βάσει ειδικού τύπου, ο οποίος λαμβάνει υπόψη την έκταση, το ποσό ανά στρέμμα και το ποσοστό ζημίας. Ενδεικτικά, προβλέπονται ποσά όπως 800 ευρώ/στρέμμα για τα κεράσια, 710 ευρώ/στρέμμα για τα μήλα, 900 ευρώ/στρέμμα για τις φράουλες και 1.088 ευρώ/στρέμμα για τα μύρτιλα, σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα της ΚΥΑ.

3. Παραγωγοί της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που επλήγησαν από λειψυδρία το 2025: Δικαιούχοι είναι γεωργοί με ποτιστικά αγροτεμάχια σε συγκεκριμένες Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες της Π.Ε. Ιωαννίνων, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής Λαψίστας, οι οποίοι επλήγησαν από φαινόμενα λειψυδρίας κατά το έτος 2025.

Τα ποσά ενίσχυσης καθορίζονται ανά στρέμμα και ανά καλλιέργεια. Ενδεικτικά, προβλέπονται 512 ευρώ/στρέμμα για αμπελώνες οίνου, 1.512 ευρώ/στρέμμα για μήλα και 1.612 ευρώ/στρέμμα για κεράσια.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες δικαιούνται το 100% της προβλεπόμενης ενίσχυσης, ενώ οι υπόλοιποι δικαιούχοι λαμβάνουν το 50%.

Παράλληλα, το συνολικό ποσό ενισχύσεων de minimis που μπορεί να λάβει μία ενιαία επιχείρηση σε περίοδο τριών ετών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000 ευρώ.