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ΑΔΜΗΕ: Έσπασε τα ρεκόρ η ΑΜΚ – 3,25 δισ. ευρώ οι προσφορές

Υπερκαλύφθηκε κατά 13 φορές η ΑΜΚ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών - Ζητούσε 250 εκατ. ευρώ δέχτηκε προσφορές 3,25 δισ. ευρώ

Business 18.06.2026, 20:06
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ΑΔΜΗΕ: Έσπασε τα ρεκόρ η ΑΜΚ – 3,25 δισ. ευρώ οι προσφορές
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

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Σάρωσε το επενδυτικό ενδιαφέρον η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα 18 Ιουνίου αργά το απόγευμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, το ποσό που ζητούσε από την αγορά η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών υπερκαλύφθηκε κατά 13 φορές. Ειδικότερα, τα κεφάλαια που ήθελε να αντλήσει ήταν της τάξης των 250 εκατ. ευρώ και προσφέρθηκαν 3,25 δισ. ευρώ.

Ψήφος εμπιστοσύνης στον ΑΔΜΗΕ

Πηγές της αγοράς τονίζουν ότι η συγκεκριμένη ανταπόκριση ξένων funds και Ελλήνων επενδυτών αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης προς τον ΑΔΜΗΕ και τη διοίκηση του υπό τον Πρόεδρο και CEO Μάνο Μανουσάκη. Ουσιαστικά παρέχεται στήριξη στο επενδυτικό σχέδιο του Διαχειριστή για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος ύψους 6 δισ. ευρώ σε ηλεκτρικές διασυνδέσεις και ενεργειακές υποδομές.

Ανάμεσα στα έργα προτεραιότητας του Ομίλου είναι οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις Δωδεκανήσων και νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου με το ηπειρωτικό σύστημα καθώς και η δεύτερη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας.

Οι προσφορές για τον ΑΔΜΗΕ

Πηγές αναφέρουν ότι μόνο για το ελληνικό βιβλίο προσφορών η το ζητούμενο ποσό ήταν 40 εκατ. ευρώ και τα κεφάλαια που προσφέρθηκαν ανήλθαν στα 790 εκατ. ευρώ.

Στο ξένο βιβλίο τα κεφάλαια που ζητήθηκαν ήταν της τάξης των 140 εκατ. ευρώ, αν αφαιρεθεί η συμμετοχή της Capital Group ως corner investor με 70 εκατ. ευρώ. Συνολικά, λένε πηγές προσφέρθηκαν για τα 250 εκατ. ευρώ κεφάλαια ύψους 3,25 δισ. ευρώ.

Η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Ο ΑΔΜΗΕ ζήτησε συνολικά 1 δισ. ευρώ. Από αυτά τα κεφάλαια τα 530 εκατ. ευρώ κλήθηκαν να τα καλύψουν οι μέτοχοι της μητρικής του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η οποία και προχώρησε στην ΑΜΚ. Τα περίπου 260 εκατ. ευρώ καλύφθηκαν από τη συμμετοχή του ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ (δημόσιο) που κατέχει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, εισηγμένης στο Euronext Athens.

Τα υπόλοιπα κεφάλαια ύψους 240 εκατ. ευρώ τα βάζει η κινεζική State Grid ο έτερος μέτοχος του ΑΔΜΗΕ.

Το επενδυτικό πρόγραμμα

Πίσω από την επενδυτική ψήφο εμπιστοσύνης βρίσκονται έργα με ισχυρό αναπτυξιακό και γεωπολιτικό αποτύπωμα. Η διασύνδεση των Δωδεκανήσων, η ηλεκτρική ένταξη των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου στο ηπειρωτικό σύστημα και η δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας (GRITA 2) αποτελούν τις τρεις βασικές επενδυτικές προτεραιότητες που χρηματοδοτεί η κεφαλαιακή ενίσχυση του Διαχειριστή. Πρόκειται για έργα που αυξάνουν την αξία της περιουσιακής βάσης του ΑΔΜΗΕ, αλλά ταυτόχρονα αναβαθμίζουν τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης μεταξύ Ευρώπης, Βαλκανίων και Ανατολικής Μεσογείου.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι τα περισσότερα από αυτά τα έργα έχουν πλέον αφήσει πίσω τους τη φάση του σχεδιασμού και εισέρχονται στη φάση της υλοποίησης, γεγονός που εξηγεί γιατί η διοίκηση επέλεξε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για την άντληση των κεφαλαίων. Όπως ανέφερε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται υπηρετούν ένα ήδη εγκεκριμένο business plan από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), το οποίο θα επιτρέψει στον Διαχειριστή σχεδόν να διπλασιάσει τη ρυθμιζόμενη περιουσιακή του βάση έως το τέλος της δεκαετίας και να ισχυροποιήσει περαιτέρω τη θέση του στον ευρωπαϊκό χάρτη των διαχειριστών δικτύων.

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