ΕΚΤ: Μειώνονται οι προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων

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Αρχίζουν να μειώνονται οι προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ- Ιράν οδήγησαν τις τιμές του πετρελαίου στα προπολεμικά επίπεδα.

Η Oxford Economics δεν αναμένει πλέον πρόσθετες κινήσεις μετά την πρώτη από το 2023 αύξηση των επιτοκίων, με την απότομη πτώση των τιμών ενέργειας μετά τη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ «να μειώσει την αρχική απότομη αύξηση του πληθωρισμού».

«Εν μέσω της ασθενούς ζήτησης και της εξασθένισης της αγοράς εργασίας, αυτό μειώνει επίσης τις πιθανότητες σημαντικών δευτερογενών επιπτώσεων στον πληθωρισμό» εκτιμά ο επικεφαλής οικονομολόγος για τη Γερμανία, Όλιβερ Ρακάου. «Επομένως, πιστεύουμε ότι η αντιστάθμιση ανάπτυξης-πληθωρισμού της κεντρικής τράπεζας ευνοεί τώρα μια γερακίσια παύση».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Capital Economics αναθεώρησε επίσης την πρόβλεψή της για την ΕΚΤ, αναφέροντας ότι θα γίνει «μόνο μία μείωση», ενώ άλλες εταιρείες, όπως η Nomura και η RBC Capital Markets, μείωσαν τον αριθμό των μειώσεων που προβλέπουν.

Το αργό πετρέλαιο Brent έσβησε όλα τα κέρδη του από τον πόλεμο, αφού οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ αυξήθηκαν μετά την πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Σήμερα κινείται πτωτικά για τέταρτη συνεδρίαση, υποχωρώντας κάτω από τα 72,48 δολάρια το βαρέλι, η τιμή κλεισίματος πριν από τον πόλεμο και στη συνέχεια διαπραγματεύεται σε αυτά τα επίπεδα.

Οι αγορές εξακολουθούν να προεξοφλούν πλήρως την αύξηση 0,25%.

Τι βλέπει η Σνάμπελ της ΕΚΤ

Το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, Ιζαμπέλ Σνάμπελ, υποστήριξε την Τετάρτη ότι από τη σημερινή οπτική γωνία απαιτείται περισσότερη δράση για να επανέλθει ο πληθωρισμός που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 3,2% στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

Ενώ χαιρέτισε την πρόοδο στη Μέση Ανατολή, παρατήρησε ότι μπορεί να χρειαστεί ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα για να επιστρέψουν οι προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου στα προπολεμικά επίπεδα.

«Εξετάζουμε ιδιαίτερα τις τιμές ενέργειας για παραδόσεις τα επόμενα χρόνια, και αυτές παραμένουν αυξημένες», είπε, επικαλούμενη διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών στις ενεργειακές υποδομές. «Παρόλο που η βραχυπρόθεσμη κατάσταση τώρα φαίνεται καλύτερη από ό,τι περιμέναμε, η εκεχειρία δεν αποτελεί λόγο για τους υπεύθυνους χάραξης νομισματικής πολιτικής να χαλαρώσουν την επαγρύπνησή τους».

Οι εκτιμήσεις για μια ακόμα αύξηση

Ο Κρίστιαν Κέλερ, επικεφαλής οικονομικών της Barclays, μιλώντας στο Bloomberg Television εξήγησε ότι η ΕΚΤ μπορεί να ανησυχεί για τη μετακύλιση της προηγούμενης αύξησης του κόστους ενέργειας σε ένα περιβάλλον όπου οι οικονομικές προοπτικές βελτιώνονται κάπως.

«Υπάρχει η άποψη ότι θα πρέπει να γίνει ακόμα μία αύξηση, αλλά οι πιθανότητες να σταματήσουν τότε στο 2,5% είναι πλέον πολύ, πολύ μεγάλες», είπε.

Αυτό συνάδει με την άποψη των αναλυτών της RBC Capital Markets, George Moran και Peter Schaffrik, οι οποίοι αναμένουν μια τελική αύξηση τον Σεπτέμβριο. Η Nomura εξακολουθεί να προβλέπει δύο ακόμη κινήσεις, τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο, αλλά απέσυρε την πρόβλεψη για μια τρίτη, που είχε προηγουμένως προβλεφθεί για τον Μάρτιο του 2027.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι η ΕΚΤ είναι έτοιμη να προσαρμόσει τη στάση της ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης, αν και προς το παρόν δεν διαβλέπει στοιχεία που να δικαιολογούν «μια πιο δυναμική πολιτική αντίδραση».