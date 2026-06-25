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Πετρέλαιο: Το Brent επιστρέφει σε τιμές προ πολέμου – Κάτω από τα 72,5 δολάρια

Ποιοι παράγοντες σπρώχνουν το πετρέλαιο χαμηλότερα - Οι αγορές προεξοφλούν αποκλιμάκωση της κρίσης

Commodities 25.06.2026, 08:17
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Πετρέλαιο: Το Brent επιστρέφει σε τιμές προ πολέμου – Κάτω από τα 72,5 δολάρια
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Πτωτική τάση καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στις τιμές του πετρελαίου, μετά την πρόοδο που σημειώνεται στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου Brent για παράδοση Αυγούστου μειώθηκαν κατά 1,22 δολάρια, ή 1,65%, στα 72,52 δολάρια το βαρέλι στις 05:37 ώρα Ελλάδος, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate έχασε 1,02 δολάρια, ή 1,45%, στα 69,32 δολάρια το βαρέλι.

Και τα δύο συμβόλαια έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 27 Φεβρουαρίου.

Το Brent Αυγούστου διαπραγματευόταν χαμηλότερα από τον Σεπτέμβριο, ο οποίος είχε τιμή 73,59 δολάρια, σηματοδοτώντας άφθονη βραχυπρόθεσμη προσφορά.

«Η ταχύτητα αυτής της πτώσης έχει αιφνιδιάσει πολλούς, καθώς οι αγορές προεξοφλούν μια πολύ ταχύτερη απόδοση των βαρελιών της Μέσης Ανατολής από ό,τι οι περισσότεροι ανέμεναν μόλις πριν από δύο εβδομάδες», δήλωσε στο Reuters ο αναλυτής της IG, Τόνι Σίκαμορ, σε σημείωμά του.

Η τιμή του Brent είχε υποχωρήσει πάνω από 3 δολάρια την Τετάρτη, καθώς οι ανησυχίες για την προσφορά μειώθηκαν, και το WTI έπεσε σχεδόν κατά 3 δολάρια.

πετρέλαιο

Το πετρέλαιο σε επίπεδο προ πολέμου

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε σε φόρουμ την Τετάρτη ότι οι ροές μέσω του Πορθμού του Ορμούζ ήταν κοντά σε αυτά που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, λέγοντας ότι τουλάχιστον 20 εκατομμύρια βαρέλια είχαν εξέλθει από το στενό τις τελευταίες 24 ώρες. Πρόσθεσε ότι η επιστροφή στην πλήρη κανονικότητα θα χρειαστεί μερικές εβδομάδες, επειδή το στενό πρέπει να αποναρκοθετηθεί.

Η αυξανόμενη προσφορά στη Μέση Ανατολή, μαζί με την πρόθεση του Ιράν να αυξήσει τις πωλήσεις μετά από μια προσωρινή αναστολή από τις κυρώσεις των ΗΠΑ, οδήγησαν σε πτώση τις τιμές των φυσικών φορτίων αργού πετρελαίου σε όλο τον κόσμο.

Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν όρισε μια περίοδο διαπραγματεύσεων 60 ημερών για την αντιμετώπιση πιο δύσκολων ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ο Ράιτ δήλωσε ότι το πετρέλαιο θα συνεχίσει να ρέει μέσω του στενού ακόμη και αν η συμφωνία δεν τηρηθεί και ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει να το κλείσει ξανά.

Το Ομάν άνοιξε την Τετάρτη προσωρινές διαδρομές για να διευκολύνει τις αναχωρήσεις δεξαμενόπλοιων από το Στενό του Ορμούζ, με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και τις αρχές του Ομάν να συντονίζουν τις κινήσεις. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ επισκέφθηκε το Ομάν για συνομιλίες σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη μελλοντική διαχείριση του στενού με το Ιράν, το Ιράκ και τα κράτη του Κόλπου.

Οι αναλυτές της Macquarie ανέμεναν ότι το πετρέλαιο θα ομαλοποιηθεί γρήγορα προς τα προπολεμικά επίπεδα καθώς οι αλυσίδες εφοδιασμού προσαρμόζονται και το Στενό του Ορμούζ ανοίγει ξανά.

Προβλέπουν ότι οι τιμές Brent και WTI θα κυμανθούν κατά μέσο όρο στα 67 και 62 δολάρια ανά βαρέλι, αντίστοιχα, στο τρίτο τρίμηνο, μειωμένες από τον μέσο όρο του δεύτερου τριμήνου των 94 και 87 δολαρίων ανά βαρέλι.

Τα συνολικά αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1984 την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε την Τετάρτη η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας, λόγω της ισχυρής ζήτησης διύλισης και των κυβερνητικών απελευθερώσεων πετρελαίου από το απόθεμα έκτακτης ανάγκης. Οι αγορές, ωστόσο, φάνηκαν ανέπαφες από τα δεδομένα της EIA, καθώς οι traders επικεντρώθηκαν στο Ορμούζ.

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