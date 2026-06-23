Ευρωζώνη: Η επιχειρηματική δραστηριότητα δείχνει ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν

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Λιγότερο από το αναμενόμενο συρρικνώθηκε η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη τον Ιούνιο, τροφοδοτώντας την αισιοδοξία ότι η οικονομία της περιοχής μπορεί να αντέξει τον ταχύτερο πληθωρισμό και την κλονισμένη εμπιστοσύνη που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν.

Παρά το γεγονός ότι κατέγραψε έναν τρίτο μήνα κάτω από το όριο των 50 μονάδων που χωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση, ο Σύνθετος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών που καταρτίζεται από την S&P Global αυξήθηκε στο 49,5 από 48,5 τον Μάιο. Οι αναλυτές σε έρευνα του Bloomberg εκτίμησαν κέρδος στο 49,2.

Ενώ η Γερμανία υποχώρησε απροσδόκητα βαθύτερα σε αρνητικό έδαφος, η Γαλλία ξεπέρασε τις προσδοκίες χάρη σε μια ισχυρότερη από την αναμενόμενη ανάκαμψη στις υπηρεσίες, αν και η συνολική της ένδειξη παρέμεινε πολύ κάτω από το 50.

Οι πιέσεις στις τιμές, εν τω μεταξύ, μειώθηκαν, υπονοώντας ότι η πρόσφατη απότομη αύξηση του πληθωρισμού μπορεί να κορυφώνεται.

«Η οικονομία της Ευρωζώνης δείχνει αρκετή ανθεκτικότητα για να μείνει σχεδόν εκτός ύφεσης», δήλωσε την Τρίτη σε ανακοίνωσή του ο Κρις Ουίλιαμσον, επικεφαλής οικονομολόγος επιχειρήσεων στην S&P Global Market Intelligence. Η μικρή πτώση της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι «ενδεικτική του αμετάβλητου ΑΕΠ κατά το δεύτερο τρίμηνο».

Προσαρμόζοντας την αστάθεια στην Ιρλανδία, η ζώνη του ευρώ παρουσίασε σταθερή ανάπτυξη στις αρχές του έτους, αλλά επιβαρύνεται όλο και περισσότερο από το αυξημένο κόστος ενέργειας και την αβεβαιότητα που προέρχεται από τη Μέση Ανατολή. Ενώ οι προσπάθειες για την εξεύρεση διαρκούς ειρήνης τροφοδοτούν την αισιοδοξία, οι αμφιβολίες παραμένουν και θα χρειαστεί χρόνος για να ανακάμψει το κλίμα στην Ευρωζώνη.

Ο τομέας υπηρεσιών στην Ευρωζώνη υποχώρησε

Τον Ιούνιο, η ύφεση στη δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών υποχώρησε, καθώς οι βιομηχανίες του τουρισμού και της αναψυχής υπέδειξαν ότι η ζήτηση ανακάμπτει μετά τις αρχικές διαταραχές του πολέμου. Αλλού, η μεταποίηση συνέχισε να επωφελείται από την αύξηση των αποθεμάτων, καθώς οι πελάτες προώθησαν τις μελλοντικές αυξήσεις τιμών εν μέσω συνεχιζόμενων φόβων για την προσφορά, οι οποίοι συνδέονται με τη σύγκρουση.

Προσθέτοντας στις αντιξοότητες, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια αυτόν τον μήνα για πρώτη φορά από το 2023, προειδοποιώντας ότι ο πληθωρισμός που οφείλεται στον πόλεμο διευρύνεται πέρα ​​από την ενέργεια. Τα στοιχεία της περασμένης εβδομάδας έδειξαν ότι οι υποκείμενες πιέσεις στις τιμές ήταν ισχυρότερες από ό,τι αρχικά αναφέρθηκε τον Μάιο, καθιστώντας πιο πιθανό το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης.

Μιλώντας τη Δευτέρα, η Πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι η ΕΚΤ πρέπει να παραμείνει ευέλικτη, αλλά ότι τα δεδομένα δεν «δικαιολογούν μια πιο δυναμική πολιτική απάντηση σε αυτό το στάδιο».

Σύμφωνα με την S&P, το κόστος εισροών συνέχισε να αυξάνεται ραγδαία τον Ιούνιο, αλλά ο ρυθμός πληθωρισμού υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο. Ο πληθωρισμός τιμών παραγωγής επίσης μειώθηκε, αν και σε μικρότερο βαθμό από ό,τι για το κόστος εισροών.

«Παρόλο που οι εκτεταμένες καθυστερήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού συνέβαλαν σε περαιτέρω ανοδική πίεση στις τιμές, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ανησυχίες σχετικά με τις τάσεις της προσφοράς και των τιμών αρχίζουν να μετριάζονται», δήλωσε ο Ουίλιαμσον.

Η έρευνα της S&P διεξήχθη από τις 11 έως τις 19 Ιουνίου, καταγράφοντας την εικόνα από τις πρώτες ημέρες μετά την υπογραφή του μνημονίου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν.

Οι δείκτες PMI παρακολουθούνται στενά από τις αγορές, καθώς φτάνουν στις αρχές του μήνα και συνήθως αποκαλύπτουν τάσεις και σημεία καμπής σε μια οικονομία. Ως μέτρο του εύρους των αλλαγών στην παραγωγή –όχι όμως και του βάθους–, οι επιχειρηματικές έρευνες μπορεί μερικές φορές να είναι δύσκολο να συσχετιστούν άμεσα με το τριμηνιαίο ΑΕΠ.