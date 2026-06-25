Αναπτυξιακός Νόμος: Παράταση έως τις 24 Ιουλίου για τα τρία καθεστώτα

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Παρατείνεται έως τις 24 Ιουλίου 2026 η προθεσμία υποβολής επενδυτικών προτάσεων στα καθεστώτα «Μεγάλες Επενδύσεις», «Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης» και «Μεταποίηση» του Αναπτυξιακού Νόμου, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκου.

Πρόσφατα, ο ΥΠΑΝ Τάκης Θεοδωρικάκος είχε επισημάνει ότι ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί εργαλείο παραγωγικής ανασυγκρότησης. Ο υπουργός είχε υπογραμμίσει ότι το νέο πλαίσιο δίνει προτεραιότητα στη βιομηχανία, τη μεταποίηση, την καινοτομία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις πιο αδύναμες περιοχές της χώρας, με στόχο η ανάπτυξη να αποκτήσει πιο ισόρροπο γεωγραφικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Θεσσαλία, η οποία εξακολουθεί να χρειάζεται στοχευμένη υποστήριξη μετά τις φυσικές καταστροφές.

Αναπτυξιακός Νόμος

Ο κ. Θεοδωρικάκος στάθηκε επίσης στη σημασία των επενδύσεων με πραγματικό παραγωγικό αποτέλεσμα, επισημαίνοντας ότι η πολιτεία οφείλει να ελέγχει την υλοποίηση των σχεδίων που εντάσσονται σε αναπτυξιακά καθεστώτα. Όπως είπε, έχουν ήδη επιστραφεί 120 εκατομμύρια ευρώ από παλαιότερες επενδύσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν, στέλνοντας το μήνυμα ότι τα δημόσια χρήματα πρέπει να συνοδεύονται από λογοδοσία, διαφάνεια και απτό οικονομικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που απλοποιούν το επιχειρηματικό περιβάλλον και διευκολύνουν τη δράση των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων. Τόνισε ότι η ψηφιοποίηση των διαδικασιών, η μείωση της γραφειοκρατίας και η θεσμική σταθερότητα είναι βασικές προϋποθέσεις για να ενισχυθεί η επενδυτική εμπιστοσύνη και να επιταχυνθεί η ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο ενέταξε και τα νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου που θα αφορούν τις νέες τεχνολογίες και την Τεχνητή Νοημοσύνη, με στόχο να στηριχθούν ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη μετάβασή τους στο νέο παραγωγικό μοντέλο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στην προστασία του καταναλωτή, υπογραμμίζοντας ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από την κοινωνική δικαιοσύνη και τη δίκαιη λειτουργία της αγοράς. Αναφέρθηκε στα αυστηρά μέτρα για τον περιορισμό της αισχροκέρδειας, στα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν τη νομοθεσία, αλλά και στη νέα νομοθετική παρέμβαση για τις τραπεζικές χρεώσεις και τις καταχρηστικές πρακτικές. Όπως σημείωσε, η αγορά πρέπει να λειτουργεί με κανόνες, ώστε να προστατεύεται ο πολίτης και να ενισχύεται η εμπιστοσύνη στο οικονομικό περιβάλλον.