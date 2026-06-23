Θεοδωρικάκος: Εμβληματική επένδυση της Metlen στο Βόλο

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«Μια ελληνική βιομηχανική επένδυση, υψηλής τεχνολογίας με κρίσιμο στρατιωτικό αμυντικό χαρακτήρα, με εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης, με σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό, που ξεπερνά τα στενά όρια μιας σημαντικής επένδυσης. Αφορά συνολικά την οικονομία μας, την παραγωγική μας ικανότητα, τη βιομηχανία, την άμυνά μας, την εθνική μας αυτοπεποίθηση», ανέφερε στα εγκαίνια της βιομηχανικής μονάδας M Technologies της Metlen στον Βόλο ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, όπου παραβρέθηκε μαζί με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια.

Θεοδωρικάκος: Ο Βόλος γυρίζει σελίδα

«Ο Βόλος», συνέχισε, «αναβαθμίζει τον ρόλο του ως κόμβος βαριάς βιομηχανίας, άμυνας και καινοτομίας. Και αυτό έχει ξεχωριστή σημασία για μια περιοχή με μεγάλη βιομηχανική ιστορία, που γνώρισε τις δυσκολίες της αποβιομηχάνισης, αλλά γυρίζει σελίδα. Με επενδύσεις, με δουλειές, με ισχυρή παραγωγή. Με ανθρώπους που δεν αναγκάζονται να φύγουν από τον τόπο τους, αλλά έχουν τη δυνατότητα να μείνουν εδώ, να εργαστούν εδώ, να δημιουργήσουν εδώ».

Ο υπουργός Ανάπτυξης είπε ότι η συγκεκριμένη επένδυση, συνολικού ύψους 45 εκατ. ευρώ, έχει ενταχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης ως Εμβληματική Επένδυση Εξαιρετικής Σημασίας. Eγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2024 και σε λιγότερο από δύο χρόνια, εγκαινιάζεται μια ολοκληρωμένη παραγωγική μονάδα, χάρη και στη συστηματική δουλειά της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Εμβληματική επένδυση εξαιρετικής σημασίας

«Συνδυάζει υψηλή τεχνολογία, εξαγωγικό προσανατολισμό και ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης. Αφορά τη δημιουργία σύγχρονης μονάδας παραγωγής προηγμένων μεταλλικών κατασκευών για κρίσιμες αμυντικές εφαρμογές, με έμφαση στην τεχνολογική υπεροχή και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα. Με την ολοκλήρωση της μονάδας διπλασιάζεται η παραγωγική δυναμικότητα, ενώ το σύνολο της παραγωγής κατευθύνεται σε εξαγωγές, ενισχύοντας το εμπορικό ισοζύγιο και τη βιομηχανική εξωστρέφεια της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε «η επένδυση αυτή δεν είναι απλώς μια βιομηχανική εγκατάσταση, αλλά μια απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να παράγει, να εξάγει και να πρωταγωνιστεί σε τομείς υψηλής τεχνολογίας» και τόνισε ότι δημιουργούνται 250 νέες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, με σημαντική συμβολή στην τοπική οικονομία και στη συγκράτηση επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού στην περιφέρεια.

Νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την άμυνα

Ο υπουργός Ανάπτυξης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη νέα κυβερνητική πρωτοβουλία που αφορά την άμυνα, σημειώνοντας ότι στις 15 Ιουλίου προκηρύσσεται το νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την άμυνα, ύψους 150 εκατ. ευρώ σε υπεραποσβέσεις. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις της αναπτυξιακής πολιτικής, με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, την προσέλκυση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στο εσωτερικό της χώρας.

Όπως τόνισε «η στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης είναι η μετάβαση από τον ρόλο του απλού αγοραστή αμυντικών συστημάτων στον ρόλο του συμπαραγωγού, με ενίσχυση της εγχώριας τεχνογνωσίας και της συμμετοχής σε διεθνείς αλυσίδες αξίας».

Υπογράμμισε ακόμα ότι η αμυντική βιομηχανία δεν αποτελεί πλέον περιφερειακό κλάδο της οικονομίας, αλλά κεντρικό πυλώνα εθνικής ισχύος, καθώς συνδέει άμεσα την ασφάλεια με την παραγωγή, την τεχνολογία και την οικονομική ανθεκτικότητα. Σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, η ύπαρξη ισχυρής παραγωγικής βάσης αποτελεί προϋπόθεση στρατηγικής αυτονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως «με το νέο μας αμυντικό δόγμα απαιτούμε τουλάχιστον 25% συμπαραγωγή σε κάθε μεγάλη αμυντική προμήθεια», με σκοπό την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην ελληνική βιομηχανία. «Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιορίζεται σε ρόλο καταναλωτή».

Υλοποιούνται περίπου 1.000 επενδυτικά σχέδια ύψους 2,5 δισ. ευρώ

Ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε επίσης στο συνολικό επενδυτικό περιβάλλον στην πατρίδα μας, επισημαίνοντας ότι η χώρα βρίσκεται σε φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Όπως ανέφερε, σήμερα υλοποιούνται περίπου 1.000 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ, τα οποία δημιουργούν δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας,. «Ανω του 90% των ενισχύσεων κατευθύνεται εκτός Αττικής, γεγονός που ενισχύει την περιφερειακή ανάπτυξη και τη συνοχή της πατρίδας μας», υπογράμμισε.

Όπως δήλωσε «η Ελλάδα έχει περάσει σε μια νέα εποχή επενδυτικής αξιοπιστίας και παραγωγικής δυναμικής. Από το 11% του ΑΕΠ το 2019 στις επενδύσεις, έχουμε φτάσει στο 17% σήμερα και στόχος είναι η περαιτέρω σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο». Παράλληλα υπογράμμισε ότι η ταχύτητα υλοποίησης των στρατηγικών επενδύσεων αποτελεί κρίσιμο δείκτη αξιοπιστίας του κράτους απέναντι στους επενδυτές.

Έργο υψηλής γεωοικονομικής σημασίας η παραγωγή γαλλίου

Στο πλαίσιο των εμβληματικών στρατηγικών επενδύσεων, ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε και στην παραγωγή γαλλίου, τονίζοντας ότι πρόκειται για έργο υψηλής γεωοικονομικής σημασίας, το οποίο ενισχύει τη θέση της Ελλάδας σε κρίσιμες τεχνολογικές αλυσίδες αξίας και συμβάλλει καθοριστικά στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης σε κρίσιμα υλικά και τεχνολογίες αιχμής.

Ο κ. Θεοδωρικάκος εξήρε τη συμβολή της διοίκησης, των μηχανικών και των εργαζομένων της Metlen του Ευάγγελου Μυτιληναίου, τονίζοντας ότι «η σημερινή ημέρα αποτυπώνει τη μετάβαση από τον σχεδιασμό στην παραγωγή και από την επένδυση στην πραγματική οικονομική ανάπτυξη».

Η αύξηση της παραγωγικότητας

Υπογράμμισε επίσης ότι η επόμενη περίοδος έως το 2030 αποτελεί κρίσιμη καμπή για την ελληνική οικονομία, με προκλήσεις την παραγωγικότητα, το δημογραφικό και τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, επισημαίνοντας ότι απαιτείται εθνική στρατηγική, συνέπεια και ενότητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Κλείνοντας την ομιλία του, ανέφερε πως «τα επόμενα τέσσερα χρόνια, η αύξηση της παραγωγικότητας, η αντιμετώπιση του δημογραφικού και η μείωση των ανισοτήτων είναι μια τριπλή πρόκληση που αποτελεί εθνική υπόθεση – ένα εθνικό στοίχημα. Και απαιτεί εθνική στρατηγική για να πορευτεί με επιτυχία η Ελλάδα προς το 2030 σε έναν πολύ ανταγωνιστικό και ασταθή κόσμο. Αυτό το μήνυμα ας ενώνει όλους τους Έλληνες, τις παραγωγικές δυνάμεις, αλλά και το πολιτικό σύστημα. Γιατί οι Έλληνες είμαστε πολύ λίγοι για να είμαστε διχασμένοι».

Επισκέψη και στην ΕΒΕΤΑΜ στην ΒΙ.ΠΕ. Βόλου

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, μετά τα εγκαίνια της νέας βιομηχανικής μονάδας της Metlen, ο κ. Θεοδωρικάκος και ο κ. Δένδιας επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της ΕΒΕΤΑΜ στην ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, όπου τους υποδέχθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Γιάννης Κουλιζάκος, παρουσία του βουλευτή Μαγνησίας της ΝΔ Χρήστου Μπουκώρου.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε τον ιδιαίτερο ρόλο της ΕΒΕΤΑΜ ως δημόσιας εταιρείας με ανταγωνιστική παρουσία στην αγορά των πιστοποιήσεων, τονίζοντας ότι έχει μπροστά της σημαντικά καθήκοντα και νέες δυνατότητες ανάπτυξης.

Σε δήλωσή του, ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε: «Η ΕΒΕΤΑΜ ανακτά τις δυνάμεις της, με απόλυτη προσήλωση στη διαφάνεια, τη νομιμότητα, τη σωστή διαχείριση και τον σεβασμό στο δημόσιο χρήμα. Έχει μπροστά της μια σημαντική προοπτική, καθώς κάνει εξαιρετική δουλειά στον τομέα της πιστοποίησης. Είχαμε, από κοινού με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μια πολύ ουσιαστική συζήτηση για νέους τομείς αγοράς που μπορούν να ανοίξουν για την εταιρεία και είμαι βέβαιος ότι θα τους αξιοποιήσει. Το υπουργείο Ανάπτυξης θα συνεχίσει να στηρίζει την ΕΒΕΤΑΜ σταθερά, με κάθε δυνατό και απολύτως νόμιμο τρόπο».