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Ολυμπιακοί Αγώνες: Η ΔΟΕ θα δώσει από 10.000 δολ. σε όλους τους αθλητές για πρώτη φορά

Θα δημιουργηθεί ένα ταμείο ύψους 140 εκατ. δολαρίων για την κάλυψη κάθε Ολυμπιάδας

Business of Sport 25.06.2026, 18:15
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Ολυμπιακοί Αγώνες: Η ΔΟΕ θα δώσει από 10.000 δολ. σε όλους τους αθλητές για πρώτη φορά
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Ο οργανισμός που διοικεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες δημιούργησε ένα ταμείο ύψους 140 εκατ. δολαρίων για να καταβάλει επιχορηγήσεις σε κάθε συμμετέχοντα στους Θερινούς και Χειμερινούς Αγώνες, για πρώτη φορά στα 132 χρόνια της ιστορίας του.

Η ΔΟΕ όρισε ως στόχο τα μέσα του 2029 για την επιλογή της πόλης που θα φιλοξενήσει τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2036,

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι όλοι οι αθλητές θα δικαιούνται την επιχορήγηση των 10.000 δολαρίων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν παραβιάσει τους κανόνες κατά του ντόπινγκ ή τους κώδικες δεοντολογίας της ΔΟΕ, τους όρους συμμετοχής ή τον Ολυμπιακό Χάρτη.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια ακόμη σημαντική αλλαγή για τη ΔΟΕ, η οποία ιδρύθηκε το 1894 με αποστολή την προώθηση του ερασιτεχνικού πνεύματος στον αθλητισμό και επέτρεψε στους επαγγελματίες αθλητές να αγωνιστούν για πρώτη φορά στους Αγώνες του 1988. Η κίνηση αυτή αποτελεί βασικό πυλώνα των σχεδίων «Fit for the Future» υπό την ηγεσία της Κίρστι Κόβεντρι, η οποία εξελέγη πέρυσι για να διαδεχθεί τον Τόμας Μπαχ ως πρόεδρο της ΔΟΕ.

«Είναι ένα θέμα που συζητιέται εδώ και πολλά χρόνια, και είμαι εξαιρετικά περήφανος που μπορούμε πλέον να το υλοποιήσουμε», δήλωσε ο πρώην Ολυμπιονίκης κολυμβητής από τη Ζιμπάμπουε.

Ταμείο 140 εκατ. δολάρια για τους Ολυμπιακούς

Οι Ολυμπιονίκες που συμμετείχαν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου-Κορτίνα τον Φεβρουάριο θα είναι οι πρώτοι που θα επωφεληθούν από τις επιχορηγήσεις. Θα δημιουργηθεί ένα ταμείο ύψους 140 εκατ. δολαρίων για την κάλυψη κάθε «Ολυμπιάδας», η οποία περιλαμβάνει τους Θερινούς και τους Χειμερινούς Αγώνες σε μια τετραετή περίοδο.

Ο Πάου Γκασόλ, πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητών της ΔΟΕ, δήλωσε: «Αυτή η επιχορήγηση θα είναι διαθέσιμη σε κάθε αθλητή που συμμετέχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Όχι μόνο στους νικητές μεταλλίων. Όχι μόνο σε αθλητές από συγκεκριμένες χώρες. Διότι, ενώ η πορεία κάθε αθλητή είναι διαφορετική, κάθε Ολυμπιονίκης έχει κάνει θυσίες για να φτάσει στην ολυμπιακή σκηνή».

Ο Γκασόλ, πρώην επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής που εκπροσώπησε την Ισπανία πέντε φορές στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δήλωσε ότι οι επιχορηγήσεις αυτές δεν αποτελούν «χρηματικά έπαθλα», αλλά «αναγνώριση της πορείας και της αφοσίωσης που απαιτείται για να γίνει κανείς Ολυμπιονίκης».

Η επιχορήγηση δεν θα θεωρηθεί μισθός, ούτε η ΔΟΕ θα διανείμει την επιχορήγηση απευθείας στους αθλητές. Αντίθετα, τα χρήματα θα διατεθούν μέσω των υφιστάμενων Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών.

Οι επιχορηγήσεις προορίζονται για πλήρεις Ολυμπιονίκες. Οι αθλητές ηλικίας 15 έως 18 ετών που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων δεν θα είναι επιλέξιμοι.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια ακόμη σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ανταμείβονται οι αθλητές για τις προσπάθειές τους.

Το 2024, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου (World Athletics) έγινε η πρώτη αθλητική ομοσπονδία που κατέβαλε χρηματικά έπαθλα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι αθλητές στίβου κέρδισαν 50.000 δολάρια ο καθένας για τα χρυσά μετάλλια στους Θερινούς Αγώνες του Παρισιού εκείνη τη χρονιά. Η ομοσπονδία στίβου σκοπεύει επίσης να επεκτείνει τα χρηματικά έπαθλα στους ασημένιους και χάλκινους μεταλλιούχους στους επόμενους Θερινούς Αγώνες στο Λος Άντζελες το 2028.

Οι αθλητές συνήθως βασίζονται σε χορηγίες και χρηματοδότηση από τις εθνικές ολυμπιακές επιτροπές ή κυβερνητικούς φορείς.

Το υφιστάμενο ταμείο «Ολυμπιακή Αλληλεγγύη» της ΔΟΕ απευθύνεται σε αθλητές που «το έχουν περισσότερο ανάγκη», ενώ οι επιχορηγήσεις που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη είναι διαθέσιμες σε όλους τους Ολυμπιονίκες που υποβάλλουν αίτηση και πληρούν τα κριτήρια.

Παράλληλα, η ΔΟΕ όρισε ως στόχο τα μέσα του 2029 για την επιλογή της πόλης που θα φιλοξενήσει τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2036, οι οποίοι θα ακολουθήσουν αυτούς του Μπρίσμπεϊν το 2032.

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