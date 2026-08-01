Νέα επίθεση της UEFA στον Ινφαντίνο: «Χάσαμε την εμπιστοσύνη μας»

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Η απόφαση της FIFA να αποσύρει το σχέδιο για την πώληση ποσοστού των εμπορικών δικαιωμάτων των διοργανώσεών της, συμπεριλαμβανομένου του Μουντιάλ, άνοιξε νέο μέτωπο στις σχέσεις της με την UEFA.

Σε μια αυστηρή τοποθέτηση προχώρησε η UEFA, σχολιάζοντας τις ραγδαίες εξελίξεις στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και την τελική απόσυρση του αμφιλεγόμενου πλάνου της FIFA για την πώληση εμπορικών δικαιωμάτων σε ιδιώτες επενδυτές.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία εκφράζει την ικανοποίησή της για την εξέλιξη αυτή, εξαπολύοντας παράλληλα δριμεία επίθεση για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήθηκε η συμφωνία και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πλήρη διαφάνεια και αναδιάρθρωση στη διαχείριση των πόρων του αθλήματος.

🚨 BREAKING: UEFA say they have «lost confidence» in FIFA’s leadership and accuse Gianni Infatino of «broken promises». They add Infantino’s «shabby, back room, opaque deal he hatched and tried to force through was anything but transparent.» As reported on @talkSPORT, UEFA view… pic.twitter.com/8VpNQz96oZ — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 1, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση της UEFA για τη FIFA και Ινφαντίνο:

«Η UEFA χαιρετίζει την απόφαση της FIFA να αποσύρει το σχέδιό της για την πώληση μεριδίου των διοργανώσεών της –συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου– σε ιδιώτες.

Η πρόταση απορρίφθηκε ομόφωνα από τις εθνικές ομοσπονδίες της UEFA και από πολλές άλλες ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες κάθε μεγέθους σε όλο τον κόσμο, των οποίων καθήκον είναι να προστατεύουν το ποδόσφαιρο.

Η UEFA ευχαριστεί όλους τους φιλάθλους, τα πρωταθλήματα, τους συλλόγους, τους παίκτες, τα άτομα, τις ομοσπονδίες και τις συνομοσπονδίες που εναντιώθηκαν σε αυτό το σχέδιο, μαζί με τους πολλούς Πρωθυπουργούς, Αρχηγούς Κρατών και σχολιαστές που έδειξαν στον Πρόεδρο της FIFA ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι προς πώληση.

Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι με μυστικά σχέδια και διαδικασίες εξπρές, μαγειρεμένα από ανώνυμα άτομα και με αμφίβολο όφελος για το άθλημα. Πρέπει να εντοπίσουμε τους υπεύθυνους και να τους καλέσουμε να λογοδοτήσουν.

Είναι σωστό ότι, τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, η UEFA θα εργαστεί με τις ομοσπονδίες της και σε στενή συνεργασία με άλλες συνομοσπονδίες για να αναλογιστεί πώς συνέβη αυτό και να καταστρώσει ένα σχέδιο που θα διασφαλίσει ότι δεν θα ξανασυμβεί. Αυτή η επανεξέταση θα πρέπει να είναι διεξοδική και θεμελιώδης. Καμία επιλογή δεν πρέπει να εξαιρεθεί. Η σημερινή ηγεσία της FIFA δεν έχει χάσει μόνο την εμπιστοσύνη της UEFA, αλλά και εκείνη πολλών άλλων μελών της ποδοσφαιρικής οικογένειας.

Όταν ο Τζάνι Ινφαντίνο ζήτησε την εμπιστοσύνη και τις ψήφους των Ομοσπονδιών-Μελών της FIFA για να εκλεγεί Πρόεδρός της το 2016, είπε: «Φυσικά και πρέπει να είμαστε διαφανείς. Ήμουν διαφανής τα τελευταία 15 χρόνια της ζωής μου στην UEFA. Θα πρέπει να συμμετέχετε καθημερινά στη ζωή της FIFA», πριν πει στους συγκεντρωμένους φορείς: «Τα χρήματα της FIFA είναι δικά σας χρήματα. Δεν είναι τα χρήματα του Προέδρου της FIFA. Είναι δικά σας χρήματα. Εσείς είστε οι εθνικές ομοσπονδίες και τα χρήματα της FIFA πρέπει να υπηρετούν την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου και τίποτα άλλο».

Και στις δύο αυτές υποσχέσεις απέτυχε να ανταποκριθεί. Η πρόχειρη, παρασκηνιακή, αδιαφανής συμφωνία που σκαρφίστηκε και προσπάθησε να επιβάλει ήταν κάθε άλλο παρά διαφανής.

Και με τα αποθεματικά να ανέρχονται σε πάνω από 5 δισ. δολάρια, απέτυχε επίσης να χρησιμοποιήσει τα χρήματα των ομοσπονδιών προς όφελος του παιχνιδιού.

Η UEFA θα ξεκινήσει αμέσως εργασίες με εταίρους και φορείς σε όλο τον κόσμο και σε ολόκληρο το άθλημα για να προτείνει έναν νέο τρόπο κατανομής των πόρων μέσω του υπάρχοντος προγράμματος FIFA Forward.

Πρέπει να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε κάποια από αυτά τα χρήματα που μένουν αδρανή στον τραπεζικό λογαριασμό της FIFA για να δώσουμε την επανεκκίνηση που χρειάζονται το ερασιτεχνικό και το ευρύτερο ποδόσφαιρο σε κάθε μία από τις 211 χώρες της FIFA. Αλλά δεν χρειάζεται να πουλήσουμε τα ασημικά της οικογένειας για να το πληρώσουμε.

Αυτή είναι μια νίκη για ολόκληρο το ποδόσφαιρο. Αλλά δεν πρέπει να είναι το τέλος της ιστορίας. Η πρόταση αποσύρθηκε. Το έργο της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στη FIFA μόλις άρχισε».