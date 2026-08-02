Ινφαντίνο: Τι έκρυβε το σχέδιό του για τη FIFA

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Την ώρα που το σχέδιο του Τζιάνι Ινφαντίνο για πώληση μεριδίου του Μουντιάλ σε ιδιώτες οδηγήθηκε σε «ναυάγιο» μετά τις τεράστιες αντιδράσεις από κορυφαίους θεσμούς και φορείς του ποδοσφαίρου, νέα στοιχεία για το οικονομικό σκέλος του πλάνου βγαίνουν στη δημοσιότητα προκαλώντας αρνητική αίσθηση.

Συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος των «Times» Μάρτιν Ζίγκλερ αποκαλύπτει τη… γενναία αύξηση που φέρεται να ήθελε να δώσει στον εαυτό του ο Ινφαντίνο, εφόσον υλοποιούταν το εν λόγω σχέδιο.

Την στιγμή που ο ετήσιος μισθός του προέδρου της FIFA ανέρχεται χοντρικά στα τρία εκατομμύρια δολάρια, ο Ινφαντίνο θα λάμβανε με το νέο εγχείρημα 30.000.000 δολάρια χωρίς τα μπόνους! Αυτό θα συνέβαινε όταν ο Ελβετός παράγοντας θα άφηνε τη θέση που κατέχει τώρα στην Παγκόσμια Ομοσπονδία προκειμένου να αναλάβει ηγετική θέση στη νέα εταιρεία που θα συστηνόταν προκειμένου να διαχειριστεί – μεταξύ άλλων- τα κεφάλαια που θα συνέρρεαν από τους ιδιώτες επενδυτές.

Η «Η FIFA Forward Enterprise (FFE)» όπως ήταν το όνομα της εταιρείας θα αποτελούσε θυγατρική της FIFA και θα ήταν διαχειρίστρια των εμπορικών και λειτουργικών δικαιωμάτων των διοργανώσεων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων FIFA.

Θυμίζουμε πως ο Ινφαντίνο σκόπευε να προωθήσει σχέδιο με την πώλησης ενός ποσοστού περίπου 20% από τις μετοχές των διοργανώσεων του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές.

Ο Ινφαντίνο είχε υποστηρίξει πως η συγκεκριμένη αλλαγή δεν θα είχε ως στόχο την προσωπική του οικονομική ενίσχυση. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα των «Times» παρουσιάζει τελείως διαφορετικά, δεδομένα.

Τελικά οι πολύ έντονες αντιδράσεις από πολλές πλευρές, με «αιχμή το δόρατος» την UEFA και τις 55 Ομοσπονδίες της που τη στήριξαν απόλυτα απειλώντας με μποϊκοτάζ τόσο από το Μουντιάλ όσο και τις υπόλοιπες διοργανώσεις της FIFA, οδήγησαν σε «ναυάγιο» το σχέδιο του Ινφαντίνο.

🚨💣 BREAKING: Gianni Infantino’s plan was to be the commissioner of the FIFA Forward Enterprise after his Presidency. His basic salary would have been $30 MILLION annually BEFORE any bonuses. @martynziegler pic.twitter.com/DXR0HpQFit — Madrid Zone (@theMadridZone) August 2, 2026

Πηγή: in.gr