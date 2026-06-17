Πληθωρισμός: Στο 3,2% τον Μάιο στην ευρωζώνη – Στο 4,9% στην Ελλάδα

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Ανοδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Μάιο του 2026, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές των υπηρεσιών και της ενέργειας συνέχισαν να τροφοδοτούν τις πληθωριστικές πιέσεις .

Ο πληθωρισμός

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός στις χώρες της Ευρωζώνης διαμορφώθηκε στο 3,2% τον Μάιο, έναντι 3,0% τον Απρίλιο. Έναν χρόνο νωρίτερα, τον Μάιο του 2025, ο αντίστοιχος δείκτης βρισκόταν στο 1,9%.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε στο 3,3% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Μάιο του 2025 είχε διαμορφωθεί στο 2,2%.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 4,9% τον Μάιο, ελαφρώς χαμηλότερος από τα τα προσωρινά στοιχεία (flash estimate) που δημοσιεύθηκαν στις 2 Ιουνίου, που τον έδειχναν στο 5%.

Τα χαμηλότερα ποσοστά πληθωρισμού στην ΕΕ καταγράφηκαν στη Σουηδία με 1,1%, ενώ ακολούθησαν η Δανία και η Τσεχία με 1,8%.

Στον αντίποδα, η Ρουμανία κατέγραψε τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ένωση με 9,7%, ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία με 6,3% και τη Λιθουανία με 5,1%.

Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2026, ο πληθωρισμός υποχώρησε σε 11 κράτη-μέλη της ΕΕ, ενώ αυξήθηκε σε 16.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στις υπηρεσίες 1,61%, στην ενέργεια 0,98%, σε τρόφιμα, αλκοολούχα ποτά και καπνός 0,6% και στα βιομηχανικά αγαθά εκτός ενέργειας 0,23%.

Σημειώνεται ότι η ενέργεια εξακολουθεί να επηρεάζει σημαντικά τον δείκτη τιμών, παρά τις προσπάθειες σταθεροποίησης της αγοράς μετά τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Τα επιτόκια

Τα στοιχεία ενισχύουν την εικόνα ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη παραμένουν ισχυρές, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές παρακολουθούν στενά τις επόμενες κινήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως προς τη νομισματική πολιτική και τα επιτόκια.