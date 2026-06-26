Ισραήλ – Λίβανος: Υπέγραψαν συμφωνία-πλαίσιο για την ειρήνη μετά από αμερικανική διαμεσολάβηση

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Μέσα σε ένα κλίμα έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, μια συμφωνία που μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες έμοιαζε εξαιρετικά δύσκολη έγινε πραγματικότητα στην Ουάσινγκτον.

Αν και απέχει ακόμη από μια οριστική ειρηνευτική διευθέτηση, η υπογραφή ενός τριμερούς πλαισίου συνεργασίας μεταξύ Ισραήλ, Λιβάνου και Ηνωμένων Πολιτειών δημιουργεί προσδοκίες για αποκλιμάκωση της κρίσης που έχει προκαλέσει χιλιάδες θύματα και εκτεταμένες καταστροφές.

Το πρώτο βήμα προς την αποκλιμάκωση

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, η συμφωνία υπογράφηκε στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ από την πρέσβειρα του Λιβάνου στις ΗΠΑ, Νάντα Μοαουάντ, και τον Ισραηλινό πρέσβη Γιεχιέλ Λάιτερ, παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων, έπειτα από πολυήμερες διαπραγματεύσεις με τη διαμεσολάβηση της Ουάσινγκτον.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, περιέγραψε τη συμφωνία ως «το πρώτο βήμα σε μια δύσκολη αλλά αναγκαία διαδρομή», επισημαίνοντας ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν προκειμένου να επιτευχθεί μια πιο ολοκληρωμένη και διαρκής λύση.

Παρότι δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα οι όροι του πλαισίου, οι εμπλεκόμενες πλευρές άφησαν να εννοηθεί ότι πρόκειται για τη βάση πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί μια μόνιμη συμφωνία ασφαλείας.

Στόχος η αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου

Η Λιβανέζα πρέσβειρα υπογράμμισε ότι το πλαίσιο αποσκοπεί στην αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας του Λιβάνου, στη μόνιμη παύση των συγκρούσεων και στην ασφαλή επιστροφή των εκτοπισμένων κατοίκων στις εστίες τους.

Από την ισραηλινή πλευρά, ο Γιεχιέλ Λάιτερ υποστήριξε ότι η συμφωνία σηματοδοτεί μια νέα πραγματικότητα στην περιοχή, τονίζοντας πως «το Ιράν και η Χεζμπολάχ βρίσκονται εκτός της εξίσωσης, ενώ ανοίγει ο δρόμος για ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου».

Το βαρύ αποτύπωμα του πολέμου

Οι συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ ξέσπασαν στις αρχές Μαρτίου, λίγες ημέρες μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Η ανταλλαγή πυρών εξελίχθηκε σε εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις, με περισσότερους από 4.000 νεκρούς στον Λίβανο και πάνω από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους.

Στο Ισραήλ, ο απολογισμός περιλαμβάνει τουλάχιστον 32 στρατιώτες και τέσσερις αμάχους που έχασαν τη ζωή τους, ενώ η Χεζμπολάχ δεν έχει δημοσιοποιήσει επίσημα στοιχεία για τις απώλειές της.

Στο τραπέζι οι αποχωρήσεις ισραηλινών δυνάμεων

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών εξετάστηκε επίσης πρόταση για σταδιακή αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων από περιοχές του νότιου Λιβάνου που παραμένουν υπό ισραηλινό έλεγχο.

Αν και υπήρξαν πληροφορίες ότι το Ισραήλ αποδέχθηκε να εγκαταλείψει μέρος των εδαφών αυτών, τόσο Ισραηλινοί όσο και Λιβανέζοι αξιωματούχοι διέψευσαν ότι έχει ληφθεί σχετική οριστική απόφαση.

Η εκεχειρία δοκιμάζεται στην πράξη

Παρά την ισχύ της εκεχειρίας, η κατάσταση στα σύνορα παραμένει εύθραυστη. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε επτά μέλη της Χεζμπολάχ που, σύμφωνα με τον ίδιο, επιχειρούσαν κοντά στη ζώνη ασφαλείας που εξακολουθεί να ελέγχει.

Παρά την ισχύ της εκεχειρίας, η κατάσταση στα σύνορα παραμένει εύθραυστη

Την ίδια στιγμή, ισραηλινές δυνάμεις έριξαν προειδοποιητικά φυλλάδια πάνω από την πόλη Μανσούρι στον νότιο Λίβανο, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή, καθώς βρίσκεται εντός της ζώνης επιχειρήσεων.

Λιβανέζοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη περιοχή εντάχθηκε πρόσφατα στην ισραηλινή ζώνη κατοχής, ενώ καταγγέλλουν ότι στρατιώτες του Ισραήλ συνεχίζουν να ανοίγουν πυρ εναντίον όσων πλησιάζουν τα όριά της, ακόμη και όταν πρόκειται για αμάχους ή στελέχη του λιβανικού στρατού.

Παρά τη σημαντική διπλωματική εξέλιξη, οι εξελίξεις στο πεδίο αποδεικνύουν ότι η ειρήνη παραμένει εύθραυστη και ότι η εφαρμογή της συμφωνίας θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη πρόκληση των επόμενων μηνών.