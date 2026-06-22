Wall Street: Υποχώρησε ο S&P 500 καθώς «Big Tech» και SpaceX αντιμετωπίζουν δυσκολίες

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Πτώση σημείωσε ο δείκτης S&P 500 τη Δευτέρα στη Wall Street επηρεασμένος αρνητικά από τις απώλειες στις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου και της SpaceX. Oι επενδυτές αξιολόγησαν επίσης τις τελευταίες εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο με το Ιράν και αναμενόταν με ενδιαφέρον η δημοσίευση των στοιχείων για τον πληθωρισμό, τα οποία παρακολουθεί στενά η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Ο ευρύς δείκτης της αγοράς υποχώρησε κατά 0,4%, ενώ ο Nasdaq σημείωσε πτώση 1,3%. Ο Dow Jones σημείωσε άνοδο 147 μονάδων ή 0,3%, με την Caterpillar να οδηγεί την άνοδο με κέρδη 3%.

Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας έσυραν την αγορά σε αρνητικό έδαφος. Η μετοχή της Alphabet υποχώρησε κατά 5%, λόγω ανησυχιών σχετικά με την αποχώρηση στελεχών από τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Η Amazon και η Meta Platforms έχασαν 4% και 2%, αντίστοιχα. Η μετοχή της Microsoft υποχώρησε επίσης κατά 2%.

Μείωση για SpaceX στη Wall Street

Η SpaceX ήταν μια ακόμα εταιρεία που υστέρησε. Η μετοχή της έπεσε κατά 10%, οδεύοντας προς την τρίτη συνεχόμενη ημερήσια πτώση. Ωστόσο, η Micron Technology ήταν μία από τις εταιρείες με την καλύτερη απόδοση, σημειώνοντας άνοδο 5%. Η κίνηση αυτή έρχεται εν όψει της τριμηνιαίας έκθεσης της εταιρείας κατασκευής μικροτσίπ, η οποία αναμένεται την Τετάρτη μετά το κλείσιμο της αγοράς. Και άλλες εταιρείες κατασκευής μικροτσίπ σημείωσαν κέρδη, με την Advanced Micro Devices να σημειώνει άνοδο 1% και την Intel να σημειώνει άνοδο 4%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent κατέγραψαν αρνητική πορεία τη Δευτέρα, αφού οι μεσολαβητές, το Κατάρ και το Πακιστάν, δήλωσαν ότι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν είχαν συμφωνήσει σε έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Στη συνέχεια, οι τιμές του πετρελαίου διαμορφώθηκαν κοντά στα χαμηλά της συνεδρίασης, αφού το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ενέκρινε την πώληση ιρανικού πετρελαίου για 60 ημέρες.

Τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent, που αποτελούν σημείο αναφοράς, για τον Αύγουστο υποχώρησαν πάνω από 3% στα 77 δολάρια περίπου το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού WTI για τον Ιούλιο σημείωσαν πτώση άνω του 2%, στα περίπου 74 δολάρια.

Μια κρίσιμη δοκιμασία για την αγορά αυτή την εβδομάδα θα είναι η δημοσίευση, την Πέμπτη, των στοιχείων του Μαΐου για τον δείκτη τιμών των δαπανών προσωπικής κατανάλωσης (PCE), τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Fed. Ακόμη και εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών των τροφίμων και της ενέργειας, ο βασικός δείκτης PCE αναμένεται να αυξηθεί σε σχέση με τον Απρίλιο, σύμφωνα με οικονομολόγους που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της FactSet.

Μετά τη συνεδρίαση της Fed την περασμένη εβδομάδα, η οποία χαρακτηρίστηκε από σκληρή στάση, οι προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων μετατέθηκαν ήδη στον Οκτώβριο. Οι επενδυτές έχουν πλέον στρέψει την προσοχή τους σε κάθε στοιχείο για τον πληθωρισμό που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ ενδέχεται να αρχίσει σύντομα να αυξάνει τα επιτόκια.

Παρά την πρόσφατη πίεση στις μετοχές, ο Tom Hainlin, εθνικός επενδυτικός στρατηγικός της U.S. Bank Asset Management Group, εξακολουθεί να πιστεύει ότι οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, ιδίως για τις μετοχές μεγάλου κεφαλαίου των ΗΠΑ.

«Αν εξετάσουμε ποιος διαθέτει τα περισσότερα μέσα, τη μεγαλύτερη διαφάνεια και τα υψηλότερα κέρδη, αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να είναι οι ΗΠΑ, δεδομένου ότι δεν έχουμε καταλήξει σε λύση για τη σύγκρουση [στη Μέση Ανατολή], δεδομένου ότι οι ροές [πετρελαίου] δεν έχουν επανέλθει πλήρως στο φυσιολογικό επίπεδο και δεδομένου ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διαθέτουν τις δικές τους πηγές ενέργειας», δήλωσε ο Hainlin.

«Όσο οι καταναλωτές κερδίζουν χρήματα και αισθάνονται σιγουριά για τις θέσεις εργασίας τους, θέλουν να ξοδεύουν, και όσο οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι η οικονομία βρίσκεται σε καλή κατάσταση και επεκτείνονται με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η κατάσταση παραμένει αρκετά ευνοϊκή», πρόσθεσε.