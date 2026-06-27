Τσίπρας: Χρειαζόμαστε δικαιότερη φορολογία

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Με σύνθημα τη «Νέα Μεταπολίτευση» για την αναγέννηση της Ελλάδας, ο πρώην πρωθυπουργός και νυν πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε, μέσα από το πρώτο Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ, την πορεία για μια νέα μεγάλη αλλαγή, που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δημοκρατία, την Δικαιοσύνη και τους θεσμούς, με μία αλλαγή πολιτικής, ένα κράτος που θα είναι υπηρέτης του λαού, μια κοινωνία όπου η αξιοκρατία θα νικά την οικογενειοκρατία και, εν τέλει, η εντιμότητα θα νικά τη διαφθορά.

Ο Αλέξης Τσίπρας, αφού υπογράμμισε ότι, «απέναντι στη διαφθορά, απαντάμε με μια νέα πολιτική αντίληψη, με έναν νέο πατριωτισμό», κάνοντας λόγο για «ηθική επανάσταση», ανέφερε τις πέντε «εμβληματικές παρεμβάσεις που οι πολίτες αγκάλιασαν σε όλη τη χώρα», για την άμεση ανακούφιση της κοινωνίας:

1. «Δωρεάν δημόσιες μεταφορές για όλους. Γιατί οι μετακίνηση στην πόλη είναι δικαίωμα και όχι προνόμοιο.

2. »30% φθηνότερο ρεύμα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Γιατί το κόστος της ενέργειας ρουφά το εισόδημα κάθε νοικοκυριού.

3. »Το σπίτι ξανά δικαίωμα. Με δημόσιο φορέα στέγης και κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων. Γιατί η στέγη είναι δικαίωμα για όλους.

4. »Τέλος στις Πανελλαδικές – Νέο σύστημα εισαγωγής. Γιατί δεν αξίζει στα νέα παιδιά αυτό το ψυχοφθόρο και απαρχαιωμένο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

5. »Αξιοπρεπείς αμοιβές σε Παιδεία και Υγεία. Γιατί είναι ντροπή για τη χώρα και την κοινωνία μας, ο δάσκαλος που μαθαίνει γράμματα στα παιδιά μας και ο γιατρός που μας χειρουργεί να παίρνουν μισθούς αναξιοπρέπειας».

Όπως τόνισε ο κ. Τσίπρας, πρόκειται για 5 παρεμβάσεις «που μπορούν να εφαρμοστούν από την πρώτη ημέρα της διακυβέρνησής μας. Πέντε κινήσεις που στέλνουν ένα καθαρό μήνυμα στην κοινωνία. Ότι η πολιτική μπορεί να αλλάξει άμεσα την καθημερινότητα. Ότι το κράτος μπορεί να σταθεί δίπλα στον πολίτη. Ότι η οικονομία οφείλει να υπηρετεί την κοινωνία. Όχι το αντίστροφο».

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«Πού θα βρούμε τα λεφτά;»

Στις συνεχείς επιθέσεις της κυβέρνησης και κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις προτάσεις της ΕΛΑΣ και, κυρίως, για τον τρόπο χρηματοδότησής τους, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός «Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης», ενός νέου εθνικού εργαλείου ανάπτυξης, , «με σταθερό στόχο τη σύγκλιση της Ελλάδας με τις πιο προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες», ενώ υπογράμμισε ότι θα λειτουργήσει και το περιουσιολόγιο που η κυβέρνηση Μητσοτάκη «άφησε ‘παγωμένο’ στο ψυγείο».

Ξεκαθάρισε πως η Συμπαράταξη δεν θέλει η χώρα να κινείται αποσπασματικά, θέλει «μια εθνική στρατηγική που θα υπερβαίνει τους εκλογικούς κύκλους. Που θα δίνει συνέχεια στις μεγάλες επενδύσεις. Που θα αξιοποιεί κάθε περιφέρεια σύμφωνα με τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Που θα δημιουργεί νέο πλούτο».

Και εξήγησε πως «μόνο έτσι μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Μόνο έτσι μπορούμε να αυξήσουμε πραγματικά τους μισθούς. Μόνο έτσι μπορούμε να στηρίξουμε τη νέα γενιά», υπογραμμίζοντας, ωστόσο, πως η ανάπτυξη δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά το μέσο για μια πιο δίκαιη κοινωνία.

Για αυτό, άλλωστε, η ΕΛΑΣ δεν μιλάει απλά για ανάπτυξη, αλλά για δίκαιη ανάπτυξη, όπως τόνισε.

«Όταν λοιπόν μας ρωτάνε ‘πού θα βρείτε τα λεφτά για να στηρίξετε την κοινωνία’, τους απαντάμε: Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητα θα τα βρούμε. Στο 1% που δεν μπορεί να ζεί σε βάρος του 99%. Και στην καταπολέμηση της διαφθοράς», υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας.

Σημείωσε, μάλιστα, πως «δεν μπορεί το 99% των πολιτών που χρηματοδοτεί, να χρηματοδοτεί διαρκώς τα προνόμια του 1%. Λένε όμως κάποιοι: ‘Μα το 1%, τι θα σας δώσει αυτό το 1%;’ Προσέξτε αυτά που θα πω. Το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων κατέχει σχεδόν το 30% του πλούτου στη χώρα μας. Γι’ αυτό και δεν έγινε και δεν προχώρησε ποτέ το περιουσιολόγιο, όπως το είχαμε ψηφίσει και το έχουν αφήσει ‘παγωμένο’ στο ψυγείο», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Οι τράπεζες δεν μπορεί να συνεχίσουν να ζούνε εις υγείαν των κορόιδων»

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στις τράπεζες, κατηγορώντας τις ότι λειτουργούν μόνο «ως μηχανισμοί δημιουργίας κερδών για τους μετόχους τους».

«Όταν ο μέσος όρος κερδοφορίας των τραπεζών στην ΕΕ είναι κοντά στο 1% του ονομαστικού ΑΕΠ, στην Ελλάδα είναι κοντά στο 2%, εξαιτίας της τεράστιας διαφοράς επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων. Και εξαιτίας των καταχρηστικών πρακτικών και των υπέρογκων χρεώσεων», εξήγησε ο κ. Τσίπρας, επισημαίνοντας, μάλιστα, πως «το χειρότερο όλων», όπως είπε, «είναι ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους, όπως κάθε άλλη επιχείρηση. Λόγω του αναβαλλόμενου φόρου».

Επέμεινε, άλλωστε, πως δεν πληρώνουν ευρώ, αλλά «μοιράσανε φέτος 2,8 δισ. κέρδη στους μετόχους», ξεκαθαρίζονας ότι «αυτή η πλάκα πρέπει να σταματήσει! Ή θα ολοκληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο αντόι για το 2035 που σχεδιάζουν το 2028. Ή θα έχουν έκτακτη εισφορά στα κέρδη τους, τέτοια, που θα τους κάνει να το ξανασκεφτούν. Πάντως, εις υγείαν των κορόιδων δεν μπορεί να συνεχίσουν να ζούνε», τόνισε χαρακτηριστικά.

Πηγή: in.gr