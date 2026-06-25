Τσίπρας: Σε πλήρη οργανωτική διάταξη η ΕΛΑΣ

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Με την επιστροφή του από την Κύπρο και τις εργασίες της 3ης Διεθνούς Διάσκεψης του Ινστιτούτου, ο Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται από σήμερα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.

Ο προεκλογικός τόνος που δίνουν οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες δεν επιτρέπουν κανένα εφησυχασμό στο επιτελείο της Αμαλίας και στον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό ο οποίος απόψε θα παραχωρήσει τη δεύτερη τηλεοπτική του συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο του Alpha.

Πρεμιέρα κομματικών οργάνων

Σε επίπεδο συμβολισμών για αύριο είναι προγραμματισμένη και η πρώτη συνεδρίαση των τομεαρχών της ΕΛΑΣ υπό τον Αλέξη Τσίπρα, η πρώτη δηλαδή απτή αποτύπωση της ανανέωσης εν συνόλω.

Θα είναι ταυτόχρονα και η προπαρασκευαστική συνάντηση για την πρεμιέρα του Εθνικού Συμβουλίου το Σάββατο, της πρώτης συνεδρίασης του ανώτατου οργάνου με πανηγυρικό αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα.

Στο μίνι ιδρυτικό συνέδριο του Σαββάτου ο κ. Τσίπρας εκτός από την στρατηγική και το πολιτικό στίγμα θα προτείνει και τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής το οποίο θα κάνει πρεμιέρα την επόμενη εβδομάδα.

Εξορμήσεις

Με αυτές τις κινήσεις ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί και πάλι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας σε μια φάση που οι δημοσκοπικές επιδόσεις της ΕΛΑΣ είναι ευοίωνες και δίνουν ώθηση για την εξόρμηση που θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα μέχρι τα τέλη Ιουλίου.

Οι τομεάρχες έχουν ήδη πιάσει δουλειά και ήδη οργώνουν την Ελλάδα.

Μετά τη Φιλαδέλφεια και χθες τη Λιβαδειά ο σχεδιασμός σύμφωνα με πληροφορίες περιλαμβάνει εκδηλώσεις στο πρότυπο «τώρα μιλάμε» με τους πολίτες να παίρνουν το λόγο σε Τρίπολη, Αμαλιάδα, Χανιά, Γιαννιτσά και σε περιοχές του νότιου και δυτικού τομέα της Αθήνας.

Παράλληλοι δρόμοι

Στο πλαίσιο της πλήρους επαναδραστηριοποίησής του ο κ. Τσίπρας επανέρχεται και στις τηλεοπτικές εμφανίσεις.

Ο πρώην πρωθυπουργός παραχωρεί απόψε τη δεύτερη τηλεοπτική του συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο του Alpha σε μια φάση που η συζητήσεις για το τι θα γίνει με τους πρώην συντρόφους του στο ΣΥΡΙΖΑ να μη λέει να κοπάσει.

Η συνέντευξη του κ. Τσίπρα θα ακολουθήσει τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που έχει συγκαλέσει ο κ. Φάμελλος στο πλαίσιο της υλοποίησης της απόφασης της τελευταίας Κεντρικής Επιτροπής η οποία δεν ικανοποίησε τελικά κανένα ακόμη και από εκείνους που δεν επιθυμούν το κόμμα να κατέβει στις εκλογές με αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στην ΕΛΑΣ.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που επιθυμούν να συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται για την ώρα να κάνουν ένα βήμα πίσω από τα σχέδιά τους να παραιτηθούν εντός των επόμενων ημερών και οι αποφάσεις τους όπως όλα δείχνουν θα μετατεθούν για τα τέλη Αυγούστου ή αμέσως μετά την ΔΕΘ.

Εξάλλου οι όποιες πρωτοβουλίες πλέον δεν τους ανήκουν, αλλά την μπάλα την έχει ο πρώην πρωθυπουργός και αυτός θα δείξει πότε θα ανοίξει ο δρόμος για τη συμπόρευση.

Η ανακοίνωση εξάλλου των τομεαρχών και των μελών των νέων οργάνων της ΕΛΑΣ λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας σε φαινόμενα παραιτήσεων βουλευτών.

Τα νέα πρόσωπα της ΕΛΑΣ εκ των πραγμάτων φέρουν είναι και αυτά που θα εκπροσωπούν το κόμμα και στα τηλεοπτικά πάνελ και στην περιφέρεια, αλλά και στα ψηφοδέλτια.

Επομένως η παραίτηση για ένα βουλευτή και η εγγραφή του ως απλό μέλος του κόμματος Τσίπρα σε αυτή τη φάση δεν εξασφαλίζει κανένα εχέγγυο από τη στιγμή που το προβάδισμα θα το έχουν τα στελέχη με κομματικό ρόλο.

Πηγή: in.gr